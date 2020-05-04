【歐洲疫情復工地圖】意大利今起逐步解封 可戴口罩自由外出

▲ 【歐洲疫情分佈圖地圖】西班牙 意大利 英國 德國 法國 俄羅斯確診和死亡人數 各國復工復產情況

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在歐洲的疫情，逐漸捱過高峰，趨於平穩，甚至放緩。各國相繼積極籌謀早日解封、復工復課。意大利周一（4日）起逐步解封，意大利民眾可以在戴上口罩的情況下外出，但不能跨地區活動。

意大利總理孔特（Giuseppe Conte）指，意大利周一起進入第二階段的解封，民眾容許在其所在區域自由流動，但不能跨區活動；餐廳及酒吧可開始提供外賣自取服務；可以舉行喪禮，但不能多於15人出席，而且最好在露天舉行。

而商店、博物館等公眾場所，則可在5月18日重新開放。運動員的團體操練則可在5月18日起恢復。

另外，為防範復工後引爆第2波疫情，多個原本抗拒呼籲國民戴口罩的國家都紛紛妥協，頒令強制國民外出到公眾場所，或乘坐公共交通工具時必須戴口罩，以減低播疫風險。

最新頒令戴口罩的是西班牙和葡萄牙。西班牙民眾周一開始，乘搭公共交通工具時必須戴口罩，政府會派發1,300萬個口罩予公共交通和地方政府。而西班牙人上周六（2日）終於獲准到戶外做運動，是7星期以來首次。葡萄牙在上周六（2日）結束緊急狀態，放寬限制措施，同時強制民眾在乘搭公共交通工具時戴口罩。

（歐洲疫情分佈圖，主要國家確診數字請往下看）

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歐洲主要國家復工解封情況一覽

國家/措施 強制戴口罩 限聚人數 恢復營商 恢復上課 預定進一步解封日期 西班牙 ✓ ✘ 有限度 9月 ✘ 意大利 ✓ 15 有限度 9月 18/5 法國 ✓ 10 有限度 11/5 11/5 英國 ✘ 2 有限度 ✘ 7/5 德國 ✓ 2 有限度 中學3/5 10/5 俄羅斯 ✘ ✘ 有限度 ✘ 11/5 比利時 ✓ ✘ 有限度 18/5 4/5 荷蘭 ✘ ✘ ✓ 11/5 11/5 瑞士 ✘ 5 ✓ 11/5 8/6 葡萄牙 ✓ 10 有限度 18/5 18/5 愛爾蘭 ✘ ✘ 5月中 ✘ 5/5 瑞典 ✘ 50 ✓ ✓ ✘ 奧地利 ✓ 10 15/5 18/5 ✘ 註：✘代表沒有或暫未有預定計劃，✓代表已經實施，日期為該國政府預定計劃

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▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

歐洲主要國家疫情最新數據一覽

國家/數字 累計確診病例 累計死亡病例 西班牙 247,122 25,264 意大利 210,717 28,884 英國 186,599 28,446 法國 168,693 24,895 德國 165,664 6,866 俄羅斯 134,687 1,280 比利時 49,906 7,844 荷蘭 40,571 5,056 瑞士 29,905 1,762 葡萄牙 25,282 1,043 瑞典 22,317 2,679 愛爾蘭 21,506 1,303 奧地利 15,597 598 歐洲整體

（不包括土耳其） 1,448,003 140,646 資料來源：統計網站worldometers.info 更新時間：香港5月4日下午3時55分

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