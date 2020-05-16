【歐洲疫情復工地圖】意大利、德國等放寬旅遊限制 逐步恢復自由行

▲ 【歐洲疫情分佈圖地圖】西班牙 意大利 英國 德國 法國 俄羅斯確診和死亡人數 各國復工復產情況

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在歐洲的疫情，逐漸捱過高峰，趨於平穩，甚至放緩。各國相繼積極籌謀早日解封、復工復課。意大利及比利時等國料可於下周一（18日）進一步解封；德國、愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞、意大利等躲過陸續放寬措施，允許民眾旅遊，為夏季旅遊旺季做好準備；斯洛文尼亞更是首個宣布疫情結束的歐洲國家。但俄羅斯疫情未有放緩，累計確診人數超過26萬。疫情更殺入政府内部，俄羅斯教育部長也確診，該國政府目前最少已有4名高官染疫。

（歐洲疫情分佈圖，主要國家確診數字請往下看）

【歐洲疫情】一文看清各國復工解封時間表

歐洲主要國家復工解封情況一覽

國家/措施 強制戴口罩 限聚人數 恢復營商 恢復上課 預定進一步解封日期 西班牙 ✓ ✘ 有限度 9月 24/5 意大利 ✓ 15 有限度，18/5全面重開 9月 18/5 法國 ✓ 10 有限度 ✓ 18/5 英國 ✘ 2 有限度 1/6 1/6 德國 ✓ ✘ 5月內全面重開 5月內 10/5 俄羅斯 ✓ ✘ ✓ ✘ 31/5 比利時 ✓ ✘ ✓ 18/5 18/5 荷蘭 ✓ ✘ ✓ ✓ 1/6 瑞士 ✘ 5 ✓ ✓ 8/6 葡萄牙 ✓ 10 1/6 18/5 18/5 愛爾蘭 ✘ 4 18/5 10/8 18/5 瑞典 ✘ 50 ✓ ✓ ✘ 奧地利 ✓ 10 15/5 18/5 ✘ 註：✘代表沒有或暫未有預定計劃，✓代表已經實施，日期為該國政府預定計劃

旅遊是歐洲經濟重要的一環，歐盟已承諾將盡量在旅遊旺季夏季適度重開。周五（15日）起，波羅的海沿岸的三個國家，包括愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛組成「波羅的海旅遊氣泡」（Baltic bubble），允許居民可在三國之間自由行。來自其他國家或地區的旅客，入境時仍然進行隔離。

德國亦宣布對神根國家重開邊境。而在意大利，外長迪馬約（Luigi Di Maio）指，各地區很快就會收到政府的指引，可在5月18日起重開酒吧、餐廳、髮型屋等。此外，政府通過法令，由6月3日起容許民眾出入境，亦允許國內自由通行，可跨區及海外旅遊。

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【德國疫情】今起放寬旅遊禁令 對神根國家重開邊境

俄羅斯自本月3日起每日增超過1萬宗病例，周五（15日）單日增10,598多人確診。俄羅斯累計超過26萬人確診，與5月1日的11.4萬宗相比，半月内增超過1倍。

俄羅斯總統普京宣布，41歲的科學和高等教育部長法利科夫(Valery Falkov)早前亦確診新冠肺炎，不過目前已經康復。俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）爲俄羅斯首位患新冠肺炎的高官，其後文化部長柳比莫瓦（Olga Lyubimova）、建設和住房公用事業部長亞庫舍夫（Vladimir Yakushev）也確診。

俄羅斯疫情至今只有2,418人死亡，是全球10個超過10萬人確診國家中，唯一死亡率不足1%者。世衛組織駐俄羅斯首席代表Melita Vujnovic稱，組織正與俄方密切磋商，研究「是否有遺漏。」

俄羅斯總統普京早前仍宣布，自周二（12日）起逐步解除封鎖措施，建造業及農業等遭疫情重創的行業可復工。

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英國解封第二階段是自6月1日起，可讓部分商戶和小學復課；至於重開酒吧、髮廊屬於最後階段，最早要等到7月4日。

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▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

歐洲主要國家疫情最新數據一覽

國家/數字 累計確診病例 累計死亡病例 西班牙 274,367 27,459 俄羅斯 262,843 2,418 英國 236,711 33,998 意大利 223,885 31,610 法國 179,506 27,529 德國 175,699 8,001 比利時 54,644 8,959 荷蘭 43,681 5,643 瑞士 30,514 1,878 瑞典 29,207 3,646 葡萄牙 28,583 1,190 白俄羅斯 27,730 156 愛爾蘭 23,956 1,518 歐洲整體

（不包括土耳其） 1,741,129 160,482 資料來源：統計網站worldometers.info 更新時間：香港5月16日下午4時正

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