【歐洲疫情分佈圖】西班牙確診13萬最多 德國破10萬

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【美國疫情】復工有辦法? 聯儲局官員倡全民日日做檢測
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情持續爆發，死亡人數再度攀升。德國突破10萬確診人數，超越法國成為全球確診數字第四多的國家。西班牙增至超過13萬人確診，確診死亡病例升至超過1.2萬宗，繼續為全球第二多確診死亡病例的國家，僅次於意大利。
|西班牙、意大利、英國最近5天疫情趨勢
|日期
|西班牙
|意大利
|英國
|4月5日
星期日
|確診13.16萬
增0.54萬
死亡12,641
|確診12.89萬
增0.43萬
死亡15,887
|確診4.84萬
增0.59萬
死亡4,943
|4月4日
星期六
|確診12.62萬
增0.71萬
|確診12.46萬
增0.48萬
|確診4.25萬
增0.38萬
|4月3日
星期五
|確診11.91萬
增0.7萬
|確診11.98萬
增0.46萬
|確診3.87萬
增0.45萬
|4月2日
星期四
|確診11.21萬
增0.8萬
|確診11.52萬
增0.46萬
|確診3.42萬
增0.43萬
|4月1日
星期三
|確診10.41萬
增0.82萬
|確診11.06萬
增0.48萬
|確診2.99萬
增0.27萬
|確診數字未反映周一最新變化
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至歐洲時間周日（5日），德國的確診人數突破10萬，較前一日大增約4000人確診，成為全球確診人數第四高的國家，超越法國及中國。
意大利共有12.89萬人確診新冠肺炎，15,887人死亡。西班牙疫情同樣嚴重，確診人數增至13.16萬宗，超越意大利。西班牙增至12,641人死亡，成為全球新冠肺炎死亡病例第2多的國家，僅次於意大利。
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西班牙居民的活動在3月14日已受限制，首相桑切斯亦已下令全面封鎖，酒吧、食肆及店舖幾乎全部關閉，只有提供必需服務的僱員獲准來回居所及工作場地。
意大利、西班牙兩地疫情仍然嚴峻。日增約4,000至5,000人染病，對意大利人口只有約6,000萬、西班牙人口約4,700萬來說可謂十分嚴重。
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歐洲新冠肺炎疫情分佈：
以上數字截至香港時間周一（4月6日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。
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