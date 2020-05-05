【歐洲疫情復工地圖】英國死亡人數全歐最多 俄羅斯連續3日確診過萬

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【美股早市】道指漲350點 美國陸續解封油價彈
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在歐洲的疫情，逐漸捱過高峰，趨於平穩，甚至放緩。各國相繼積極籌謀早日解封、復工復課。英國死亡人數續增，周二越越意大利，累計突破3.2萬人，成為全歐洲最多人死於新冠肺炎的國家；俄羅斯疫情繼續高速增長，連續3日錄得過萬人確診，累計逾15.5萬宗確診，是全球疫情第7嚴重的國家。
意大利周一（4日）起逐步解封，意大利民眾可以在戴上口罩的情況下外出，但不能跨地區活動。
另外，為防範復工後引爆第2波疫情，多個原本抗拒呼籲國民戴口罩的國家都紛紛妥協，頒令強制國民外出到公眾場所，或乘坐公共交通工具時必須戴口罩，以減低播疫風險。西班牙和葡萄牙民眾本周開始，乘搭公共交通工具時必須戴口罩。
（歐洲疫情分佈圖，主要國家確診數字請往下看）
歐洲主要國家復工解封情況一覽
|國家/措施
|強制戴口罩
|限聚人數
|恢復營商
|恢復上課
|預定進一步解封日期
|西班牙
|✓
|✘
|有限度
|9月
|✘
|意大利
|✓
|15
|有限度
|9月
|18/5
|法國
|✓
|10
|有限度
|11/5
|11/5
|英國
|✘
|2
|有限度
|✘
|7/5
|德國
|✓
|2
|有限度
|中學3/5
|10/5
|俄羅斯
|✘
|✘
|有限度
|✘
|11/5
|比利時
|✓
|✘
|有限度
|18/5
|11/5
|荷蘭
|✘
|✘
|✓
|11/5
|11/5
|瑞士
|✘
|5
|✓
|11/5
|8/6
|葡萄牙
|✓
|10
|有限度
|18/5
|18/5
|愛爾蘭
|✘
|✘
|5月中
|✘
|5/5
|瑞典
|✘
|50
|✓
|✓
|✘
|奧地利
|✓
|10
|15/5
|18/5
|✘
|註：✘代表沒有或暫未有預定計劃，✓代表已經實施，日期為該國政府預定計劃
歐洲復工解封最新報道
歐洲主要國家疫情最新數據一覽
|國家/數字
|累計確診病例
|累計死亡病例
|西班牙
|250,561
|25,613
|意大利
|211,938
|29,079
|英國
|190,584
|32,313
|法國
|169,462
|25,201
|德國
|166,199
|6,993
|俄羅斯
|155,370
|1,451
|比利時
|50,509
|8,016
|荷蘭
|41,087
|5,168
|瑞士
|30,009
|1,790
|葡萄牙
|25,702
|1,074
|瑞典
|23,216
|2,854
|愛爾蘭
|21,772
|1,319
|奧地利
|15,650
|606
|歐洲整體
（不包括土耳其）
|1,485,934
|142,791
|資料來源：統計網站worldometers.info 更新時間：香港5月5日下午10時33分
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