【歐洲疫情復工地圖】德國或恢復封關 意大利酒吧、餐廳下周重開

▲ 【歐洲疫情分佈圖地圖】西班牙 意大利 英國 德國 法國 俄羅斯確診和死亡人數 各國復工復產情況

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在歐洲的疫情，逐漸捱過高峰，趨於平穩，甚至放緩。各國相繼積極籌謀早日解封、復工復課。英國政府周三（13日）起允許民眾出外做運動；意大利則指，可在5月18日起重開酒吧、餐廳、髮型屋等，料下周開始解除大部份限制措施。而俄羅斯疫情未有放緩，反有惡化趨勢，確診人數已連續12日破萬，累計確診人數超過意大利及英國；德國解封後，疑有輕微反彈，或將恢復封閉措施。

（歐洲疫情分佈圖，主要國家確診數字請往下看）

【歐洲疫情】一文看清各國復工解封時間表

歐洲主要國家復工解封情況一覽

國家/措施 強制戴口罩 限聚人數 恢復營商 恢復上課 預定進一步解封日期 西班牙 ✓ ✘ 有限度 9月 24/5 意大利 ✓ 15 有限度 9月 18/5 法國 ✓ 10 有限度 ✓ 18/5 英國 ✘ 2 有限度 1/6 1/6 德國 ✓ ✘ 5月內全面重開 5月內 10/5 俄羅斯 ✓ ✘ ✓ ✘ 31/5 比利時 ✓ ✘ ✓ 18/5 18/5 荷蘭 ✓ ✘ ✓ ✓ 1/6 瑞士 ✘ 5 ✓ ✓ 8/6 葡萄牙 ✓ 10 1/6 18/5 18/5 愛爾蘭 ✘ 4 18/5 10/8 18/5 瑞典 ✘ 50 ✓ ✓ ✘ 奧地利 ✓ 10 15/5 18/5 ✘ 註：✘代表沒有或暫未有預定計劃，✓代表已經實施，日期為該國政府預定計劃

德國解封後，德國的基本傳染數R0值持續處於1以上，意味每名感染者傳染多於1人，或有輕微反彈。R0須處於1以下，疫情會漸減弱，才算受控。按德國政府解封機制，部分地區，可能要恢復封閉措施。

英國周三（13日）起允許民眾出外做運動，但必須保持兩米社交距離；解封第二階段是自6月1日起，可讓部分商戶和小學復課；至於重開酒吧、髮廊屬於最後階段，最早要等到7月4日。

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俄羅斯自本月3日起每日增超過1萬宗病例，周三（13日）已增至超過24萬人確診，不足半月内幾乎增1倍。不過，俄羅斯總統普京仍宣布，自周二（12日）起逐步解除封鎖措施，建造業及農業等遭疫情重創的行業可復工。

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而在意大利，政府周一指，給予地方政府權力，以決定何時解除限制。意大利外長迪馬約（Luigi Di Maio）指，各地區很快就會收到政府的指引，可在5月18日起重開酒吧、餐廳、髮型屋等。

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英國（更新日期：5月13日）

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▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

歐洲主要國家疫情最新數據一覽

國家/數字 累計確診病例 累計死亡病例 西班牙 269,520 26,920 俄羅斯 242,271 2,212 英國 226,463 32,692 意大利 221,216 30,911 法國 178,225 26,991 德國 173,273 7,754 比利時 53,779 8,761 荷蘭 42,984 5,510 瑞士 30,380 1,867 葡萄牙 27,913 1,163 瑞典 27,272 3,313 白俄羅斯 24,873 142 愛爾蘭 23,242 1,488 歐洲整體

（不包括土耳其） 1,686,378 155,901 資料來源：統計網站worldometers.info 更新時間：香港5月12日下午4時40分

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