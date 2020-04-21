【歐洲疫情分佈圖】西班牙確診超20萬 單日增1500宗

▲ 【歐洲疫情分佈圖地圖】西班牙意大利英國法國疫情

歐洲的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）的疫情仍未受控，西班牙疫情呈反覆，繼前一日大幅增4,000多宗病例後，周一（20日）的單日增幅跌至1,500多宗的水平。另外，英國疫情仍然嚴峻，一日内再增4,600人確診，累計病例已突破12萬人。

【金正恩手術】金正恩神秘長子 成北韓領袖第1順位接班人

【金正恩手術】金與正料為繼任人？惟女性執掌北韓難

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

西班牙、意大利、英國最近5天疫情趨勢 日期 西班牙 意大利 英國 4月20日

星期一 確診20.02萬

增0.15萬

死亡20,852 確診18.12萬

增0.23萬

死亡 24,114 確診12.47萬

增0.46萬

死亡16,509 4月19日

星期日 確診19.87萬

增0.43萬 確診17.89萬

增0.3萬 確診12.01萬

增0.59萬 4月18日

星期六 確診19.44萬

增0.36萬 確診17.59萬

增0.35萬 確診11.42萬

增0.55萬 4月17日

星期五 確診19.08萬

增0.59萬 確診17.24萬

增0.35萬 確診10.87萬

增0.57萬 4月16日

星期四 確診18.49萬

增0.43萬 確診16.89萬

增0.38萬 確診10.3萬

增0.46萬 確診數字未反映周二最新變化 資料來源：Worldometer

西班牙繼周日新增4,200宗確診病例後，周一的增幅回落至1,500多宗，疫情似有緩和。死亡病例則新增449宗，增至1.65萬宗。

意大利的疫情也放緩，周一新增約2,300宗確診病例，最近5日的新增病例亦徘徊於2,000多至3,000多宗之間，疫情趨勢逐漸放緩。

德國總理默克爾促中國 就病毒源頭增透明度

英國民意怒斥中國 逾80%人要求查新冠肺炎來源

英國周一的新增確診約4,600宗，疫情仍未放緩。英國文化大臣杜永敦（Oliver Dowden）接受電台訪問，表示首相約翰遜（Boris Johnson）擔心過早解除封城令，英國的確診數字或第二次飆升，暗示甚至有機會再封城3個月。

英女王周二（21日）迎來94歲生日。報道指，王室打算在社交媒體為女王慶祝，而所有與王室成員有關的事務，包括女王與他們進行電話及視像通話則會維持不公開。英國獨立電視台（ITV）、美國有線新聞網絡（CNN）等引述消息指，英女王認為英國正處於新冠肺炎疫情危機中，若鳴放祝壽禮炮是不合適的舉動，故決定取消。

而慶祝英女王壽辰的傳統活動，在每年6月中舉行的巡遊在早前已宣布取消。在去年共有200匹馬、400名音樂家及1,400名官員參與。

【英國疫情】或再封城3個月 約翰遜憂第二波疫情

【英國疫情】英女王祝壽禮炮料取消 登基以來首次

不過，英國疫情死亡人數或受低估。微軟創辦人Bill Gates旗下美國西雅圖研究所Institute for Health Metrics and Evaluation（IHME）更預期，英國會成為歐洲疫情最嚴重國家，佔歐洲總死亡人數40%。

【歐洲疫情】英國高峰恐日死3000人 佔歐洲死亡40%

【油價負數懶人包】寧願貼錢也不要 因為再無地方放

IHME曾推算，英國疫情每日死亡人數會在4月17日左右見頂，單日高達2,900多死。英國到8月累計死亡人數會增至6.6萬。

IHME稱，英國早前提出「集體免疫」，延誤了社會防疫措施落實；英國3月23日推出保持社交距離措施時，死亡人數已達54人，相比下，葡萄牙出現首名死者時已下令保持社交距離。

英國民意怒斥中國 逾80%人要求查新冠肺炎來源

【美國疫情】共和黨執政多州復工 福西：過早或得不償失

▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

【德國疫情】德國小型商店重開 默克爾警告仍未走出困境

【新冠肺炎】墨西哥毒梟千金派救濟包 政府：少犯罪更有用

歐洲新冠肺炎疫情分佈：

西班牙／200,210／20,852死

意大利／181,228 / 24,114死

法國／156,493宗／20,294死

德國／147,065宗／4,862死

英國／125,856宗／16,550死

土耳其（橫跨歐亞）／90,980宗／2,140死

俄羅斯／47,121宗／405死

比利時／39,983宗／5,828死

荷蘭／33,588宗／3,764死

瑞士／27,944宗／1,429死

葡萄牙／20,863宗／735死

愛爾蘭／15,652宗／687死

奧地利／14,795宗／470死

瑞典／14,777宗／1,580死

波蘭／9,593宗／380死

羅馬尼亞／8,936宗／482死

丹麥／7,711宗／364死

挪威／7,156宗／181死

捷克／6,900宗／196死

塞爾維亞／6,630宗／125死

烏克蘭／6,125宗／161死

白俄羅斯／4,779宗／47死

芬蘭／3,868宗／98死

盧森堡／3,558宗／75死

摩爾多瓦／2,548宗／70死

希臘／2,245宗／116死

匈牙利／2,098宗／213死

克羅地亞／1,881宗／47死

冰島／1,773宗／9死

愛沙尼亞／1,535宗／40死

斯洛文尼亞／1,330宗／74死

立陶宛／1,350宗／37死

波黑／1,309宗 / 49死

北馬其頓／1,225宗／54死

斯洛伐克／1,173宗／13死

保加利亞／966宗／45死

塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／772宗／12死

拉脫維亞／748宗／5死

安道爾／717宗／37死

阿爾巴尼亞／584宗／26死

聖馬力諾／462宗／39死

馬耳他／431宗／3死

黑山／313宗／5死

摩納哥／94宗／3死

列支敦士登／81宗／3死

梵蒂岡／9宗

以上數字截至香港時間周二（21日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

【美國疫情】紐約防護衣短缺 護士發火告政府

【美國疫情】恐遠超想像 洛杉磯料實際染病高55倍

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http：//bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http：//bit.ly/2ZN5x1l