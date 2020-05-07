【歐洲疫情復工地圖】西班牙延長緊急狀態兩周 德甲5月下旬閉門復賽

▲ 【歐洲疫情分佈圖地圖】西班牙 意大利 英國 德國 法國 俄羅斯確診和死亡人數 各國復工復產情況

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在歐洲的疫情，逐漸捱過高峰，趨於平穩，甚至放緩。各國相繼積極籌謀早日解封、復工復課。德國總理默克爾跟州政府商討後，決定進一步解封，放寬限制措施，並於5月下旬開始讓德國甲組足球聯賽以閉門方式恢復作賽。但西班牙仍然不敢鬆懈，國會周三（6日）通過再延長緊急狀態兩周，直至5月24日。西班牙首相桑切斯更指，如現時就急於解除緊急狀態絕對是錯誤。

（歐洲疫情分佈圖，主要國家確診數字請往下看）

【歐洲疫情】一文看清各國復工解封時間表

歐洲主要國家復工解封情況一覽

國家/措施 強制戴口罩 限聚人數 恢復營商 恢復上課 預定進一步解封日期 西班牙 ✓ ✘ 有限度 9月 24/5 意大利 ✓ 15 有限度 9月 18/5 法國 ✓ 10 有限度 11/5 11/5 英國 ✘ 2 有限度 ✘ 11/5 德國 ✓ ✘ 5月內全面重開 5月內 10/5 俄羅斯 ✘ ✘ 有限度 ✘ 11/5 比利時 ✓ ✘ 11/5 18/5 11/5 荷蘭 ✓ ✘ ✓ ✘ 11/5 瑞士 ✘ 5 ✓ 11/5 8/6 葡萄牙 ✓ 10 1/6 18/5 18/5 愛爾蘭 ✘ 4 18/5 10/8 18/5 瑞典 ✘ 50 ✓ ✓ ✘ 奧地利 ✓ 10 15/5 18/5 ✘ 註：✘代表沒有或暫未有預定計劃，✓代表已經實施，日期為該國政府預定計劃

俄羅斯周三（6日）累計增至165,929人確診，較周二的155,370宗增加過萬宗確診病例，已是該國連續4日增加過萬人確診。

意大利周三新增1,444宗確診病例，意大利周一（4日）起已逐步解封，意大利民眾可以在戴上口罩的情況下外出，但不能跨地區活動。

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另外，為防範復工後引爆第2波疫情，多個原本抗拒呼籲國民戴口罩的國家都紛紛妥協，頒令強制國民外出到公眾場所，或乘坐公共交通工具時必須戴口罩，以減低播疫風險。西班牙和葡萄牙民眾本周開始，乘搭公共交通工具時必須戴口罩。

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▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

歐洲主要國家疫情最新數據一覽

國家/數字 累計確診病例 累計死亡病例 西班牙 253,682 25,857 意大利 214,457 29,684 英國 201,101 30,076 俄羅斯 177,160 1,625 法國 174,191 25,809 德國 168,162 7,275 比利時 50,781 8,339 荷蘭 41,319 5,204 瑞士 30,060 1,805 葡萄牙 26,182 1,089 瑞典 23,918 2,941 愛爾蘭 22,248 1,375 白俄羅斯 19,255 112 歐洲整體

（不包括土耳其） 1,536,901 146,751 資料來源：統計網站worldometers.info 更新時間：香港5月7日下午4時50分

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