【歐洲疫情分佈圖】西班牙開始封城 英超球員陸續中招

新型冠狀病毒肺炎歐洲疫情大爆發，意大利疫情繼續惡化，死亡人數破千，確診人數突破1.5萬，西班牙疫情愈來愈嚴重，確診人數突破3000，死亡人數突亦急增，加泰地區4個城鎮被封。
（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）
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【西班牙封城】加泰4城鎮被封 隔離近7萬人
離加泰首府巴塞隆拿約數十公里的城鎮伊瓜拉達（Igualada）及鄰近的3個小鎮被封，近7萬居民不得離開所住城鎮核心區。首都馬德里形勢險峻，全國近半確診及死亡個案來自當地，封城機會大增。
疫情蔓延足球界，英超阿仙奴領隊阿迪達（Mikel Arteta），及車路士小將赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）確診，曾與赫臣奧杜爾接觸的球員要隔離。愈來愈多球員中招，賽事再添變數，英超高層透露，不排除會取消整個賽季。
阿仙奴領隊阿迪達及車路士赫臣奧杜爾確診 英超急開會
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世界衛生組織統計顯示，截至香港時間周四（11日）上午，世衛組織歐洲統計區域內，共有49國出現新冠肺炎確診個案，病例達到逾2.9萬宗，比前一天激增逾6300宗。歐洲死亡人數增加255人，至近1200人。
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▲ 歐洲新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗
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世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：
- 意大利／15113宗／1016死／增2651宗／增187死
- 西班牙／2965宗／84死／增684宗／增36死
- 法國／2876宗／61死／增736宗／增14死
- 德國／2369宗／5死／增802宗／增2死
- 瑞士／858宗／6死／增213宗／增2死
- 丹麥／674宗／增232宗
- 瑞典／620宗／增158宗
- 荷蘭／614宗／5死／增111宗／增0死
- 英國／594宗／8死／增134宗／增2死
- 挪威／489宗／增212宗
- 比利時／399宗／增85宗
- 奧地利／361宗／增179宗
- 希臘／133宗／增44宗
- 捷克／116宗／增22宗
- 芬蘭／109宗／增69宗
- 冰島／70宗／增10宗
- 愛爾蘭／70宗／增27宗
- 聖馬力諾／67宗／5死／增7宗／增3死
- 斯洛文尼亞／57宗／增0宗
- 波蘭／49宗／增33宗
- 羅馬尼亞／48宗／增1宗
- 葡萄牙／41宗／增0宗
- 俄羅斯／34宗／增14宗
- 阿爾巴尼亞／23宗／增21宗
- 斯洛伐克／21宗／增11宗
- 克羅地亞／16宗／增0宗
- 匈牙利／16宗／增3宗
- 拉脫維亞／16宗／增6宗
- 白俄羅斯／12宗／增0宗
- 塞爾維亞／12宗／增0宗
- 愛沙尼亞／10宗／增0宗
- 馬爾他／9宗／增3宗
- 保加利亞／7宗／增1宗
- 北馬其頓／7宗／增0宗
- 波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／5宗／增0宗
- 盧森堡／5宗／增0宗
- 列支敦士登／4宗／增3宗
- 摩爾多瓦／4宗／增1宗
- 立陶宛／3宗／增2宗
- 烏克蘭／3宗／增2宗
- 安道爾／1宗／增0宗
- 梵蒂岡／1宗／增0宗
- 摩納哥／1宗／增0宗
- 土耳其／1宗／增0宗
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- 地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：
- 以色列／99宗／增41宗
- 格魯吉亞／25宗／增2宗
- 阿塞拜疆／11宗／增2宗
- 塞浦路斯／6宗／增4宗
- 亞美尼亞／1宗／增0宗
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- 地區：
- 法羅群島／2宗／增0宗
- 直布羅陀／1宗／增0宗
- 根西／1宗／增0宗
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- 總數49國＋3地區／29049宗／1199死
- 比前一天多1國／6302宗／255死
以上數字截至歐洲中央時間周四（12日）晚上11時（香港時間周五上午6時）。
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