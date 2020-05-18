【歐洲疫情復工地圖】意大利商戶恢復營業 宗教活動逐步恢復

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鮑威爾否認聯儲局板斧已使盡 「我們完全不缺彈藥」
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在歐洲的疫情，逐漸捱過高峰，趨於平穩，甚至放緩。各國相繼積極籌謀早日解封、復工復課。意大利及比利時等國於周一（18日）進一步解封；意大利、梵蒂岡的宗教活動亦已逐步恢復正常。
（歐洲疫情分佈圖，主要國家確診數字請往下看）
歐洲主要國家復工解封情況一覽
|國家/措施
|強制戴口罩
|限聚人數
|恢復營商
|恢復上課
|預定進一步解封日期
|西班牙
|✓
|✘
|有限度
|9月
|24/5
|意大利
|✓
|15
|✓
|9月
|3/6
|法國
|✓
|10
|有限度
|✓
|2/6
|英國
|✘
|2
|有限度
|1/6
|1/6
|德國
|✓
|✘
|5月內全面重開
|5月內
|10/5
|俄羅斯
|✓
|✘
|✓
|✘
|31/5
|比利時
|✓
|✘
|有限度
|✓
|8/6
|荷蘭
|✓
|✘
|✓
|✓
|1/6
|瑞士
|✘
|5
|✓
|✓
|8/6
|葡萄牙
|✓
|10
|1/6
|✓
|6月
|愛爾蘭
|✘
|4
|有限度
|10/8
|8/6
|瑞典
|✘
|50
|✓
|✓
|✘
|奧地利
|✓
|10
|✓
|✓
|✘
|註：✘代表沒有或暫未有預定計劃，✓代表已經實施，日期為該國政府預定計劃
意大利的商戶於周一（18日）重開，民眾爭相出門剪髮。有髮廊指，一天有150個預約，快忙不過來。在梵蒂岡，宗教活動也逐漸恢復正常。宗教場所內，有英文和意大利的標示，請信眾保持1.5米距離，入內要用酒精搓手液消毒。
旅遊是歐洲經濟重要的一環，歐盟已承諾將盡量在旅遊旺季夏季適度重開。周五（15日）起，波羅的海沿岸的三個國家，包括愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛組成「波羅的海旅遊氣泡」（Baltic bubble），允許居民可在三國之間自由行。來自其他國家或地區的旅客，入境時仍然進行隔離。
德國亦宣布對神根國家重開邊境。而在意大利，外長迪馬約（Luigi Di Maio）指，各地區很快就會收到政府的指引，可在5月18日起重開酒吧、餐廳、髮型屋等。此外，政府通過法令，由6月3日起容許民眾出入境，亦允許國內自由通行，可跨區及海外旅遊。
英國解封第二階段是自6月1日起，可讓部分商戶和小學復課；至於重開酒吧、髮廊屬於最後階段，最早要等到7月4日。
歐洲復工解封最新報道
德國（更新日期：5月16日）
【歐洲經濟】德國上季GDP縮2.2%陷衰退 歐元區GDP跌3.8%
歐洲主要國家疫情最新數據一覽
|國家/數字
|累計確診病例
|累計死亡病例
|俄羅斯
|290,678
|2,722
|西班牙
|277,719
|27,650
|英國
|243,695
|34,636
|意大利
|225,435
|31,908
|法國
|179,569
|28,108
|德國
|176,651
|8,049
|比利時
|55,559
|9,080
|荷蘭
|43,995
|5,680
|瑞士
|30,587
|1,881
|瑞典
|30,147
|3,679
|白俄羅斯
|29,650
|165
|葡萄牙
|29,036
|1,218
|愛爾蘭
|24,112
|1,543
|歐洲整體
（不包括土耳其）
|1,790,691
|163,000
|資料來源：統計網站worldometers.info 更新時間：香港5月18日下午6時半
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