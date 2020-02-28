【九巴派糖】九巴：3月購買或延長月票獲4張機場巴士票 相當於回贈15%

▲ 九巴指，免費車票有效期至2021年2月28日。

載通 （00062） 旗下九巴宣布，在3月1日至31日期間，購買九巴月票或延長九巴月票有效期的乘客，可免費獲贈4張龍運A線機場巴士成人車票，價值超過120元，免費車票有效期至2021年2月28日。

九巴因應肺炎疫情，大量企業安排員工在家工作，削減班次應付客量大減約4成，九巴在社交平台形容，今次是「派糖方案」。雖然目前外遊需求弱、多地也有防疫入境限制，但免費車票為期近一年，仍算實用。

九巴月票現價約$780，以120元計算4張機場巴士成人車票價值，回贈約15%。

九巴表示，乘客須帶同載有有效九巴月票的八達通卡，於指定時間內往指定九巴顧客服務中心換領車票，每張八達通卡可換領一次，換領日期為3月16日至31日。

車票適用於所有日間龍運A線巴士路線，乘客上車時只需將車票投入錢箱，即可享免費旅程。

換領地點及時間：

- 每日上午11時至下午2時，及下午3時至晚上8時

1）尖沙咀天星碼頭巴士總站顧客服務中心

2）沙田市中心巴士總站顧客服務中心

3）屯門市中心巴士總站顧客服務中心

-每日下午2時至晚上8時

4）屯門公路轉車站顧客服務中心

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