【歐洲疫情分佈圖】西班牙疫情反覆 再增4000確診

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新型冠狀肺炎全球疫情（04月22日 時間17:00）
歐洲的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）的疫情仍未受控，西班牙疫情反覆，繼前一日跌至1,500多宗的水平，周二（21日）再增近4,000宗病例。另外，英國疫情仍然嚴峻，一日内再增4,300人確診，累計病例已逼近13萬人。
（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）
|西班牙、意大利、英國最近5天疫情趨勢
|日期
|西班牙
|意大利
|英國
|4月21日
星期二
|確診20.42萬
增0.4萬
死亡21,282
|確診18.39萬
增0.27萬
死亡 24,648
|確診12.9萬
增0.43萬
死亡17,337
|4月20日
星期一
|確診20.02萬
增0.15萬
|確診18.12萬
增0.23萬
|確診12.47萬
增0.46萬
|4月19日
星期日
|確診19.87萬
增0.43萬
|確診17.89萬
增0.3萬
|確診12.01萬
增0.59萬
|4月18日
星期六
|確診19.44萬
增0.36萬
|確診17.59萬
增0.35萬
|確診11.42萬
增0.55萬
|4月17日
星期五
|確診19.08萬
增0.59萬
|確診17.24萬
增0.35萬
|確診10.87萬
增0.57萬
|確診數字未反映周三最新變化
|資料來源：Worldometer
西班牙繼周一的增幅回落至1,500多宗後，周二新增近4,000宗確診病例，累計增至20.42萬宗。死亡病例則新增430宗，增至近2.13萬宗。
意大利的疫情放緩，周二新增約2,700宗確診病例，最近5日的新增病例亦徘徊於2,000多至3,000多宗之間，疫情趨勢逐漸放緩。
英國周二的新增確診約4,300宗，疫情仍未放緩。英國文化大臣杜永敦（Oliver Dowden）接受電台訪問，表示首相約翰遜（Boris Johnson）擔心過早解除封城令，英國的確診數字或第二次飆升，暗示甚至有機會再封城3個月。
不過，英國疫情死亡人數或受低估。微軟創辦人Bill Gates旗下美國西雅圖研究所Institute for Health Metrics and Evaluation（IHME）更預期，英國會成為歐洲疫情最嚴重國家，佔歐洲總死亡人數40%。
歐洲新冠肺炎疫情分佈：
以上數字截至香港時間周三（22日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。
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