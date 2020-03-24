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【歐洲疫情分佈圖】西班牙4000醫護確診 英國封城3周

環球社會熱點 13:49 2020/03/24

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【歐洲疫情地圖分佈圖】新冠肺炎歐洲疫情全球最嚴重 歐洲確診死亡人數超越中國 最後一國黑山亦告失守

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情大爆發，意大利死亡病例突破6000宗，全球最多。但意大利新增確診、死亡人數連續2天回落，為意大利疫情見頂帶來希望。但歐洲多國疫情仍在惡化，西班牙全國逾10%新冠肺炎確診病人都是醫護人員。英國則宣佈全國封城3周，禁止民眾出行。

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

禁止婚禮只准葬禮 英國封城3周

意大利已23醫生殉職 有的缺手套堅持作戰

西班牙疫情確診人數突破3.5萬宗，在歐洲僅次意大利，並為加上中美之後全球第四。西班牙疫情死亡人數亦超過2300。禍不單行的是，西班牙有大量醫護人員也染上新冠肺炎，令醫療系統極其緊張。

西班牙當局指出，當地有多近4000名醫護人員確診，佔當地確診病例逾10%。西班牙準備延長全國封城令至4月11日。首都馬德里市政府殯儀館更因不勝負荷，宣佈暫停接受遺體。

西班牙長者被遺棄死在床上 溜冰場作停屍間

意大利確診死亡兩連降「見到曙光 勝利未至」

意大利疫情至今亦有至少23名醫生殉職，當中多數在重災區倫巴第工作，但意大利疫情也出現見頂希望。

意大利疫情周一（23日）新增661人死亡，少於周日的665人，新增確診人數亦有所回落。意大利新增死亡人數在周六（21日）刷新紀錄，達到793人，比中國疫情最高峰時還要嚴重。

奧地利主播入住隔離區 確保新聞如常出街

英國則一改之前「嘆慢板」態度，周一起全國封城3周，規定民眾不得外出，酒店、售賣非必需品商店、教堂關門。當局亦禁止民眾舉行婚禮、浸禮，以減少社交活動傳播病毒風險，但葬禮除外。

倫敦寧封地鐵也不戴口罩 英國爆口罩恐懼症

勞力士瑞士關廠10日 卡地亞二手割價求售

新冠肺炎歐洲疫情地圖。啡色地區確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

【美國疫情分佈】確診幾何級上升 紐約巨災

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【Fake News】普京放獅子老虎上街 嚇民眾留家!?

歐洲新冠肺炎疫情：

  • 意大利／63927宗／6077死
  • 西班牙／35136宗／2311死
  • 德國／29056宗／123死
  • 法國／20123宗／862死
  • 瑞士／8795宗／120死
  • 英國／6726宗／336死
  • 荷蘭／4764宗／214死
  • 奧地利／4474宗／21死
  • 比利時／3743宗／88死
  • 挪威／2625宗／10死
  • 葡萄牙／2060宗／23死
  • 瑞典／2046宗／27死
  • 丹麥／1582宗／24死
  • 土耳其／1529宗／37死
  • 捷克／1236宗／1死
  • 愛爾蘭／1125宗／6死
  • 盧森堡／875宗／8死
  • 波蘭／749宗／8死
  • 芬蘭／700宗／1死
  • 希臘／695宗／17死
  • 冰島／588宗／1死
  • 羅馬尼亞／576宗／7死
  • 斯洛文尼亞／442宗／3死
  • 俄羅斯／438宗／1死
  • 愛沙尼亞／352宗
  • 克羅地亞／315宗／1死
  • 塞爾維亞／249宗／3死
  • 保加利亞／201宗／3死
  • 聖馬力諾／187宗／20死
  • 斯洛伐克／186宗
  • 拉脫維亞／180宗
  • 立陶宛／179宗／1死
  • 匈牙利／167宗／8死
  • 波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／136宗／1死
  • 北馬其頓／136宗／2死
  • 安道爾／133宗／1死
  • 摩爾多瓦／109宗／1死
  • 馬爾他／107宗
  • 阿爾巴尼亞／104宗／4死
  • 白俄羅斯／81宗
  • 烏克蘭／73宗／3死
  • 列支敦士登／51宗
  • 黑山／27宗／1死
  • 摩納哥／23宗
  • 梵蒂岡／1宗

以上數字截至香港時間周一（23日）中午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

歐洲封關30天 英國拒跟從成漏洞

全球主要封關國家地區 措施列表一覽

法網美洲國家盃延期 全球體育賽事疫情安排一覽

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