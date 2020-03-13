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【歐洲疫情分佈圖】西班牙開始封城 英超球員陸續中招

環球社會熱點 13:05 2020/03/13

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【新冠肺炎歐洲疫情分佈圖地圖】意大利疫情確診破萬，西班牙疫情也急劇惡化

新型冠狀病毒肺炎歐洲疫情大爆發，意大利疫情繼續惡化，死亡人數破千，確診人數突破1.5萬，西班牙疫情愈來愈嚴重，確診人數突破3000，死亡人數突亦急增，加泰地區4個城鎮被封。

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

意大利全國商店停業抗疫 僅糧店藥房例外

【西班牙封城】加泰4城鎮被封 隔離近7萬人

離加泰首府巴塞隆拿約數十公里的城鎮伊瓜拉達（Igualada）及鄰近的3個小鎮被封，近7萬居民不得離開所住城鎮核心區。首都馬德里形勢險峻，全國近半確診及死亡個案來自當地，封城機會大增。

疫情蔓延足球界，英超阿仙奴領隊阿迪達（Mikel Arteta），及車路士小將赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）確診，曾與赫臣奧杜爾接觸的球員要隔離。愈來愈多球員中招，賽事再添變數，英超高層透露，不排除會取消整個賽季。

阿仙奴領隊阿迪達及車路士赫臣奧杜爾確診 英超急開會

【意大利疫情】祖雲達斯球員中招 意甲倘腰斬 冠軍怎樣選？

世界衛生組織統計顯示，截至香港時間周四（11日）上午，世衛組織歐洲統計區域內，共有49國出現新冠肺炎確診個案，病例達到逾2.9萬宗，比前一天激增逾6300宗。歐洲死亡人數增加255人，至近1200人。

意大利死亡率為何高過湖北 南韓極低

德國死亡率奇低之謎 1500確診僅2死

歐洲新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

【美國疫情分佈】再失5州確診破1300 封關歐洲30日

意大利全國封城 感染人數超越南韓

世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：

  • 意大利／15113宗／1016死／增2651宗／增187死
  • 西班牙／2965宗／84死／增684宗／增36死
  • 法國／2876宗／61死／增736宗／增14死
  • 德國／2369宗／5死／增802宗／增2死
  • 瑞士／858宗／6死／增213宗／增2死
  • 丹麥／674宗／增232宗
  • 瑞典／620宗／增158宗
  • 荷蘭／614宗／5死／增111宗／增0死
  • 英國／594宗／8死／增134宗／增2死
  • 挪威／489宗／增212宗
  • 比利時／399宗／增85宗
  • 奧地利／361宗／增179宗
  • 希臘／133宗／增44宗
  • 捷克／116宗／增22宗
  • 芬蘭／109宗／增69宗
  • 冰島／70宗／增10宗
  • 愛爾蘭／70宗／增27宗
  • 聖馬力諾／67宗／5死／增7宗／增3死
  • 斯洛文尼亞／57宗／增0宗
  • 波蘭／49宗／增33宗
  • 羅馬尼亞／48宗／增1宗
  • 葡萄牙／41宗／增0宗
  • 俄羅斯／34宗／增14宗
  • 阿爾巴尼亞／23宗／增21宗
  • 斯洛伐克／21宗／增11宗
  • 克羅地亞／16宗／增0宗
  • 匈牙利／16宗／增3宗
  • 拉脫維亞／16宗／增6宗
  • 白俄羅斯／12宗／增0宗
  • 塞爾維亞／12宗／增0宗
  • 愛沙尼亞／10宗／增0宗
  • 馬爾他／9宗／增3宗
  • 保加利亞／7宗／增1宗
  • 北馬其頓／7宗／增0宗
  • 波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／5宗／增0宗
  • 盧森堡／5宗／增0宗
  • 列支敦士登／4宗／增3宗
  • 摩爾多瓦／4宗／增1宗
  • 立陶宛／3宗／增2宗
  • 烏克蘭／3宗／增2宗
  • 安道爾／1宗／增0宗
  • 梵蒂岡／1宗／增0宗
  • 摩納哥／1宗／增0宗
  • 土耳其／1宗／增0宗
  • ————————
  • 地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：
  • 以色列／99宗／增41宗
  • 格魯吉亞／25宗／增2宗
  • 阿塞拜疆／11宗／增2宗
  • 塞浦路斯／6宗／增4宗
  • 亞美尼亞／1宗／增0宗
  • ————————
  • 地區：
  • 法羅群島／2宗／增0宗
  • 直布羅陀／1宗／增0宗
  • 根西／1宗／增0宗
  • ————————
  • 總數49國＋3地區／29049宗／1199死
  • 比前一天多1國／6302宗／255死

以上數字截至歐洲中央時間周四（12日）晚上11時（香港時間周五上午6時）。

【全球大流行】歐聯歐霸點安排？英超或閉門作賽

【意大利疫情】國家淪陷 只因人口老化咁簡單？（訂戶專享）

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