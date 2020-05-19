【歐洲疫情復工地圖】德國擬6月中解除對全球旅遊警示

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新型冠狀肺炎全球疫情（05月19日 時間17:00）
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在歐洲的疫情，逐漸捱過高峰，趨於平穩，甚至放緩。各國相繼積極籌謀早日解封、復工復課。德國外長表示，有意最早於6月15日起放寬措施，取消全球旅遊警示並改爲旅遊建議，讓民眾自由決定是否出國旅遊。
（歐洲疫情分佈圖，主要國家確診數字請往下看）
歐洲主要國家復工解封情況一覽
|國家/措施
|強制戴口罩
|限聚人數
|恢復營商
|恢復上課
|預定進一步解封日期
|西班牙
|✓
|✘
|有限度
|9月
|6月底
|意大利
|✓
|15
|✓
|9月
|6月3日
|法國
|✓
|10
|有限度
|✓
|2/6
|英國
|✘
|2
|有限度
|1/6
|1/6
|德國
|✓
|✘
|✓
|5月內
|25/5
|俄羅斯
|✓
|✘
|✓
|✘
|31/5
|比利時
|✓
|✘
|有限度
|✓
|8/6
|荷蘭
|✓
|✘
|✓
|✓
|1/6
|瑞士
|✘
|5
|✓
|✓
|8/6
|葡萄牙
|✓
|10
|1/6
|✓
|6月
|愛爾蘭
|✘
|4
|有限度
|10/8
|29/6
|瑞典
|✘
|50
|✓
|✓
|✘
|奧地利
|✓
|10
|✓
|✓
|✘
|註：✘代表沒有或暫未有預定計劃，✓代表已經實施，日期為該國政府預定計劃
德國的全球旅遊警示維持至6月14日，外長馬斯（Heiko Maas）周一（18日）與西班牙、意大利、等歐盟國家外長舉行視像會議，討論放寬限制措施。馬斯表示目標是取消全球旅遊警告，由6月15日起改爲發布旅遊建議，建議内容將包括建議民眾可前往何地、前往該國旅遊是否合法及受何限制。
旅遊是歐洲經濟重要的一環，歐盟已承諾將盡量在旅遊旺季夏季適度重開。上周五（15日）起，波羅的海沿岸的三個國家，包括愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛組成「波羅的海旅遊氣泡」（Baltic bubble），允許居民可在三國之間自由行。來自其他國家或地區的旅客，入境時仍然進行隔離。
而在意大利，外長迪馬約（Luigi Di Maio）指，各地區很快就會收到政府的指引，可在5月18日起重開酒吧、餐廳、髮型屋等。此外，政府通過法令，由6月3日起容許民眾出入境，亦允許國內自由通行，可跨區及海外旅遊。
歐洲復工解封最新報道
德國（更新日期：5月16日）
【歐洲經濟】德國上季GDP縮2.2%陷衰退 歐元區GDP跌3.8%
歐洲主要國家疫情最新數據一覽
|國家/數字
|累計確診病例
|累計死亡病例
|俄羅斯
|299,941
|2,837
|西班牙
|278,188
|27,709
|英國
|246,406
|34,796
|意大利
|225,886
|32,007
|法國
|179,927
|28,239
|德國
|177,289
|8,123
|比利時
|55,559
|9,080
|荷蘭
|44,141
|5,694
|瑞士
|30,597
|1,886
|白俄羅斯
|30,572
|171
|瑞典
|30,377
|3,698
|葡萄牙
|29,209
|1,231
|愛爾蘭
|24,200
|1,547
|歐洲整體
（不包括土耳其）
|1,807,385
|163,767
|資料來源：統計網站worldometers.info 更新時間：香港5月19日下午4時50分
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