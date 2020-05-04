【歐洲疫情復工地圖】意大利今起逐步解封 可戴口罩自由外出

上一篇文章
【美國疫情】恐令10萬人死 特朗普：我已救至少150萬美國人
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在歐洲的疫情，逐漸捱過高峰，趨於平穩，甚至放緩。各國相繼積極籌謀早日解封、復工復課。意大利周一（4日）起逐步解封，意大利民眾可以在戴上口罩的情況下外出，但不能跨地區活動。
意大利總理孔特（Giuseppe Conte）指，意大利周一起進入第二階段的解封，民眾容許在其所在區域自由流動，但不能跨區活動；餐廳及酒吧可開始提供外賣自取服務；可以舉行喪禮，但不能多於15人出席，而且最好在露天舉行。
而商店、博物館等公眾場所，則可在5月18日重新開放。運動員的團體操練則可在5月18日起恢復。
另外，為防範復工後引爆第2波疫情，多個原本抗拒呼籲國民戴口罩的國家都紛紛妥協，頒令強制國民外出到公眾場所，或乘坐公共交通工具時必須戴口罩，以減低播疫風險。
最新頒令戴口罩的是西班牙和葡萄牙。西班牙民眾周一開始，乘搭公共交通工具時必須戴口罩，政府會派發1,300萬個口罩予公共交通和地方政府。而西班牙人上周六（2日）終於獲准到戶外做運動，是7星期以來首次。葡萄牙在上周六（2日）結束緊急狀態，放寬限制措施，同時強制民眾在乘搭公共交通工具時戴口罩。
（歐洲疫情分佈圖，主要國家確診數字請往下看）
歐洲主要國家復工解封情況一覽
|國家/措施
|強制戴口罩
|限聚人數
|恢復營商
|恢復上課
|預定進一步解封日期
|西班牙
|✓
|✘
|有限度
|9月
|✘
|意大利
|✓
|15
|有限度
|9月
|18/5
|法國
|✓
|10
|有限度
|11/5
|11/5
|英國
|✘
|2
|有限度
|✘
|7/5
|德國
|✓
|2
|有限度
|中學3/5
|10/5
|俄羅斯
|✘
|✘
|有限度
|✘
|11/5
|比利時
|✓
|✘
|有限度
|18/5
|4/5
|荷蘭
|✘
|✘
|✓
|11/5
|11/5
|瑞士
|✘
|5
|✓
|11/5
|8/6
|葡萄牙
|✓
|10
|有限度
|18/5
|18/5
|愛爾蘭
|✘
|✘
|5月中
|✘
|5/5
|瑞典
|✘
|50
|✓
|✓
|✘
|奧地利
|✓
|10
|15/5
|18/5
|✘
|註：✘代表沒有或暫未有預定計劃，✓代表已經實施，日期為該國政府預定計劃
歐洲復工解封最新報道
歐洲主要國家疫情最新數據一覽
|國家/數字
|累計確診病例
|累計死亡病例
|西班牙
|247,122
|25,264
|意大利
|210,717
|28,884
|英國
|186,599
|28,446
|法國
|168,693
|24,895
|德國
|165,664
|6,866
|俄羅斯
|134,687
|1,280
|比利時
|49,906
|7,844
|荷蘭
|40,571
|5,056
|瑞士
|29,905
|1,762
|葡萄牙
|25,282
|1,043
|瑞典
|22,317
|2,679
|愛爾蘭
|21,506
|1,303
|奧地利
|15,597
|598
|歐洲整體
（不包括土耳其）
|1,448,003
|140,646
|資料來源：統計網站worldometers.info 更新時間：香港5月4日下午3時55分
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品