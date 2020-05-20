【歐洲疫情復工地圖】英國1500小學拒復課 川崎症兒童病例增

▲ 【歐洲疫情分佈圖地圖】西班牙 意大利 英國 德國 法國 俄羅斯確診和死亡人數 各國復工復產情況

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在歐洲的疫情，逐漸捱過高峰，趨於平穩，甚至放緩。各國相繼積極籌謀早日解封、復工復課。英國原定讓小學於6月1日復課，但英國約有100名確診新冠肺炎兒童出現川崎症，有1500間表示不會考慮按計劃復課。

（歐洲疫情分佈圖，主要國家確診數字請往下看）

【歐洲疫情】一文看清各國復工解封時間

歐洲主要國家復工解封情況一覽

國家/措施 強制戴口罩 限聚人數 恢復營商 恢復上課 預定進一步解封日期 西班牙 ✓ ✘ 有限度 9月 6月 意大利 ✓ 15 ✓ 9月 6月 法國 ✓ 10 有限度 ✓ 2/6 英國 ✘ 2 有限度 1/6 1/6 德國 ✓ ✘ ✓ 5月內 25/5 俄羅斯 ✓ ✘ ✓ ✘ 31/5 比利時 ✓ ✘ 有限度 ✓ 8/6 荷蘭 ✓ 30 有限度 8/6 1/6 瑞士 ✘ 5 ✓ ✓ 8/6 葡萄牙 ✓ 10 1/6 ✓ 6月 愛爾蘭 ✘ 4 有限度 10/8 29/6 瑞典 ✘ 50 ✓ ✓ ✘ 奧地利 ✓ 10 ✓ ✓ ✘ 註：✘代表沒有或暫未有預定計劃，✓代表已經實施，日期為該國政府預定計劃

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）在5月上旬宣布英國解封計劃，原定於6月1日率先讓小學復課。但當地18個地方政府表示，不會強迫該地區的小學遵守計劃，有1500間小學更表示不會考慮相關安排。

旅遊是歐洲經濟重要的一環，歐盟已承諾將盡量在旅遊旺季夏季適度重開。上周五（15日）起，波羅的海沿岸的三個國家，包括愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛組成「波羅的海旅遊氣泡」（Baltic bubble），允許居民可在三國之間自由行。來自其他國家或地區的旅客，入境時仍然進行隔離。

英國運輸大臣夏博思透露，該國正研究設立「空中橋」(air bridge)計劃，是各國控制疫情下的旅行新安排，與疫情風險較低地區合作，各國達成協議後，協議國民眾可自由進出同樣達成協議的國家，而不需隔離14日。

而在意大利，外長迪馬約（Luigi Di Maio）指，各地區很快就會收到政府的指引，可在5月18日起重開酒吧、餐廳、髮型屋等。此外，政府通過法令，由6月3日起容許民眾出入境，亦允許國內自由通行，可跨區及海外旅遊。

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▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

歐洲主要國家疫情最新數據一覽

國家/數字 累計確診病例 累計死亡病例 俄羅斯 308,705 2,972 西班牙 278,803 27,778 英國 248,818 35,341 意大利 226,699 32,169 法國 180,809 28,022 德國 177,827 8,193 比利時 55,791 9,108 荷蘭 44,249 5,715 白俄羅斯 31,508 175 瑞典 30,799 3,743 瑞士 30,618 1,891 葡萄牙 29,432 1,247 愛爾蘭 24,251 1,561 歐洲整體

（不包括土耳其） 1,824,760 164,737 資料來源：統計網站worldometers.info 更新時間：香港5月20日下午4時15分

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