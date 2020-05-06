【歐洲疫情復工地圖】俄羅斯突破16萬染疫 連續4日確診過萬

上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情（05月06日 時間17:00）
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在歐洲的疫情，逐漸捱過高峰，趨於平穩，甚至放緩。各國相繼積極籌謀早日解封、復工復課。俄羅斯疫情累積增逾16.5萬宗確診,連續4日增超過萬人確診，是全球疫情第7嚴重的國家。英國死亡人數續增，周二超越意大利，累計突破3.2萬人，成為全歐洲最多人死於新冠肺炎的國家。
（歐洲疫情分佈圖，主要國家確診數字請往下看）
歐洲主要國家復工解封情況一覽
|國家/措施
|強制戴口罩
|限聚人數
|恢復營商
|恢復上課
|預定進一步解封日期
|西班牙
|✓
|✘
|有限度
|9月
|10/5
|意大利
|✓
|15
|有限度
|9月
|18/5
|法國
|✓
|10
|有限度
|11/5
|11/5
|英國
|✘
|2
|有限度
|✘
|7/5
|德國
|✓
|2
|有限度
|4/5
|10/5
|俄羅斯
|✘
|✘
|有限度
|✘
|11/5
|比利時
|✓
|✘
|有限度
|18/5
|11/5
|荷蘭
|✘
|✘
|✓
|11/5
|11/5
|瑞士
|✘
|5
|✓
|11/5
|8/6
|葡萄牙
|✓
|10
|有限度
|18/5
|18/5
|愛爾蘭
|✘
|4
|18/5
|10/8
|18/5
|瑞典
|✘
|50
|✓
|✓
|✘
|奧地利
|✓
|10
|15/5
|18/5
|✘
|註：✘代表沒有或暫未有預定計劃，✓代表已經實施，日期為該國政府預定計劃
俄羅斯截至本港時間周三（6日）下午4時48分（當地時間上午11時38分），累計增至165,929人確診，較周二的155,370宗增加過萬宗確診病例，已是該國連續4日增加過萬人確診。
意大利周二（5日）新增1,075宗確診病例，單日確診病例增幅為自3月10日以來的新低。意大利周一（4日）起已逐步解封，意大利民眾可以在戴上口罩的情況下外出，但不能跨地區活動。
另外，為防範復工後引爆第2波疫情，多個原本抗拒呼籲國民戴口罩的國家都紛紛妥協，頒令強制國民外出到公眾場所，或乘坐公共交通工具時必須戴口罩，以減低播疫風險。西班牙和葡萄牙民眾本周開始，乘搭公共交通工具時必須戴口罩。
歐洲復工解封最新報道
【英國留學】145年歷史財困私校「死過返生」 獲中資教育集團拯救
歐洲主要國家疫情最新數據一覽
|國家/數字
|累計確診病例
|累計死亡病例
|西班牙
|250,561
|25,613
|意大利
|213,013
|29,315
|英國
|194,990
|29,427
|法國
|170,551
|25,531
|德國
|167,007
|6,993
|俄羅斯
|165,929
|1,537
|比利時
|50,509
|8,016
|荷蘭
|41,087
|5,168
|瑞士
|30,009
|1,795
|葡萄牙
|25,702
|1,074
|瑞典
|23,216
|2,854
|愛爾蘭
|21,983
|1,339
|奧地利
|15,650
|606
|歐洲整體
（不包括土耳其）
|1,505,131
|144,224
|資料來源：統計網站worldometers.info 更新時間：香港5月6日下午4時05分
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品