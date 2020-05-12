【歐洲疫情復工地圖】俄羅斯今起解封 意大利酒吧、餐廳下周重開

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美國6個月大嬰兒染新冠肺炎+川崎症 相信是全球首例
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在歐洲的疫情，逐漸捱過高峰，趨於平穩，甚至放緩。各國相繼積極籌謀早日解封、復工復課。英國政府公布解封路線圖；意大利則指，可在5月18日起重開酒吧、餐廳、髮型屋等，料下周開始解除大部份限制措施。而俄羅斯疫情未有放緩，反有惡化趨勢，確診人數已超過意大利及英國，但仍宣布周二（12日）起解封。
（歐洲疫情分佈圖，主要國家確診數字請往下看）
歐洲主要國家復工解封情況一覽
|國家/措施
|強制戴口罩
|限聚人數
|恢復營商
|恢復上課
|預定進一步解封日期
|西班牙
|✓
|✘
|有限度
|9月
|24/5
|意大利
|✓
|15
|有限度
|9月
|18/5
|法國
|✓
|10
|有限度
|✓
|18/5
|英國
|✘
|2
|有限度
|1/6
|13/5
|德國
|✓
|✘
|5月內全面重開
|5月內
|10/5
|俄羅斯
|✓
|✘
|✓
|✘
|31/5
|比利時
|✓
|✘
|✓
|18/5
|18/5
|荷蘭
|✓
|✘
|✓
|✓
|1/6
|瑞士
|✘
|5
|✓
|✓
|8/6
|葡萄牙
|✓
|10
|1/6
|18/5
|18/5
|愛爾蘭
|✘
|4
|18/5
|10/8
|18/5
|瑞典
|✘
|50
|✓
|✓
|✘
|奧地利
|✓
|10
|15/5
|18/5
|✘
|註：✘代表沒有或暫未有預定計劃，✓代表已經實施，日期為該國政府預定計劃
英國政府發表國家解除防疫限制路線圖，文件長達51頁。英國政府建議民眾在人多、未能保持社交距離的情況下佩戴口罩。
英國早前已宣布分三階段逐步解封，首階段鼓勵民眾踩單車復工，避免乘搭公共交通工具，即日實施，並於周三（13日）起允許民眾出外做運動，但必須保持兩米社交距離；第二階段是自6月1日起，可讓部分商戶和小學復課；至於重開酒吧、髮廊屬於最後階段，最早要等到7月4日。
俄羅斯自本月3日起每日增超過1萬宗病例，周一（11日）已增至超過22萬人確診，不足半月内幾乎增1倍。不過，俄羅斯總統普京仍宣布，自周二（12日）起逐步解除封鎖措施，建造業及農業等遭疫情重創的行業可復工。
而在意大利，政府周一指給予地方政府權力，以決定何時解除限制。意大利外長迪馬約（Luigi Di Maio）指，各地區很快就會收到政府的指引，可在5月18日起重開酒吧、餐廳、髮型屋等。
歐洲復工解封最新報道
【英國疫情】英國人7月前冇得出街剪髮 髮廊、餐廳最快7月重開
歐洲主要國家疫情最新數據一覽
|國家/數字
|累計確診病例
|累計死亡病例
|西班牙
|268,143
|26,744
|俄羅斯
|232,243
|2,116
|英國
|223,060
|32,065
|意大利
|219,183
|30,739
|法國
|177,423
|26,643
|德國
|172,576
|7,661
|比利時
|53,449
|8,707
|荷蘭
|42,788
|5,456
|瑞士
|30,344
|1,845
|葡萄牙
|27,679
|1,144
|瑞典
|26,670
|3,256
|白俄羅斯
|23,906
|135
|愛爾蘭
|23,135
|1,467
|歐洲整體
（不包括土耳其）
|1,664,588
|154,081
|資料來源：統計網站worldometers.info 更新時間：香港5月12日下午4時40分
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