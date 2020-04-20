【歐洲疫情分佈圖】西班牙疫情反覆 逼近20萬確診

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新型冠狀肺炎全球疫情（04月20日 時間16:00）
歐洲的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）的疫情仍未受控，西班牙疫情呈反覆，新增確診病例於上周六（18日）回落至不足千宗，周日（19日）突然飆升接近7,000宗。另外，英國疫情仍然嚴峻，一日内再增近6,000人確診，累計病例已突破12萬人。
（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）
|西班牙、意大利、英國最近5天疫情趨勢
|日期
|西班牙
|意大利
|英國
|4月19日
星期日
|確診19.86萬
增0.69萬
死亡20,453
|確診17.89萬
增0.3萬
死亡 23,660
|確診12.12萬
增0.59萬
死亡16,095
|4月18日
星期六
|確診19.17萬
增0.09萬
|確診17.59萬
增0.35萬
|確診11.53萬
增0.55萬
|4月17日
星期五
|確診19.08萬
增0.59萬
|確診17.24萬
增0.35萬
|確診10.98萬
增0.57萬
|4月16日
星期四
|確診18.49萬
增0.73萬
|確診16.89萬
增0.38萬
|確診10.41萬
增0.47萬
|4月15日
星期三
|確診17.76萬
增0.51萬
|確診16.51萬
增0.27萬
|確診9.94萬
增0.46萬
|確診數字未反映周一最新變化
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
西班牙政府於上周六的確診人數增幅曾回落至約900宗，但周日卻突然狂增6,900宗確診病例，累計增至19.86萬人確診。
至於意大利的疫情則放緩，周日新增約3,000宗確診病例，最近5日的新增病例亦徘徊於2,000多至3,000多宗之間，疫情趨勢逐漸放緩。
英國周日的新增確診約5,900宗，疫情仍未放緩。英女王在周二（21日）迎來94歲生日。報道指，王室打算在社交媒體為女王慶祝，而所有與王室成員有關的事務，包括女王與他們進行電話及視像通話則會維持不公開。英國獨立電視台（ITV）、美國有線新聞網絡（CNN）等引述消息指，英女王認為英國正處於新冠肺炎疫情危機中，若鳴放祝壽禮炮是不合適的舉動，故決定取消。
而慶祝英女王壽辰的傳統活動，在每年6月中舉行的巡遊在早前已宣布取消。在去年共有200匹馬、400名音樂家及1,400名官員參與。
不過，英國疫情死亡人數或受低估。微軟創辦人Bill Gates旗下美國西雅圖研究所Institute for Health Metrics and Evaluation（IHME）更預期，英國會成為歐洲疫情最嚴重國家，佔歐洲總死亡人數40%。
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IHME曾推算，英國疫情每日死亡人數會在4月17日左右見頂，單日高達2,900多死。英國到8月累計死亡人數會增至6.6萬。
IHME稱，英國早前提出「集體免疫」，延誤了社會防疫措施落實；英國3月23日推出保持社交距離措施時，死亡人數已達54人，相比下，葡萄牙出現首名死者時已下令保持社交距離。
歐洲新冠肺炎疫情分佈：
以上數字截至香港時間周一（20日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。
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