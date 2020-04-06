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【歐洲疫情分佈圖】西班牙確診13萬最多 德國破10萬

環球社會熱點 17:48 2020/04/06

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【歐洲疫情分佈圖】西班牙確診超越意大利 德國確診突破10萬

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情持續爆發，死亡人數再度攀升。德國突破10萬確診人數，超越法國成為全球確診數字第四多的國家。西班牙增至超過13萬人確診，確診死亡病例升至超過1.2萬宗，繼續為全球第二多確診死亡病例的國家，僅次於意大利。

【新加坡派錢】再派逾3000抗疫 一周即到手

【美國疫情】航母指揮官確診 羅斯福號艦長求救遭革職

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

西班牙、意大利、英國最近5天疫情趨勢
日期 西班牙 意大利 英國
4月5日
星期日		 確診13.16萬
增0.54萬
死亡12,641		 確診12.89萬
增0.43萬
死亡15,887		 確診4.84萬
增0.59萬
死亡4,943
4月4日
星期六		 確診12.62萬
增0.71萬		 確診12.46萬
增0.48萬		 確診4.25萬
增0.38萬
4月3日
星期五		 確診11.91萬
增0.7萬		 確診11.98萬
增0.46萬		 確診3.87萬
增0.45萬
4月2日
星期四		 確診11.21萬
增0.8萬		 確診11.52萬
增0.46萬		 確診3.42萬
增0.43萬
4月1日
星期三		 確診10.41萬
增0.82萬		 確診11.06萬
增0.48萬		 確診2.99萬
增0.27萬
確診數字未反映周一最新變化
資料來源：Johns Hopkins CSSE

【英國疫情】約翰遜入院 隔離十日未退燒

【英國疫情】首相倒下怎麼辦？英憲法：無「Plan B」

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至歐洲時間周日（5日），德國的確診人數突破10萬，較前一日大增約4000人確診，成為全球確診人數第四高的國家，超越法國及中國。

意大利共有12.89萬人確診新冠肺炎，15,887人死亡。西班牙疫情同樣嚴重，確診人數增至13.16萬宗，超越意大利。西班牙增至12,641人死亡，成為全球新冠肺炎死亡病例第2多的國家，僅次於意大利。

意大利鞋王Sergio Rossi確診病逝 時尚界首例

【名人確診】意大利鞋王Sergio Rossi病逝 全球確診名人一覽

西班牙居民的活動在3月14日已受限制，首相桑切斯亦已下令全面封鎖，酒吧、食肆及店舖幾乎全部關閉，只有提供必需服務的僱員獲准來回居所及工作場地。

意大利、西班牙兩地疫情仍然嚴峻。日增約4,000至5,000人染病，對意大利人口只有約6,000萬、西班牙人口約4,700萬來說可謂十分嚴重。

英媒：中國製口罩市場如「瘋人院」 價高者得掀混戰

【美國疫情】安倍推介日本新藥 特朗普極感興趣 催FDA批准使用

新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

【日本緊急狀態】頒令須2條件 醫護界一再催促終成事

【Bill Gates論疫情】美國死亡或遠低預期 蓋茨再倡封城

歐洲新冠肺炎疫情分佈：

  • 西班牙／131,646宗／12,641死
  • 意大利／128,948宗／15,887死
  • 德國／100,123宗／1,584死
  • 法國／93,780宗／8,093死
  • 英國／48,440宗／4,943死
  • 土耳其（橫跨歐亞）／27,069宗／574死
  • 瑞士／21,100宗／715死
  • 比利時／19,691宗／1,447死
  • 荷蘭／17,965宗／1,773死
  • 奧地利／12,051宗／204死
  • 葡萄牙／11,278宗／295死
  • 瑞典／6,830宗／401死
  • 挪威／5,759宗／71死
  • 俄羅斯／5,389宗／45死
  • 愛爾蘭／4,994宗／158死
  • 捷克／4,591宗／72死
  • 丹麥／4,563宗／179死
  • 波蘭／4,102宗／94死
  • 羅馬尼亞／3,834宗／156死
  • 盧森堡／2,804宗／36死
  • 芬蘭／2,176宗／28死
  • 塞爾維亞／1,908宗／51死
  • 希臘／1,735宗／73死
  • 冰島／1,486宗／4死
  • 烏克蘭／1,319宗／38死/
  • 克羅地亞/1,182宗/15死
  • 愛沙尼亞／1,097宗／15死
  • 斯洛文尼亞／997宗／28死
  • 摩爾多瓦／864宗／15死
  • 立陶宛／843宗／14死
  • 匈牙利／744宗／38死
  • 波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／661宗／213死
  • 白俄羅斯／562宗/8死
  • 北馬其頓／555宗／18死
  • 拉脫維亞／542宗/1死
  • 保加利亞／541宗／21死
  • 安道爾／501宗／18死
  • 斯洛伐克／485宗/1死
  • 塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／446宗／9死
  • 阿爾巴尼亞／361宗／20死
  • 聖馬力諾／266宗／32死
  • 馬耳他／227宗
  • 黑山／223宗／2死
  • 列支敦士登／77宗
  • 摩納哥／73宗／1死
  • 梵蒂岡／7宗

以上數字截至香港時間周一（4月6日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

取締世衛首步？英國下議院倡成立G20公共衛生組織

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