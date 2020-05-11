【歐洲疫情復工地圖】英國首階段解封 德國解封後確診回升

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哥倫比亞航空申請破產 不敵疫情收入大減8成
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在歐洲的疫情，逐漸捱過高峰，趨於平穩，甚至放緩。各國相繼積極籌謀早日解封、復工復課。英國周日（10日）宣布三階段解封措施，首階段本周開始實行。德國早前放寬限制，但確診數字或有回升跡象。而俄羅斯疫情未有放緩，反有惡化趨勢，已連續9日新增過萬人確診感染新冠肺炎。
（歐洲疫情分佈圖，主要國家確診數字請往下看）
歐洲主要國家復工解封情況一覽
|國家/措施
|強制戴口罩
|限聚人數
|恢復營商
|恢復上課
|預定進一步解封日期
|西班牙
|✓
|✘
|有限度
|9月
|24/5
|意大利
|✓
|15
|有限度
|9月
|18/5
|法國
|✓
|10
|有限度
|✓
|18/5
|英國
|✘
|2
|有限度
|1/6
|1/6
|德國
|✓
|✘
|5月內全面重開
|5月內
|10/5
|俄羅斯
|✓
|✘
|✓
|✘
|31/5
|比利時
|✓
|✘
|✓
|18/5
|18/5
|荷蘭
|✓
|✘
|✓
|✓
|1/6
|瑞士
|✘
|5
|✓
|✓
|8/6
|葡萄牙
|✓
|10
|1/6
|18/5
|18/5
|愛爾蘭
|✘
|4
|18/5
|10/8
|18/5
|瑞典
|✘
|50
|✓
|✓
|✘
|奧地利
|✓
|10
|15/5
|18/5
|✘
|註：✘代表沒有或暫未有預定計劃，✓代表已經實施，日期為該國政府預定計劃
英國政府宣布分三階段逐步解封，首階段鼓勵民眾踩單車復工，避免乘搭公共交通工具，即日實施，並於周三（13日）起允許民眾出外做運動，但必須保持兩米社交距離；第二階段是自6月1日起，可讓部分商戶和小學復課；至於重開酒吧、髮廊屬於最後階段，最早要等到7月4日。
德國早前開始逐步放寬社交距離措施，但德國的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）病毒感染率近日開始回升。現時，德國病毒繁殖率已經升至1.1，意味平均每名患者可把病毒傳染給多於1人，高於月初時的0.7，表示感染人數有增加跡象。
俄羅斯周一（11日）累計增至22萬人確診，今日再增1.1萬人確診，已是該國連續9日增加過萬人確診。俄羅斯早前實施的全國封城措施則維持至周一（11日），即使疫情甚至有惡化趨勢，但政府仍未宣布再度延長封城。莫斯科民眾於周二（12日）起，在公共交通工具及商店必須戴口罩及手套，否則會被罰款。
歐洲復工解封最新報道
【英國疫情】英國人7月前冇得出街剪髮 髮廊、餐廳最快7月重開
歐洲其他地區（更新日期：5月8日）
歐洲主要國家疫情最新數據一覽
|國家/數字
|累計確診病例
|累計死亡病例
|西班牙
|264,663
|26,621
|意大利
|219,070
|30,560
|英國
|219,183
|31,855
|俄羅斯
|221,344
|2,009
|法國
|176,970
|26,380
|德國
|171,879
|7,569
|比利時
|53,081
|8,656
|荷蘭
|42,627
|5,440
|瑞士
|30,305
|1,833
|葡萄牙
|27,581
|1,135
|瑞典
|26,322
|3,225
|愛爾蘭
|22,996
|1,458
|白俄羅斯
|22,973
|131
|歐洲整體
（不包括土耳其）
|1,640,910
|152,865
|資料來源：統計網站worldometers.info 更新時間：香港5月11日下午4時40分
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