【歐洲疫情分佈圖】西班牙疫情反覆 逼近20萬確診

▲ 【歐洲疫情分佈圖地圖】西班牙意大利英國法國疫情

歐洲的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）的疫情仍未受控，西班牙疫情呈反覆，新增確診病例於上周六（18日）回落至不足千宗，周日（19日）突然飆升接近7,000宗。另外，英國疫情仍然嚴峻，一日内再增近6,000人確診，累計病例已突破12萬人。

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（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

西班牙、意大利、英國最近5天疫情趨勢 日期 西班牙 意大利 英國 4月19日

星期日 確診19.86萬

增0.69萬

死亡20,453 確診17.89萬

增0.3萬

死亡 23,660 確診12.12萬

增0.59萬

死亡16,095 4月18日

星期六 確診19.17萬

增0.09萬 確診17.59萬

增0.35萬 確診11.53萬

增0.55萬 4月17日

星期五 確診19.08萬

增0.59萬 確診17.24萬

增0.35萬 確診10.98萬

增0.57萬 4月16日

星期四 確診18.49萬

增0.73萬 確診16.89萬

增0.38萬 確診10.41萬

增0.47萬 4月15日

星期三 確診17.76萬

增0.51萬 確診16.51萬

增0.27萬 確診9.94萬

增0.46萬 確診數字未反映周一最新變化 資料來源：Johns Hopkins CSSE

西班牙政府於上周六的確診人數增幅曾回落至約900宗，但周日卻突然狂增6,900宗確診病例，累計增至19.86萬人確診。

至於意大利的疫情則放緩，周日新增約3,000宗確診病例，最近5日的新增病例亦徘徊於2,000多至3,000多宗之間，疫情趨勢逐漸放緩。

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英國周日的新增確診約5,900宗，疫情仍未放緩。英女王在周二（21日）迎來94歲生日。報道指，王室打算在社交媒體為女王慶祝，而所有與王室成員有關的事務，包括女王與他們進行電話及視像通話則會維持不公開。英國獨立電視台（ITV）、美國有線新聞網絡（CNN）等引述消息指，英女王認為英國正處於新冠肺炎疫情危機中，若鳴放祝壽禮炮是不合適的舉動，故決定取消。

而慶祝英女王壽辰的傳統活動，在每年6月中舉行的巡遊在早前已宣布取消。在去年共有200匹馬、400名音樂家及1,400名官員參與。

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不過，英國疫情死亡人數或受低估。微軟創辦人Bill Gates旗下美國西雅圖研究所Institute for Health Metrics and Evaluation（IHME）更預期，英國會成為歐洲疫情最嚴重國家，佔歐洲總死亡人數40%。

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IHME曾推算，英國疫情每日死亡人數會在4月17日左右見頂，單日高達2,900多死。英國到8月累計死亡人數會增至6.6萬。

IHME稱，英國早前提出「集體免疫」，延誤了社會防疫措施落實；英國3月23日推出保持社交距離措施時，死亡人數已達54人，相比下，葡萄牙出現首名死者時已下令保持社交距離。

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▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

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歐洲新冠肺炎疫情分佈：

西班牙／198,674／20,453死

意大利／178,972 / 23,660死

法國／154,098宗／19,744死

德國／145,742宗／4,642死

英國／121,173宗／16,095死

土耳其（橫跨歐亞）／86,306宗／2,017死

俄羅斯／42,853宗／361死

比利時／38,496宗／5,683死

荷蘭／32,838宗／3,697死

瑞士／27,740宗／1,393死

葡萄牙／20,206宗／714死

愛爾蘭／15,251宗／610死

奧地利／14,749宗／452死

瑞典／14,385宗／1,540死

波蘭／9,287宗／360死

羅馬尼亞／8,746宗／451死

丹麥／7,580宗／355死

挪威／7,078宗／165死

捷克／6,746宗／186死

塞爾維亞／6,318宗／122死

烏克蘭／5,449宗／141死

白俄羅斯／4,779宗／47死

芬蘭／3,783宗／94死

盧森堡／3,550宗／73死

摩爾多瓦／2,472宗／67死

希臘／2,235宗／113死

匈牙利／1,916宗／189死

克羅地亞／1,871宗／47死

冰島／1,771宗／9死

愛沙尼亞／1,528宗／40死

斯洛文尼亞／1,330宗／74死

立陶宛／1,326宗／36死

波黑／1,285宗 / 48死

北馬其頓／1,207宗／51死

斯洛伐克／1,161宗／12死

保加利亞／894宗／43死

塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／767宗／12死

拉脫維亞／727宗／5死

安道爾／713宗／36死

阿爾巴尼亞／562宗／26死

聖馬力諾／461宗／39死

馬耳他／427宗／3死

黑山／308宗／5死

摩納哥／94宗／3死

列支敦士登／81宗／1死

梵蒂岡／8宗

以上數字截至香港時間周一（20日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

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