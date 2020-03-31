【歐洲疫情分佈圖】西班牙確診超中國 意大利確診破10萬

▲ 【新冠肺炎歐洲疫情地圖分佈圖】意大利「日失一村人」死亡人數突破1萬全球最多

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情持續爆發。重災區意大利累計確診人數突破10萬，死亡人數仍增逾800。另一重災區西班牙一日新增近8,000人確診，累計增至8.8萬人確診新冠肺炎，確診人數超越中國，成爲全球確診數字第三高的國家。

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（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

意大利、西班牙最近5天疫情趨勢 相對中國 日期 意大利 西班牙 中國 3月30日 星期一 確診10.17萬

（全球第二）

增0.4萬

死亡11,591 確診8.8萬

（全球第三）

增0.79萬

死亡7,716 確診8.22萬

（全球第四）

增~0.01萬

死亡3,309 3月29日

星期日 確診9.77萬

增0.52萬 確診8.01萬

增0.69萬 確診8.21萬

增~0.01萬 3月28日

星期六 確診9.25萬

增0.60萬 確診7.32萬

增0.75萬 確診8.20萬

增~0.01萬 3月27日

星期五 確診8.65萬

增0.59萬 確診6.57萬

增0.79萬 確診8.19萬

增~0.01萬 3月26日

星期四 確診8.06萬

增0.62萬 確診5.78萬

增0.83萬 確診8.18萬

增~0.01萬 確診數字未反映周二最新變化 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至歐洲時間周一（30日），意大利共有10.17萬人確診新冠肺炎，11,591人死亡，比前一天多逾800人。

西班牙疫情同樣嚴重，確診人數增至8.8萬宗，超越中國的8.22萬宗。西班牙一日新增913人死亡，死者總數升至7,716人。

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意大利、西班牙兩地疫情仍然嚴峻。日增約4,000至8,000人染病，對意大利人口只有約6,000萬、西班牙人口約4,700萬來說可謂十分嚴重。

意大利政府周一（30日）表示，原定本周五完結的全國封鎖措施，會延長至4月12日，即復活節假期的星期日。

意大利衛生部長斯佩蘭薩（Roberto Speranza）在科學委員會會議後的聲明中稱：「評估是將所有遏制措施至少延長到復活節，政府將朝這方向前進。」

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▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。啡色地區確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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歐洲新冠肺炎疫情分佈：

意大利／101,739宗／ 11,591 死

西班牙／87,956宗／7,716死

德國／66,885宗／645死

法國／45,170宗／3,030死

英國／22,454宗／1,411死

瑞士／15,922宗／359死

比利時／11,899宗／513死

荷蘭／11,817宗／865死

土耳其（橫跨歐亞）／10,827宗／168死

奧地利／9,618宗／108死

葡萄牙／6,408宗／140死

挪威／4,462宗／32死

瑞典／4,028宗／146死

捷克／3,001宗／23死

愛爾蘭／2,910宗／54死

羅馬尼亞／2,109宗／65死

丹麥／2,755宗／77死

波蘭／2,055宗／31死

盧森堡／1,988宗／22死

俄羅斯／1,836宗／9死

芬蘭／1,352宗／13死

希臘／1,212宗／46死

冰島／1,086宗／2死

克羅地亞／790宗/6死

塞爾維亞／785宗／16死

斯洛文尼亞／756宗／11死

愛沙尼亞／715宗/3死

烏克蘭／548宗／13死

立陶宛／491宗／7死

匈牙利／447宗／15死

拉脫維亞／376宗

波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／368宗／10死

保加利亞／359宗／8死

安道爾／370宗／8死

斯洛伐克／336宗

摩爾多瓦／298宗／2死

北馬其頓／285宗／7死

聖馬力諾／230宗／25死

塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／230宗／7死

阿爾巴尼亞／223宗／11死

馬耳他／156宗

白俄羅斯／152宗

黑山／91宗／1死

列支敦士登／62宗

摩納哥／49宗／1死

梵蒂岡／6宗

以上數字截至香港時間周二（31日）上午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

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