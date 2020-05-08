【歐洲疫情復工地圖】俄羅斯連續5日增過萬確診

▲ 【歐洲疫情分佈圖地圖】西班牙 意大利 英國 德國 法國 俄羅斯確診和死亡人數 各國復工復產情況

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在歐洲的疫情，逐漸捱過高峰，趨於平穩，甚至放緩。各國相繼積極籌謀早日解封、復工復課。但俄羅斯疫情卻未有放緩趨勢，已連續5日新增過萬人確診感染新冠肺炎。西班牙政府面對疫情也不敢鬆懈，國會通過再延長緊急狀態兩周，直至5月24日。西班牙首相桑切斯更指，如現時就急於解除緊急狀態絕對是錯誤。

（歐洲疫情分佈圖，主要國家確診數字請往下看）

【歐洲疫情】一文看清各國復工解封時間表

歐洲主要國家復工解封情況一覽

國家/措施 強制戴口罩 限聚人數 恢復營商 恢復上課 預定進一步解封日期 西班牙 ✓ ✘ 有限度 9月 24/5 意大利 ✓ 15 有限度 9月 18/5 法國 ✓ 10 有限度 11/5 11/5 英國 ✘ 2 有限度 ✘ 11/5 德國 ✓ ✘ 5月內全面重開 5月內 10/5 俄羅斯 ✘ ✘ 有限度 ✘ 31/5 比利時 ✓ ✘ 11/5 18/5 11/5 荷蘭 ✓ ✘ ✓ 11/5 11/5 瑞士 ✘ 5 ✓ 11/5 8/6 葡萄牙 ✓ 10 1/6 18/5 18/5 愛爾蘭 ✘ 4 18/5 10/8 18/5 瑞典 ✘ 50 ✓ ✓ ✘ 奧地利 ✓ 10 15/5 18/5 ✘ 註：✘代表沒有或暫未有預定計劃，✓代表已經實施，日期為該國政府預定計劃

俄羅斯周四（7日）累計增至177,160人確診，單日新增1.1萬人確診，已是該國連續5日增加過萬人確診。但莫斯科衛生部指，病毒檢測有時會出錯，意味實際確診可能比官方數字高。莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）更指，實際確診數字或比官方數字超出3倍。

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意大利周四新增1,401宗確診病例，意大利周一（4日）起已逐步解封，意大利民眾可以在戴上口罩的情況下外出，但不能跨地區活動。另外，為防範復工後引爆第2波疫情，多個原本抗拒呼籲國民戴口罩的國家都紛紛妥協，頒令強制國民外出到公眾場所，或乘坐公共交通工具時必須戴口罩，以減低播疫風險。西班牙和葡萄牙民眾本周開始，乘搭公共交通工具時必須戴口罩。

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▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

歐洲主要國家疫情最新數據一覽

國家/數字 累計確診病例 累計死亡病例 西班牙 256,855 26,070 意大利 215,858 29,958 英國 206,715 30,615 俄羅斯 177,160 1,625 法國 174,791 25,987 德國 169,430 7,392 比利時 51,420 8,415 荷蘭 41,774 5,288 瑞士 30,126 1,810 葡萄牙 26,715 1,105 瑞典 24,623 3,040 愛爾蘭 22,385 1,403 白俄羅斯 20,168 116 歐洲整體

（不包括土耳其） 1,554,458 148,495 資料來源：統計網站worldometers.info 更新時間：香港5月8日下午4時20分

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