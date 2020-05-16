【歐洲疫情復工地圖】意大利、德國等放寬旅遊限制 逐步恢復自由行

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新型冠狀肺炎全球疫情（05月16日 時間16:00）
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在歐洲的疫情，逐漸捱過高峰，趨於平穩，甚至放緩。各國相繼積極籌謀早日解封、復工復課。意大利及比利時等國料可於下周一（18日）進一步解封；德國、愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞、意大利等躲過陸續放寬措施，允許民眾旅遊，為夏季旅遊旺季做好準備；斯洛文尼亞更是首個宣布疫情結束的歐洲國家。但俄羅斯疫情未有放緩，累計確診人數超過26萬。疫情更殺入政府内部，俄羅斯教育部長也確診，該國政府目前最少已有4名高官染疫。
（歐洲疫情分佈圖，主要國家確診數字請往下看）
歐洲主要國家復工解封情況一覽
|國家/措施
|強制戴口罩
|限聚人數
|恢復營商
|恢復上課
|預定進一步解封日期
|西班牙
|✓
|✘
|有限度
|9月
|24/5
|意大利
|✓
|15
|有限度，18/5全面重開
|9月
|18/5
|法國
|✓
|10
|有限度
|✓
|18/5
|英國
|✘
|2
|有限度
|1/6
|1/6
|德國
|✓
|✘
|5月內全面重開
|5月內
|10/5
|俄羅斯
|✓
|✘
|✓
|✘
|31/5
|比利時
|✓
|✘
|✓
|18/5
|18/5
|荷蘭
|✓
|✘
|✓
|✓
|1/6
|瑞士
|✘
|5
|✓
|✓
|8/6
|葡萄牙
|✓
|10
|1/6
|18/5
|18/5
|愛爾蘭
|✘
|4
|18/5
|10/8
|18/5
|瑞典
|✘
|50
|✓
|✓
|✘
|奧地利
|✓
|10
|15/5
|18/5
|✘
|註：✘代表沒有或暫未有預定計劃，✓代表已經實施，日期為該國政府預定計劃
旅遊是歐洲經濟重要的一環，歐盟已承諾將盡量在旅遊旺季夏季適度重開。周五（15日）起，波羅的海沿岸的三個國家，包括愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛組成「波羅的海旅遊氣泡」（Baltic bubble），允許居民可在三國之間自由行。來自其他國家或地區的旅客，入境時仍然進行隔離。
德國亦宣布對神根國家重開邊境。而在意大利，外長迪馬約（Luigi Di Maio）指，各地區很快就會收到政府的指引，可在5月18日起重開酒吧、餐廳、髮型屋等。此外，政府通過法令，由6月3日起容許民眾出入境，亦允許國內自由通行，可跨區及海外旅遊。
俄羅斯自本月3日起每日增超過1萬宗病例，周五（15日）單日增10,598多人確診。俄羅斯累計超過26萬人確診，與5月1日的11.4萬宗相比，半月内增超過1倍。
俄羅斯總統普京宣布，41歲的科學和高等教育部長法利科夫(Valery Falkov)早前亦確診新冠肺炎，不過目前已經康復。俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）爲俄羅斯首位患新冠肺炎的高官，其後文化部長柳比莫瓦（Olga Lyubimova）、建設和住房公用事業部長亞庫舍夫（Vladimir Yakushev）也確診。
俄羅斯疫情至今只有2,418人死亡，是全球10個超過10萬人確診國家中，唯一死亡率不足1%者。世衛組織駐俄羅斯首席代表Melita Vujnovic稱，組織正與俄方密切磋商，研究「是否有遺漏。」
俄羅斯總統普京早前仍宣布，自周二（12日）起逐步解除封鎖措施，建造業及農業等遭疫情重創的行業可復工。
英國解封第二階段是自6月1日起，可讓部分商戶和小學復課；至於重開酒吧、髮廊屬於最後階段，最早要等到7月4日。
歐洲復工解封最新報道
德國（更新日期：5月16日）
【歐洲經濟】德國上季GDP縮2.2%陷衰退 歐元區GDP跌3.8%
歐洲主要國家疫情最新數據一覽
|國家/數字
|累計確診病例
|累計死亡病例
|西班牙
|274,367
|27,459
|俄羅斯
|262,843
|2,418
|英國
|236,711
|33,998
|意大利
|223,885
|31,610
|法國
|179,506
|27,529
|德國
|175,699
|8,001
|比利時
|54,644
|8,959
|荷蘭
|43,681
|5,643
|瑞士
|30,514
|1,878
|瑞典
|29,207
|3,646
|葡萄牙
|28,583
|1,190
|白俄羅斯
|27,730
|156
|愛爾蘭
|23,956
|1,518
|歐洲整體
（不包括土耳其）
|1,741,129
|160,482
|資料來源：統計網站worldometers.info 更新時間：香港5月16日下午4時正
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