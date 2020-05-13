【歐洲疫情復工地圖】德國或恢復封關 意大利酒吧、餐廳下周重開

上一篇文章
【美國疫情】急急腳解封 加拿大擬加強入境管制
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在歐洲的疫情，逐漸捱過高峰，趨於平穩，甚至放緩。各國相繼積極籌謀早日解封、復工復課。英國政府周三（13日）起允許民眾出外做運動；意大利則指，可在5月18日起重開酒吧、餐廳、髮型屋等，料下周開始解除大部份限制措施。而俄羅斯疫情未有放緩，反有惡化趨勢，確診人數已連續12日破萬，累計確診人數超過意大利及英國；德國解封後，疑有輕微反彈，或將恢復封閉措施。
（歐洲疫情分佈圖，主要國家確診數字請往下看）
歐洲主要國家復工解封情況一覽
|國家/措施
|強制戴口罩
|限聚人數
|恢復營商
|恢復上課
|預定進一步解封日期
|西班牙
|✓
|✘
|有限度
|9月
|24/5
|意大利
|✓
|15
|有限度
|9月
|18/5
|法國
|✓
|10
|有限度
|✓
|18/5
|英國
|✘
|2
|有限度
|1/6
|1/6
|德國
|✓
|✘
|5月內全面重開
|5月內
|10/5
|俄羅斯
|✓
|✘
|✓
|✘
|31/5
|比利時
|✓
|✘
|✓
|18/5
|18/5
|荷蘭
|✓
|✘
|✓
|✓
|1/6
|瑞士
|✘
|5
|✓
|✓
|8/6
|葡萄牙
|✓
|10
|1/6
|18/5
|18/5
|愛爾蘭
|✘
|4
|18/5
|10/8
|18/5
|瑞典
|✘
|50
|✓
|✓
|✘
|奧地利
|✓
|10
|15/5
|18/5
|✘
|註：✘代表沒有或暫未有預定計劃，✓代表已經實施，日期為該國政府預定計劃
德國解封後，德國的基本傳染數R0值持續處於1以上，意味每名感染者傳染多於1人，或有輕微反彈。R0須處於1以下，疫情會漸減弱，才算受控。按德國政府解封機制，部分地區，可能要恢復封閉措施。
英國周三（13日）起允許民眾出外做運動，但必須保持兩米社交距離；解封第二階段是自6月1日起，可讓部分商戶和小學復課；至於重開酒吧、髮廊屬於最後階段，最早要等到7月4日。
俄羅斯自本月3日起每日增超過1萬宗病例，周三（13日）已增至超過24萬人確診，不足半月内幾乎增1倍。不過，俄羅斯總統普京仍宣布，自周二（12日）起逐步解除封鎖措施，建造業及農業等遭疫情重創的行業可復工。
而在意大利，政府周一指，給予地方政府權力，以決定何時解除限制。意大利外長迪馬約（Luigi Di Maio）指，各地區很快就會收到政府的指引，可在5月18日起重開酒吧、餐廳、髮型屋等。
歐洲復工解封最新報道
歐洲主要國家疫情最新數據一覽
|國家/數字
|累計確診病例
|累計死亡病例
|西班牙
|269,520
|26,920
|俄羅斯
|242,271
|2,212
|英國
|226,463
|32,692
|意大利
|221,216
|30,911
|法國
|178,225
|26,991
|德國
|173,273
|7,754
|比利時
|53,779
|8,761
|荷蘭
|42,984
|5,510
|瑞士
|30,380
|1,867
|葡萄牙
|27,913
|1,163
|瑞典
|27,272
|3,313
|白俄羅斯
|24,873
|142
|愛爾蘭
|23,242
|1,488
|歐洲整體
（不包括土耳其）
|1,686,378
|155,901
|資料來源：統計網站worldometers.info 更新時間：香港5月12日下午4時40分
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品