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【歐洲疫情地圖】歐盟封關30日法國搶閘宣佈 料周二生效

環球社會熱點 11:26 2020/03/17

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【新冠肺炎歐洲疫情地圖分佈圖】歐盟封關30日，意大利疫情確診逼近3萬，西班牙疫情也急劇惡化

新型冠狀病毒肺炎歐洲疫情大爆發。法國總統馬克龍搶先宣佈，歐盟會封關30日，阻止新冠肺炎疫情進一步蔓延。歐盟封關決定料周二（17日）正式拍板生效。歐洲疫情至今已有超過10個國家，新冠肺炎病例達1000宗以上。德國、捷克、西班牙等國早前已決定，關閉部分或全部邊境，阻止外國人入境。

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

北歐航空臨時裁員90% 1萬人受影響

權力遊戲演員確診 IG透露有感冒症狀

世界衛生組織統計顯示，截至香港時間周二（17日）上午，世衛組織歐洲統計區域內，共有50國出現新冠肺炎確診個案，病例增至63268萬宗，比前一天增加逾8300宗。區內再添440餘人死亡，疫情死亡人數增至2755人。

法國是歐洲疫情第三嚴重國家，超過6600人確診，近150人死亡。法國總統馬克龍周一（16日）發表全國電視講話，表示歐盟各國領導人已經決定封關，關閉歐盟外部邊境，禁止非歐盟國家公民入境30天。

荷蘭人搶購大麻 衛生部長呼籲別囤積

歐盟建議封關30日 非歐盟人士不准入境

馬克龍指，歐盟外部邊境和神根區，都會自當地周二中午起關閉。歐盟領導人周二稍後會舉行視像峰會，預料會正式拍板封關。

馬克龍講話前，歐盟亦發表指引，容許神根區內國家按情況實施邊境管制。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）坦言，旅行愈少，歐盟就愈能圍堵新型冠狀病毒。

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新冠肺炎歐洲疫情地圖。啡色地區確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

意大利死亡率為何高過湖北 南韓極低

德國死亡率奇低之謎 1500確診僅2死

世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：

  • 意大利／27980宗（增3233宗）／2158死（增349死）
  • 西班牙／9191宗（增1438宗）／309死（增21死）
  • 法國／6633宗（增710宗）／148死（增22死）
  • 德國／6012宗（增1174宗）／13死（增1死）
  • 瑞士／2200宗（增0宗）／13死（增0死）
  • 英國／1547宗（增403宗）／55死（增34死）
  • 荷蘭／1413宗（增278宗）／24死（增4死）
  • 挪威／1169宗（增92宗）／3死（增2死）
  • 瑞典／1059宗（增67宗）／0死
  • 比利時／1058宗（增172宗）／5死（增2死）
  • 奧地利／1016宗（增356宗）／3死（增2死）
  • 丹麥／914宗／1死
  • 希臘／352宗／4死
  • 捷克／298宗
  • 芬蘭／272宗
  • 葡萄牙／245宗
  • 冰島／180宗
  • 愛爾蘭／169宗／1死
  • 羅馬尼亞／158宗
  • 波蘭／156宗／3死
  • 聖馬力諾／102宗／9死
  • 俄羅斯／93宗
  • 愛沙尼亞／79宗
  • 斯洛伐克／72宗
  • 斯洛文尼亞／57宗
  • 阿爾巴尼亞／51宗／1死
  • 克羅地亞／49宗
  • 塞爾維亞／46宗
  • 保加利亞／43宗／3死
  • 匈牙利／39宗／1死
  • 白俄羅斯／36宗
  • 拉脫維亞／34宗
  • 摩爾多瓦／23宗
  • 馬爾他／21宗
  • 波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／17宗
  • 盧森堡／19宗
  • 北馬其頓／19宗
  • 立陶宛／17宗
  • 安道爾／14宗
  • 列支敦士登／7宗
  • 土耳其／5宗
  • 烏克蘭／3宗／1死
  • 摩納哥／2宗
  • 梵蒂岡／1宗
  • ————————
  • 地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：
  • 以色列／250宗
  • 塞浦路斯／33宗
  • 格魯吉亞／33宗
  • 亞美尼亞／30宗
  • 阿塞拜疆／19宗
  • 哈薩克／6宗
  • ————————
  • 地區：
  • 法羅群島（丹麥）／18宗
  • 直布羅陀（英國王室屬地）／3宗
  • 澤西（英國王室屬地）／2宗
  • 根西（英國王室屬地）／1宗
  • ————————
  • 總50國＋4地區／63268宗／2755死
  • 比前一天增加8373宗／441死

以上數字截至歐洲中央時間周一（16日）晚上11時（香港時間周二早上6時）。

歐聯歐霸點安排 英超或閉門作賽

意大利淪陷 只因人口老化咁簡單？（訂戶專享）

歐洲目前只有黑山一國未有新冠肺炎確診個案。

意大利疫情死亡人數超越2000，確診病例逼近3萬宗，令意大利醫療系統瀕臨崩潰。威尼斯所屬威尼托大區政府呼籲，民眾留在家中自我隔離，避免前往醫院增添醫療系統壓力。當局更警告，如民眾拖垮醫療系統，政府會宣布戒嚴。

英國疫情或維持到明年春季 8成人染病

意大利全國商店停業抗疫 僅糧店藥房例外

西班牙宣佈緊急狀態，禁止民眾自由出行，只有購買必需品、藥品或工作除外。西班牙所有博物館、文化中心和運動場館關閉，飯店和咖啡館只能進行外賣生意。而銀行和加油站等基本服務將保持開放。全國各地的學校已經關閉。

而在法國，政府下令關閉非必要的公共場所，包括餐廳、酒吧、電影院、夜店等都停止營業。

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