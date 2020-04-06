【歐洲疫情分佈圖】西班牙確診13萬最多 德國破10萬

▲ 【歐洲疫情分佈圖】西班牙確診超越意大利 德國確診突破10萬

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情持續爆發，死亡人數再度攀升。德國突破10萬確診人數，超越法國成為全球確診數字第四多的國家。西班牙增至超過13萬人確診，確診死亡病例升至超過1.2萬宗，繼續為全球第二多確診死亡病例的國家，僅次於意大利。

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（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

西班牙、意大利、英國最近5天疫情趨勢 日期 西班牙 意大利 英國 4月5日

星期日 確診13.16萬

增0.54萬

死亡12,641 確診12.89萬

增0.43萬

死亡15,887 確診4.84萬

增0.59萬

死亡4,943 4月4日

星期六 確診12.62萬

增0.71萬 確診12.46萬

增0.48萬 確診4.25萬

增0.38萬 4月3日

星期五 確診11.91萬

增0.7萬 確診11.98萬

增0.46萬 確診3.87萬

增0.45萬 4月2日

星期四 確診11.21萬

增0.8萬 確診11.52萬

增0.46萬 確診3.42萬

增0.43萬 4月1日

星期三 確診10.41萬

增0.82萬 確診11.06萬

增0.48萬 確診2.99萬

增0.27萬 確診數字未反映周一最新變化 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至歐洲時間周日（5日），德國的確診人數突破10萬，較前一日大增約4000人確診，成為全球確診人數第四高的國家，超越法國及中國。

意大利共有12.89萬人確診新冠肺炎，15,887人死亡。西班牙疫情同樣嚴重，確診人數增至13.16萬宗，超越意大利。西班牙增至12,641人死亡，成為全球新冠肺炎死亡病例第2多的國家，僅次於意大利。

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西班牙居民的活動在3月14日已受限制，首相桑切斯亦已下令全面封鎖，酒吧、食肆及店舖幾乎全部關閉，只有提供必需服務的僱員獲准來回居所及工作場地。

意大利、西班牙兩地疫情仍然嚴峻。日增約4,000至5,000人染病，對意大利人口只有約6,000萬、西班牙人口約4,700萬來說可謂十分嚴重。

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▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

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歐洲新冠肺炎疫情分佈：

西班牙／131,646宗／12,641死

意大利／128,948宗／15,887死

德國／100,123宗／1,584死

法國／93,780宗／8,093死

英國／48,440宗／4,943死

土耳其（橫跨歐亞）／27,069宗／574死

瑞士／21,100宗／715死

比利時／19,691宗／1,447死

荷蘭／17,965宗／1,773死

奧地利／12,051宗／204死

葡萄牙／11,278宗／295死

瑞典／6,830宗／401死

挪威／5,759宗／71死

俄羅斯／5,389宗／45死

愛爾蘭／4,994宗／158死

捷克／4,591宗／72死

丹麥／4,563宗／179死

波蘭／4,102宗／94死

羅馬尼亞／3,834宗／156死

盧森堡／2,804宗／36死

芬蘭／2,176宗／28死

塞爾維亞／1,908宗／51死

希臘／1,735宗／73死

冰島／1,486宗／4死

烏克蘭／1,319宗／38死/

克羅地亞/1,182宗/15死

愛沙尼亞／1,097宗／15死

斯洛文尼亞／997宗／28死

摩爾多瓦／864宗／15死

立陶宛／843宗／14死

匈牙利／744宗／38死

波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／661宗／213死

白俄羅斯／562宗/8死

北馬其頓／555宗／18死

拉脫維亞／542宗/1死

保加利亞／541宗／21死

安道爾／501宗／18死

斯洛伐克／485宗/1死

塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／446宗／9死

阿爾巴尼亞／361宗／20死

聖馬力諾／266宗／32死

馬耳他／227宗

黑山／223宗／2死

列支敦士登／77宗

摩納哥／73宗／1死

梵蒂岡／7宗

以上數字截至香港時間周一（4月6日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

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