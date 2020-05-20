【歐洲疫情復工地圖】英國1500小學拒復課 川崎症兒童病例增

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暑假機票需求回升 美航空公司見疫情轉機
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在歐洲的疫情，逐漸捱過高峰，趨於平穩，甚至放緩。各國相繼積極籌謀早日解封、復工復課。英國原定讓小學於6月1日復課，但英國約有100名確診新冠肺炎兒童出現川崎症，有1500間表示不會考慮按計劃復課。
（歐洲疫情分佈圖，主要國家確診數字請往下看）
歐洲主要國家復工解封情況一覽
|國家/措施
|強制戴口罩
|限聚人數
|恢復營商
|恢復上課
|預定進一步解封日期
|西班牙
|✓
|✘
|有限度
|9月
|6月
|意大利
|✓
|15
|✓
|9月
|6月
|法國
|✓
|10
|有限度
|✓
|2/6
|英國
|✘
|2
|有限度
|1/6
|1/6
|德國
|✓
|✘
|✓
|5月內
|25/5
|俄羅斯
|✓
|✘
|✓
|✘
|31/5
|比利時
|✓
|✘
|有限度
|✓
|8/6
|荷蘭
|✓
|30
|有限度
|8/6
|1/6
|瑞士
|✘
|5
|✓
|✓
|8/6
|葡萄牙
|✓
|10
|1/6
|✓
|6月
|愛爾蘭
|✘
|4
|有限度
|10/8
|29/6
|瑞典
|✘
|50
|✓
|✓
|✘
|奧地利
|✓
|10
|✓
|✓
|✘
|註：✘代表沒有或暫未有預定計劃，✓代表已經實施，日期為該國政府預定計劃
英國首相約翰遜（Boris Johnson）在5月上旬宣布英國解封計劃，原定於6月1日率先讓小學復課。但當地18個地方政府表示，不會強迫該地區的小學遵守計劃，有1500間小學更表示不會考慮相關安排。
旅遊是歐洲經濟重要的一環，歐盟已承諾將盡量在旅遊旺季夏季適度重開。上周五（15日）起，波羅的海沿岸的三個國家，包括愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛組成「波羅的海旅遊氣泡」（Baltic bubble），允許居民可在三國之間自由行。來自其他國家或地區的旅客，入境時仍然進行隔離。
英國運輸大臣夏博思透露，該國正研究設立「空中橋」(air bridge)計劃，是各國控制疫情下的旅行新安排，與疫情風險較低地區合作，各國達成協議後，協議國民眾可自由進出同樣達成協議的國家，而不需隔離14日。
而在意大利，外長迪馬約（Luigi Di Maio）指，各地區很快就會收到政府的指引，可在5月18日起重開酒吧、餐廳、髮型屋等。此外，政府通過法令，由6月3日起容許民眾出入境，亦允許國內自由通行，可跨區及海外旅遊。
歐洲復工解封最新報道
歐洲其他地區（更新日期：5月16日）
德國（更新日期：5月16日）
【歐洲經濟】德國上季GDP縮2.2%陷衰退 歐元區GDP跌3.8%
歐洲主要國家疫情最新數據一覽
|國家/數字
|累計確診病例
|累計死亡病例
|俄羅斯
|308,705
|2,972
|西班牙
|278,803
|27,778
|英國
|248,818
|35,341
|意大利
|226,699
|32,169
|法國
|180,809
|28,022
|德國
|177,827
|8,193
|比利時
|55,791
|9,108
|荷蘭
|44,249
|5,715
|白俄羅斯
|31,508
|175
|瑞典
|30,799
|3,743
|瑞士
|30,618
|1,891
|葡萄牙
|29,432
|1,247
|愛爾蘭
|24,251
|1,561
|歐洲整體
（不包括土耳其）
|1,824,760
|164,737
|資料來源：統計網站worldometers.info 更新時間：香港5月20日下午4時15分
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