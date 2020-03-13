【歐洲疫情分佈圖】西班牙開始封城 英超球員陸續中招

▲ 【新冠肺炎歐洲疫情分佈圖地圖】意大利疫情確診破萬，西班牙疫情也急劇惡化

新型冠狀病毒肺炎歐洲疫情大爆發，意大利疫情繼續惡化，死亡人數破千，確診人數突破1.5萬，西班牙疫情愈來愈嚴重，確診人數突破3000，死亡人數突亦急增，加泰地區4個城鎮被封。

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

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【西班牙封城】加泰4城鎮被封 隔離近7萬人

離加泰首府巴塞隆拿約數十公里的城鎮伊瓜拉達（Igualada）及鄰近的3個小鎮被封，近7萬居民不得離開所住城鎮核心區。首都馬德里形勢險峻，全國近半確診及死亡個案來自當地，封城機會大增。

疫情蔓延足球界，英超阿仙奴領隊阿迪達（Mikel Arteta），及車路士小將赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）確診，曾與赫臣奧杜爾接觸的球員要隔離。愈來愈多球員中招，賽事再添變數，英超高層透露，不排除會取消整個賽季。

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世界衛生組織統計顯示，截至香港時間周四（11日）上午，世衛組織歐洲統計區域內，共有49國出現新冠肺炎確診個案，病例達到逾2.9萬宗，比前一天激增逾6300宗。歐洲死亡人數增加255人，至近1200人。

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▲ 歐洲新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：

意大利／15113宗／1016死／增2651宗／增187死

西班牙／2965宗／84死／增684宗／增36死

法國／2876宗／61死／增736宗／增14死

德國／2369宗／5死／增802宗／增2死

瑞士／858宗／6死／增213宗／增2死

丹麥／674宗／增232宗

瑞典／620宗／增158宗

荷蘭／614宗／5死／增111宗／增0死

英國／594宗／8死／增134宗／增2死

挪威／489宗／增212宗

比利時／399宗／增85宗

奧地利／361宗／增179宗

希臘／133宗／增44宗

捷克／116宗／增22宗

芬蘭／109宗／增69宗

冰島／70宗／增10宗

愛爾蘭／70宗／增27宗

聖馬力諾／67宗／5死／增7宗／增3死

斯洛文尼亞／57宗／增0宗

波蘭／49宗／增33宗

羅馬尼亞／48宗／增1宗

葡萄牙／41宗／增0宗

俄羅斯／34宗／增14宗

阿爾巴尼亞／23宗／增21宗

斯洛伐克／21宗／增11宗

克羅地亞／16宗／增0宗

匈牙利／16宗／增3宗

拉脫維亞／16宗／增6宗

白俄羅斯／12宗／增0宗

塞爾維亞／12宗／增0宗

愛沙尼亞／10宗／增0宗

馬爾他／9宗／增3宗

保加利亞／7宗／增1宗

北馬其頓／7宗／增0宗

波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／5宗／增0宗

盧森堡／5宗／增0宗

列支敦士登／4宗／增3宗

摩爾多瓦／4宗／增1宗

立陶宛／3宗／增2宗

烏克蘭／3宗／增2宗

安道爾／1宗／增0宗

梵蒂岡／1宗／增0宗

摩納哥／1宗／增0宗

土耳其／1宗／增0宗

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地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：

以色列／99宗／增41宗

格魯吉亞／25宗／增2宗

阿塞拜疆／11宗／增2宗

塞浦路斯／6宗／增4宗

亞美尼亞／1宗／增0宗

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地區：

法羅群島／2宗／增0宗

直布羅陀／1宗／增0宗

根西／1宗／增0宗

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總數49國＋3地區／29049宗／1199死

比前一天多1國／6302宗／255死

以上數字截至歐洲中央時間周四（12日）晚上11時（香港時間周五上午6時）。

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