【歐洲疫情復工地圖】英國首階段解封 德國解封後確診回升

▲ 【歐洲疫情分佈圖地圖】西班牙 意大利 英國 德國 法國 俄羅斯確診和死亡人數 各國復工復產情況

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在歐洲的疫情，逐漸捱過高峰，趨於平穩，甚至放緩。各國相繼積極籌謀早日解封、復工復課。英國周日（10日）宣布三階段解封措施，首階段本周開始實行。德國早前放寬限制，但確診數字或有回升跡象。而俄羅斯疫情未有放緩，反有惡化趨勢，已連續9日新增過萬人確診感染新冠肺炎。

（歐洲疫情分佈圖，主要國家確診數字請往下看）

【歐洲疫情】一文看清各國復工解封時間表

歐洲主要國家復工解封情況一覽

國家/措施 強制戴口罩 限聚人數 恢復營商 恢復上課 預定進一步解封日期 西班牙 ✓ ✘ 有限度 9月 24/5 意大利 ✓ 15 有限度 9月 18/5 法國 ✓ 10 有限度 ✓ 18/5 英國 ✘ 2 有限度 1/6 1/6 德國 ✓ ✘ 5月內全面重開 5月內 10/5 俄羅斯 ✓ ✘ ✓ ✘ 31/5 比利時 ✓ ✘ ✓ 18/5 18/5 荷蘭 ✓ ✘ ✓ ✓ 1/6 瑞士 ✘ 5 ✓ ✓ 8/6 葡萄牙 ✓ 10 1/6 18/5 18/5 愛爾蘭 ✘ 4 18/5 10/8 18/5 瑞典 ✘ 50 ✓ ✓ ✘ 奧地利 ✓ 10 15/5 18/5 ✘ 註：✘代表沒有或暫未有預定計劃，✓代表已經實施，日期為該國政府預定計劃

英國政府宣布分三階段逐步解封，首階段鼓勵民眾踩單車復工，避免乘搭公共交通工具，即日實施，並於周三（13日）起允許民眾出外做運動，但必須保持兩米社交距離；第二階段是自6月1日起，可讓部分商戶和小學復課；至於重開酒吧、髮廊屬於最後階段，最早要等到7月4日。

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德國早前開始逐步放寬社交距離措施，但德國的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）病毒感染率近日開始回升。現時，德國病毒繁殖率已經升至1.1，意味平均每名患者可把病毒傳染給多於1人，高於月初時的0.7，表示感染人數有增加跡象。

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俄羅斯周一（11日）累計增至22萬人確診，今日再增1.1萬人確診，已是該國連續9日增加過萬人確診。俄羅斯早前實施的全國封城措施則維持至周一（11日），即使疫情甚至有惡化趨勢，但政府仍未宣布再度延長封城。莫斯科民眾於周二（12日）起，在公共交通工具及商店必須戴口罩及手套，否則會被罰款。

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▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

歐洲主要國家疫情最新數據一覽

國家/數字 累計確診病例 累計死亡病例 西班牙 264,663 26,621 意大利 219,070 30,560 英國 219,183 31,855 俄羅斯 221,344 2,009 法國 176,970 26,380 德國 171,879 7,569 比利時 53,081 8,656 荷蘭 42,627 5,440 瑞士 30,305 1,833 葡萄牙 27,581 1,135 瑞典 26,322 3,225 愛爾蘭 22,996 1,458 白俄羅斯 22,973 131 歐洲整體

（不包括土耳其） 1,640,910 152,865 資料來源：統計網站worldometers.info 更新時間：香港5月11日下午4時40分

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