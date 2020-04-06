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【歐洲疫情分佈圖】西班牙逾13萬確診 德國突破10萬確診

環球社會熱點 16:58 2020/04/06

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【歐洲疫情分佈圖】西班牙逾13萬確診 德國突破10萬確診

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情持續爆發，死亡人數再度攀升。德國突破10萬確診人數，超越法國成為全球確診數字第四多的國家。西班牙增至超過13萬人確診，確診死亡病例升至超過1.2萬宗，繼續為全球第二多確診死亡病例的國家，僅次於意大利。

【新加坡派錢】再派逾3000抗疫 一周即到手

【美國疫情】航母指揮官確診 羅斯福號艦長求救遭革職

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

意大利、西班牙最近5天疫情趨勢 相對中國
日期 意大利 西班牙 中國
4月5日
星期日		 確診12.89萬
增0.43萬
(全球第三)
死亡15,887		 確診13.16萬
增0.54萬
(全球第二)
死亡12,641		 確診8.26萬
增~0.01萬
(全球第六)
死亡3,335
4月4日
星期六		 確診12.46萬
增0.48萬		 確診12.62萬
增0.71萬		 確診8.25萬
增~0.01萬
4月3日
星期五		 確診11.98萬
增0.46萬		 確診11.91萬
增0.7萬		 確診8.25萬
增~0.01萬
4月2日
星期四		 確診11.52萬
增0.46萬		 確診11.21萬
增0.8萬		 確診8.24萬
增~0.01萬
4月1日
星期三		 確診11.06萬
增0.48萬		 確診10.41萬
增0.82萬		 確診8.24萬
增~0.01萬
確診數字未反映周一最新變化
資料來源：Johns Hopkins CSSE

【英國疫情】約翰遜入院 隔離十日未退燒

【英國疫情】首相倒下怎麼辦？英憲法：無「Plan B」

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至歐洲時間周日（5日），德國的確診人數突破10萬，較前一日大增約4000人確診，成為全球確診人數第四高的國家，超越法國及中國。

意大利共有12.89萬人確診新冠肺炎，15,887人死亡。西班牙疫情同樣嚴重，確診人數增至13.16萬宗，超越意大利。西班牙增至12,641人死亡，成為全球新冠肺炎死亡病例第2多的國家，僅次於意大利。

意大利鞋王Sergio Rossi確診病逝 時尚界首例

【名人確診】意大利鞋王Sergio Rossi病逝 全球確診名人一覽

西班牙居民的活動在3月14日已受限制，首相桑切斯亦已下令全面封鎖，酒吧、食肆及店舖幾乎全部關閉，只有提供必需服務的僱員獲准來回居所及工作場地。

意大利、西班牙兩地疫情仍然嚴峻。日增約4,000至5,000人染病，對意大利人口只有約6,000萬、西班牙人口約4,700萬來說可謂十分嚴重。

英媒：中國製口罩市場如「瘋人院」 價高者得掀混戰

【美國疫情】安倍推介日本新藥 特朗普極感興趣 催FDA批准使用

新冠肺炎歐洲疫情地圖。啡色地區確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

【日本緊急狀態】頒令須2條件 醫護界一再催促終成事

【Bill Gates論疫情】美國死亡或遠低預期 蓋茨再倡封城

歐洲新冠肺炎疫情分佈：

  • 西班牙／131,646宗／12,641死
  • 意大利／128,948宗／15,887死
  • 德國／100,123宗／1,584死
  • 法國／93,780宗／8,093死
  • 英國／48,440宗／4,943死
  • 土耳其（橫跨歐亞）／27,069宗／574死
  • 瑞士／21,100宗／715死
  • 比利時／19,691宗／1,447死
  • 荷蘭／17,965宗／1,773死
  • 奧地利／12,051宗／204死
  • 葡萄牙／11,278宗／295死
  • 瑞典／6,830宗／401死
  • 挪威／5,759宗／71死
  • 俄羅斯／5,389宗／45死
  • 愛爾蘭／4,994宗／158死
  • 捷克／4,591宗／72死
  • 丹麥／4,563宗／179死
  • 波蘭／4,102宗／94死
  • 羅馬尼亞／3,834宗／156死
  • 盧森堡／2,804宗／36死
  • 芬蘭／2,176宗／28死
  • 塞爾維亞／1,908宗／51死
  • 希臘／1,735宗／73死
  • 冰島／1,486宗／4死
  • 烏克蘭／1,319宗／38死/
  • 克羅地亞/1,182宗/15死
  • 愛沙尼亞／1,097宗／15死
  • 斯洛文尼亞／997宗／28死
  • 摩爾多瓦／864宗／15死
  • 立陶宛／843宗／14死
  • 匈牙利／744宗／38死
  • 波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／661宗／213死
  • 白俄羅斯／562宗/8死
  • 北馬其頓／555宗／18死
  • 拉脫維亞／542宗/1死
  • 保加利亞／541宗／21死
  • 安道爾／501宗／18死
  • 斯洛伐克／485宗/1死
  • 塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／446宗／9死
  • 阿爾巴尼亞／361宗／20死
  • 聖馬力諾／266宗／32死
  • 馬耳他／227宗
  • 黑山／223宗／2死
  • 列支敦士登／77宗
  • 摩納哥／73宗／1死
  • 梵蒂岡／7宗

以上數字截至香港時間周一（4月6日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

取締世衛首步？英國下議院倡成立G20公共衛生組織

愛爾蘭總理重披醫生袍 上前線助抗疫

 

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