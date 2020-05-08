【歐洲疫情復工地圖】俄羅斯連續5日增過萬確診

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在歐洲的疫情，逐漸捱過高峰，趨於平穩，甚至放緩。各國相繼積極籌謀早日解封、復工復課。但俄羅斯疫情卻未有放緩趨勢，已連續5日新增過萬人確診感染新冠肺炎。西班牙政府面對疫情也不敢鬆懈，國會通過再延長緊急狀態兩周，直至5月24日。西班牙首相桑切斯更指，如現時就急於解除緊急狀態絕對是錯誤。
（歐洲疫情分佈圖，主要國家確診數字請往下看）
歐洲主要國家復工解封情況一覽
|國家/措施
|強制戴口罩
|限聚人數
|恢復營商
|恢復上課
|預定進一步解封日期
|西班牙
|✓
|✘
|有限度
|9月
|24/5
|意大利
|✓
|15
|有限度
|9月
|18/5
|法國
|✓
|10
|有限度
|11/5
|11/5
|英國
|✘
|2
|有限度
|✘
|11/5
|德國
|✓
|✘
|5月內全面重開
|5月內
|10/5
|俄羅斯
|✘
|✘
|有限度
|✘
|31/5
|比利時
|✓
|✘
|11/5
|18/5
|11/5
|荷蘭
|✓
|✘
|✓
|11/5
|11/5
|瑞士
|✘
|5
|✓
|11/5
|8/6
|葡萄牙
|✓
|10
|1/6
|18/5
|18/5
|愛爾蘭
|✘
|4
|18/5
|10/8
|18/5
|瑞典
|✘
|50
|✓
|✓
|✘
|奧地利
|✓
|10
|15/5
|18/5
|✘
|註：✘代表沒有或暫未有預定計劃，✓代表已經實施，日期為該國政府預定計劃
俄羅斯周四（7日）累計增至177,160人確診，單日新增1.1萬人確診，已是該國連續5日增加過萬人確診。但莫斯科衛生部指，病毒檢測有時會出錯，意味實際確診可能比官方數字高。莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）更指，實際確診數字或比官方數字超出3倍。
意大利周四新增1,401宗確診病例，意大利周一（4日）起已逐步解封，意大利民眾可以在戴上口罩的情況下外出，但不能跨地區活動。另外，為防範復工後引爆第2波疫情，多個原本抗拒呼籲國民戴口罩的國家都紛紛妥協，頒令強制國民外出到公眾場所，或乘坐公共交通工具時必須戴口罩，以減低播疫風險。西班牙和葡萄牙民眾本周開始，乘搭公共交通工具時必須戴口罩。
歐洲復工解封最新報道
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歐洲其他地區（更新日期：5月8日）
歐洲主要國家疫情最新數據一覽
|國家/數字
|累計確診病例
|累計死亡病例
|西班牙
|256,855
|26,070
|意大利
|215,858
|29,958
|英國
|206,715
|30,615
|俄羅斯
|177,160
|1,625
|法國
|174,791
|25,987
|德國
|169,430
|7,392
|比利時
|51,420
|8,415
|荷蘭
|41,774
|5,288
|瑞士
|30,126
|1,810
|葡萄牙
|26,715
|1,105
|瑞典
|24,623
|3,040
|愛爾蘭
|22,385
|1,403
|白俄羅斯
|20,168
|116
|歐洲整體
（不包括土耳其）
|1,554,458
|148,495
|資料來源：統計網站worldometers.info 更新時間：香港5月8日下午4時20分
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