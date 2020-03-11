【歐洲疫情分佈圖】西班牙超德國 停航班免成意大利第二

新型冠狀病毒肺炎歐洲疫情大爆發，意大利情況持續轉差，另一南歐國家西班牙疫情也急劇惡化。西班牙疫情確診人數超越德國，增至逾1600宗成歐洲疫情第三差國家。西班牙更一天新增10人死亡。西班牙政府明言，要避免西班牙出現意大利疫情般的局面，宣佈推出強力措施防疫，限制民眾聚集、國會休會，並暫停來往意大利航班。
（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）
西班牙病例升至全球第5多 馬德里學校停課
意大利全國封城 感染人數超越南韓
世界衛生組織統計顯示，截至香港時間周三（11日）上午，世衛組織歐洲統計區域內，共有48國出現新冠肺炎確診個案，病例達到18057宗，比前一天激增2943宗。最新染疫國家為塞浦路斯，當地出現2宗病例。
區內死亡人數增加186人，至715人。意大利新增其中168死，再破紀錄，意大利疫情死亡人數已達631人，確診人數升至10149。
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西班牙疫情有後來居上之勢。西班牙一天新增近600確診，病例總數升至1622宗，超越德國成歐洲第三。西班牙死亡個案亦大幅增加10宗，至35死。
西班牙政府周二（10日）宣佈一系列特殊措施，多個地區學校關閉，暫停全國來往意大利航班，國會也在有議員染病下至少休會一周。當局呼籲民眾不要在國內外旅行，並禁止疫情嚴重地區舉行超過1000人聚集之大型活動。
西班牙新冠肺炎疫情集中於首都馬德里、北部巴斯克地區，以及Rioja葡萄酒產酒區等地。
西班牙首相（Pedro Sánchez）桑切斯稱，政府政採取行動，避免意大利局面在西班牙出現。不過，西班牙政府同時被指行動緩慢。西班牙主要政黨過去周未都參與三八婦女節大遊行，若干政府內閣成員亦有出席。
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▲ 歐洲新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗
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世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：
- 意大利／10149宗／631死／增977宗／增168死
- 法國／1784宗／33死／增372宗／增3死
- 西班牙／1622宗／35死／增598宗／增10死
- 德國／1296宗／2死／增157宗／增0死
- 瑞士／491宗／2死／增159宗／增1死
- 荷蘭／381宗／4死／增61宗／增1死
- 英國／377宗／3死／增54宗／增3死
- 瑞典／326宗／增78宗
- 挪威／277宗／增85宗
- 比利時／267宗／增28宗
- 丹麥／262宗／增172宗
- 奧地利／182宗／增51宗
- 希臘／89宗／增16宗
- 聖馬力諾／63宗／2死／增14宗／增0死
- 捷克／61宗／增25宗
- 冰島／60宗／增5宗
- 葡萄牙／41宗／增11宗
- 芬蘭／40宗／增10宗
- 愛爾蘭／34宗／增13宗
- 斯洛文尼亞／23宗／增0宗
- 羅馬尼亞／17宗／增2宗
- 波蘭／16宗／增0宗
- 匈牙利／12宗／增3宗
- 克羅地亞／11宗／增0宗
- 愛沙尼亞／10宗／增宗
- 白俄羅斯／9宗／增3宗
- 拉脫維亞／8宗／增2宗
- 北馬其頓／7宗／增3宗
- 俄羅斯／7宗／增0宗
- 斯洛伐克／7宗／增2宗
- 盧森堡／5宗／增4宗
- 保加利亞／4宗／增0宗
- 馬爾他／4宗／增1宗
- 塞爾維亞／4宗／增2宗
- 摩爾多瓦／3宗／增2宗
- 阿爾巴尼亞／2宗／增0宗
- 波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／2宗／增0宗
- 塞浦路斯／2宗／首批病例
- 安道爾／1宗／增0宗
- 列支敦士登／1宗／增0宗
- 立陶宛／1宗／增0宗
- 摩納哥／1宗／增0宗
- 烏克蘭／1宗／增0宗
- 梵蒂岡／1宗／增0宗
- ————————
- 地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：
- 以色列／58宗／增23宗
- 格魯吉亞／23宗／增8宗
- 阿塞拜疆／9宗／增0宗
- 亞美尼亞／1宗／增0宗
- ————————
- 地區：
- 法羅群島／2宗／增0宗
- 直布羅陀／1宗／增0宗
- 根西／1宗／增0宗
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- 總數49國＋3地區／18057宗／715死
- 比前一天多1國／2943宗／186死
以上數字截至歐洲中央時間周二（10日）晚上11時（香港時間周三上午6時）。
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意大利疫情成為中國以外全球最嚴重，染病人數已遠遠超出南韓。意大利政府較早前亦擴大非常措施，全國處於「封城」狀態，限制民眾跨區來往、舉行集會，暫停意甲等體育賽事。封城消息引起意大利社會混亂，多地民眾到商店搶購生活用品。
意大利人口約6,000萬，相當於中國湖北省，而意大利此前封城措施只限於北部疫情重災區省份。
德國懶理世衛定性 宣布全球瘟疫大流行
縱世衛組織尚未稱之為瘟疫大流行，德國衛生部長施潘（Jens Spahn）上周坦言，疫情事實上已是「全球瘟疫大流行」（worldwide pandemic），而德國疫情仍未達到巔峰。
歐洲現時未染疫國家僅餘黑山、以及土耳其（橫跨歐亞）。
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