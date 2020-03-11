【歐洲疫情分佈圖】西班牙超德國 停航班免成意大利第二

▲ 【新冠肺炎歐洲疫情分佈圖地圖】意大利疫情確診破萬，西班牙疫情也急劇惡化

新型冠狀病毒肺炎歐洲疫情大爆發，意大利情況持續轉差，另一南歐國家西班牙疫情也急劇惡化。西班牙疫情確診人數超越德國，增至逾1600宗成歐洲疫情第三差國家。西班牙更一天新增10人死亡。西班牙政府明言，要避免西班牙出現意大利疫情般的局面，宣佈推出強力措施防疫，限制民眾聚集、國會休會，並暫停來往意大利航班。

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

西班牙病例升至全球第5多 馬德里學校停課

意大利全國封城 感染人數超越南韓

世界衛生組織統計顯示，截至香港時間周三（11日）上午，世衛組織歐洲統計區域內，共有48國出現新冠肺炎確診個案，病例達到18057宗，比前一天激增2943宗。最新染疫國家為塞浦路斯，當地出現2宗病例。

區內死亡人數增加186人，至715人。意大利新增其中168死，再破紀錄，意大利疫情死亡人數已達631人，確診人數升至10149。

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西班牙疫情有後來居上之勢。西班牙一天新增近600確診，病例總數升至1622宗，超越德國成歐洲第三。西班牙死亡個案亦大幅增加10宗，至35死。

西班牙政府周二（10日）宣佈一系列特殊措施，多個地區學校關閉，暫停全國來往意大利航班，國會也在有議員染病下至少休會一周。當局呼籲民眾不要在國內外旅行，並禁止疫情嚴重地區舉行超過1000人聚集之大型活動。

西班牙新冠肺炎疫情集中於首都馬德里、北部巴斯克地區，以及Rioja葡萄酒產酒區等地。

西班牙首相（Pedro Sánchez）桑切斯稱，政府政採取行動，避免意大利局面在西班牙出現。不過，西班牙政府同時被指行動緩慢。西班牙主要政黨過去周未都參與三八婦女節大遊行，若干政府內閣成員亦有出席。

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▲ 歐洲新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：

意大利／10149宗／631死／增977宗／增168死

法國／1784宗／33死／增372宗／增3死

西班牙／1622宗／35死／增598宗／增10死

德國／1296宗／2死／增157宗／增0死

瑞士／491宗／2死／增159宗／增1死

荷蘭／381宗／4死／增61宗／增1死

英國／377宗／3死／增54宗／增3死

瑞典／326宗／增78宗

挪威／277宗／增85宗

比利時／267宗／增28宗

丹麥／262宗／增172宗

奧地利／182宗／增51宗

希臘／89宗／增16宗

聖馬力諾／63宗／2死／增14宗／增0死

捷克／61宗／增25宗

冰島／60宗／增5宗

葡萄牙／41宗／增11宗

芬蘭／40宗／增10宗

愛爾蘭／34宗／增13宗

斯洛文尼亞／23宗／增0宗

羅馬尼亞／17宗／增2宗

波蘭／16宗／增0宗

匈牙利／12宗／增3宗

克羅地亞／11宗／增0宗

愛沙尼亞／10宗／增宗

白俄羅斯／9宗／增3宗

拉脫維亞／8宗／增2宗

北馬其頓／7宗／增3宗

俄羅斯／7宗／增0宗

斯洛伐克／7宗／增2宗

盧森堡／5宗／增4宗

保加利亞／4宗／增0宗

馬爾他／4宗／增1宗

塞爾維亞／4宗／增2宗

摩爾多瓦／3宗／增2宗

阿爾巴尼亞／2宗／增0宗

波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／2宗／增0宗

塞浦路斯／2宗／首批病例

安道爾／1宗／增0宗

列支敦士登／1宗／增0宗

立陶宛／1宗／增0宗

摩納哥／1宗／增0宗

烏克蘭／1宗／增0宗

梵蒂岡／1宗／增0宗

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地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：

以色列／58宗／增23宗

格魯吉亞／23宗／增8宗

阿塞拜疆／9宗／增0宗

亞美尼亞／1宗／增0宗

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地區：

法羅群島／2宗／增0宗

直布羅陀／1宗／增0宗

根西／1宗／增0宗

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總數49國＋3地區／18057宗／715死

比前一天多1國／2943宗／186死

以上數字截至歐洲中央時間周二（10日）晚上11時（香港時間周三上午6時）。

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意大利疫情成為中國以外全球最嚴重，染病人數已遠遠超出南韓。意大利政府較早前亦擴大非常措施，全國處於「封城」狀態，限制民眾跨區來往、舉行集會，暫停意甲等體育賽事。封城消息引起意大利社會混亂，多地民眾到商店搶購生活用品。

意大利人口約6,000萬，相當於中國湖北省，而意大利此前封城措施只限於北部疫情重災區省份。

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縱世衛組織尚未稱之為瘟疫大流行，德國衛生部長施潘（Jens Spahn）上周坦言，疫情事實上已是「全球瘟疫大流行」（worldwide pandemic），而德國疫情仍未達到巔峰。

歐洲現時未染疫國家僅餘黑山、以及土耳其（橫跨歐亞）。

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