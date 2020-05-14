【歐洲疫情復工地圖】俄羅斯日增過萬確診 世衛質疑死亡數字低

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新型冠狀肺炎全球疫情（05月14日 時間17:00）
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在歐洲的疫情，逐漸捱過高峰，趨於平穩，甚至放緩。各國相繼積極籌謀早日解封、復工復課。意大利料可於下周一（18日）解除大部份限制措施及重開餐飲業。但俄羅斯疫情未有放緩，確診人數已連續11日破萬，累計確診人數超過25萬，死亡率不足1%。世衛組織質疑俄羅斯死亡率過低，正接觸俄羅斯政府，嘗試研究統計是否出問題。
（歐洲疫情分佈圖，主要國家確診數字請往下看）
歐洲主要國家復工解封情況一覽
|國家/措施
|強制戴口罩
|限聚人數
|恢復營商
|恢復上課
|預定進一步解封日期
|西班牙
|✓
|✘
|有限度
|9月
|24/5
|意大利
|✓
|15
|有限度
|9月
|18/5
|法國
|✓
|10
|有限度
|✓
|18/5
|英國
|✘
|2
|有限度
|1/6
|1/6
|德國
|✓
|✘
|5月內全面重開
|5月內
|10/5
|俄羅斯
|✓
|✘
|✓
|✘
|31/5
|比利時
|✓
|✘
|✓
|18/5
|18/5
|荷蘭
|✓
|✘
|✓
|✓
|1/6
|瑞士
|✘
|5
|✓
|✓
|8/6
|葡萄牙
|✓
|10
|1/6
|18/5
|18/5
|愛爾蘭
|✘
|4
|18/5
|10/8
|18/5
|瑞典
|✘
|50
|✓
|✓
|✘
|奧地利
|✓
|10
|15/5
|18/5
|✘
|註：✘代表沒有或暫未有預定計劃，✓代表已經實施，日期為該國政府預定計劃
俄羅斯自本月3日起每日增超過1萬宗病例，周三（13日）已增至超過24萬人確診，不足半月内幾乎增1倍。俄羅斯疫情至今只有2,212人死亡，意味死亡率僅0.9%。俄羅斯是全球10個超過10萬人確診國家中，唯一死亡率不足1%者。世衛組織駐俄羅斯首席代表Melita Vujnovic稱，組織正與俄方密切磋商，研究「是否有遺漏。」
俄羅斯總統普京早前仍宣布，自周二（12日）起逐步解除封鎖措施，建造業及農業等遭疫情重創的行業可復工
英國周三（13日）起允許民眾出外做運動，但必須保持兩米社交距離；解封第二階段是自6月1日起，可讓部分商戶和小學復課；至於重開酒吧、髮廊屬於最後階段，最早要等到7月4日。
而在意大利，政府周一指，給予地方政府權力，以決定何時解除限制。意大利外長迪馬約（Luigi Di Maio）指，各地區很快就會收到政府的指引，可在5月18日起重開酒吧、餐廳、髮型屋等。
歐洲復工解封最新報道
德國（更新日期：5月13日）
歐洲主要國家疫情最新數據一覽
|國家/數字
|累計確診病例
|累計死亡病例
|西班牙
|271,095
|27,104
|俄羅斯
|252,245
|2,305
|英國
|229,705
|33,186
|意大利
|222,104
|31,106
|法國
|178,060
|27,074
|德國
|174,098
|7,861
|比利時
|53,981
|8,843
|荷蘭
|43,211
|5,562
|瑞士
|30,413
|1,870
|葡萄牙
|28,132
|1,175
|瑞典
|27,909
|3,460
|白俄羅斯
|25,825
|146
|愛爾蘭
|23,401
|1,497
|歐洲整體
（不包括土耳其）
|1,706,819
|157,493
|資料來源：統計網站worldometers.info 更新時間：香港5月14日下午4時20分
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