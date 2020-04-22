【歐洲疫情分佈圖】西班牙疫情反覆 再增4000確診

▲ 【歐洲疫情分佈圖地圖】西班牙意大利英國法國疫情

歐洲的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）的疫情仍未受控，西班牙疫情反覆，繼前一日跌至1,500多宗的水平，周二（21日）再增近4,000宗病例。另外，英國疫情仍然嚴峻，一日内再增4,300人確診，累計病例已逼近13萬人。

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（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

西班牙、意大利、英國最近5天疫情趨勢 日期 西班牙 意大利 英國 4月21日

星期二 確診20.42萬

增0.4萬

死亡21,282 確診18.39萬

增0.27萬

死亡 24,648 確診12.9萬

增0.43萬

死亡17,337 4月20日

星期一 確診20.02萬

增0.15萬 確診18.12萬

增0.23萬 確診12.47萬

增0.46萬 4月19日

星期日 確診19.87萬

增0.43萬 確診17.89萬

增0.3萬 確診12.01萬

增0.59萬 4月18日

星期六 確診19.44萬

增0.36萬 確診17.59萬

增0.35萬 確診11.42萬

增0.55萬 4月17日

星期五 確診19.08萬

增0.59萬 確診17.24萬

增0.35萬 確診10.87萬

增0.57萬 確診數字未反映周三最新變化 資料來源：Worldometer

西班牙繼周一的增幅回落至1,500多宗後，周二新增近4,000宗確診病例，累計增至20.42萬宗。死亡病例則新增430宗，增至近2.13萬宗。

意大利的疫情放緩，周二新增約2,700宗確診病例，最近5日的新增病例亦徘徊於2,000多至3,000多宗之間，疫情趨勢逐漸放緩。

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英國周二的新增確診約4,300宗，疫情仍未放緩。英國文化大臣杜永敦（Oliver Dowden）接受電台訪問，表示首相約翰遜（Boris Johnson）擔心過早解除封城令，英國的確診數字或第二次飆升，暗示甚至有機會再封城3個月。

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不過，英國疫情死亡人數或受低估。微軟創辦人Bill Gates旗下美國西雅圖研究所Institute for Health Metrics and Evaluation（IHME）更預期，英國會成為歐洲疫情最嚴重國家，佔歐洲總死亡人數40%。

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▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

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歐洲新冠肺炎疫情分佈：

西班牙／204,178宗／21,282死

意大利／183,957宗 / 24,648死

法國／159,300宗／20,829死

德國／148,453宗／5,086死

英國／130,184宗／17,378死

土耳其（橫跨歐亞）／95,591宗／2,259死

俄羅斯／52,763宗／456死

比利時／40,956宗／5,998死

荷蘭／34,318宗／3,929死

瑞士／28,063宗／1,478死

葡萄牙／21,379宗／762死

愛爾蘭／16,040宗／730死

瑞典／15,322宗／1,765死

奧地利／14,873宗／491死

波蘭／9,856宗／401死

羅馬尼亞／9,242宗／498死

丹麥／7,891宗／370死

挪威／7,241宗／182死

捷克／7,041宗／204死

白俄羅斯／6,723宗／55死

塞爾維亞／6,630宗／125死

烏克蘭／6,592宗／174死

芬蘭／4,014宗／141死

盧森堡／3,618宗／78死

摩爾多瓦／2,614宗／72死

希臘／2,401宗／121死

匈牙利／2,168宗／225死

克羅地亞／1,908宗／48死

冰島／1,778宗／10死

愛沙尼亞／1,552宗／43死

立陶宛／1,370宗／38死

斯洛文尼亞／1,344宗／77死

波黑／1,342宗 / 51死

北馬其頓／1,231宗／55死

斯洛伐克／1,199宗／14死

保加利亞／1,015宗／45死

塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／784宗／12死

拉脫維亞／748宗／9死

安道爾／717宗／37死

阿爾巴尼亞／609宗／26死

聖馬力諾／476宗／40死

馬耳他／443宗／3死

黑山／314宗／5死

摩納哥／94宗／3死

列支敦士登／81宗／3死

梵蒂岡／9宗

以上數字截至香港時間周三（22日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

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