【歐洲疫情分佈圖】西班牙4000醫護確診 英國封城3周

▲ 【歐洲疫情地圖分佈圖】新冠肺炎歐洲疫情全球最嚴重 歐洲確診死亡人數超越中國 最後一國黑山亦告失守

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情大爆發，意大利死亡病例突破6000宗，全球最多。但意大利新增確診、死亡人數連續2天回落，為意大利疫情見頂帶來希望。但歐洲多國疫情仍在惡化，西班牙全國逾10%新冠肺炎確診病人都是醫護人員。英國則宣佈全國封城3周，禁止民眾出行。

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

禁止婚禮只准葬禮 英國封城3周

意大利已23醫生殉職 有的缺手套堅持作戰

西班牙疫情確診人數突破3.5萬宗，在歐洲僅次意大利，並為加上中美之後全球第四。西班牙疫情死亡人數亦超過2300。禍不單行的是，西班牙有大量醫護人員也染上新冠肺炎，令醫療系統極其緊張。

西班牙當局指出，當地有多近4000名醫護人員確診，佔當地確診病例逾10%。西班牙準備延長全國封城令至4月11日。首都馬德里市政府殯儀館更因不勝負荷，宣佈暫停接受遺體。

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意大利確診死亡兩連降「見到曙光 勝利未至」

意大利疫情至今亦有至少23名醫生殉職，當中多數在重災區倫巴第工作，但意大利疫情也出現見頂希望。

意大利疫情周一（23日）新增661人死亡，少於周日的665人，新增確診人數亦有所回落。意大利新增死亡人數在周六（21日）刷新紀錄，達到793人，比中國疫情最高峰時還要嚴重。

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英國則一改之前「嘆慢板」態度，周一起全國封城3周，規定民眾不得外出，酒店、售賣非必需品商店、教堂關門。當局亦禁止民眾舉行婚禮、浸禮，以減少社交活動傳播病毒風險，但葬禮除外。

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▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。啡色地區確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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歐洲新冠肺炎疫情：

意大利／63927宗／6077死

西班牙／35136宗／2311死

德國／29056宗／123死

法國／20123宗／862死

瑞士／8795宗／120死

英國／6726宗／336死

荷蘭／4764宗／214死

奧地利／4474宗／21死

比利時／3743宗／88死

挪威／2625宗／10死

葡萄牙／2060宗／23死

瑞典／2046宗／27死

丹麥／1582宗／24死

土耳其／1529宗／37死

捷克／1236宗／1死

愛爾蘭／1125宗／6死

盧森堡／875宗／8死

波蘭／749宗／8死

芬蘭／700宗／1死

希臘／695宗／17死

冰島／588宗／1死

羅馬尼亞／576宗／7死

斯洛文尼亞／442宗／3死

俄羅斯／438宗／1死

愛沙尼亞／352宗

克羅地亞／315宗／1死

塞爾維亞／249宗／3死

保加利亞／201宗／3死

聖馬力諾／187宗／20死

斯洛伐克／186宗

拉脫維亞／180宗

立陶宛／179宗／1死

匈牙利／167宗／8死

波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／136宗／1死

北馬其頓／136宗／2死

安道爾／133宗／1死

摩爾多瓦／109宗／1死

馬爾他／107宗

阿爾巴尼亞／104宗／4死

白俄羅斯／81宗

烏克蘭／73宗／3死

列支敦士登／51宗

黑山／27宗／1死

摩納哥／23宗

梵蒂岡／1宗

以上數字截至香港時間周一（23日）中午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

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