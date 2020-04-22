  • 20°C
香港時間 : 2020422日 (三) 17:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【歐洲疫情分佈圖】西班牙疫情反覆 再增4000確診

環球社會熱點 16:43 2020/04/22

分享：

【歐洲疫情分佈圖地圖】西班牙意大利英國法國疫情

歐洲的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）的疫情仍未受控，西班牙疫情反覆，繼前一日跌至1,500多宗的水平，周二（21日）再增近4,000宗病例。另外，英國疫情仍然嚴峻，一日内再增4,300人確診，累計病例已逼近13萬人。

日媒：北韓早決定若金正恩出事 由金與正掌權

【美國疫情】死亡破4.5萬 白宮：準備迎接更多死亡

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

西班牙、意大利、英國最近5天疫情趨勢
日期 西班牙 意大利 英國
4月21日
星期二		 確診20.42萬
增0.4萬
死亡21,282		 確診18.39萬
增0.27萬
死亡 24,648		 確診12.9萬
增0.43萬
死亡17,337
4月20日
星期一		 確診20.02萬
增0.15萬		 確診18.12萬
增0.23萬		 確診12.47萬
增0.46萬
4月19日
星期日		 確診19.87萬
增0.43萬		 確診17.89萬
增0.3萬		 確診12.01萬
增0.59萬
4月18日
星期六		 確診19.44萬
增0.36萬		 確診17.59萬
增0.35萬		 確診11.42萬
增0.55萬
4月17日
星期五		 確診19.08萬
增0.59萬		 確診17.24萬
增0.35萬		 確診10.87萬
增0.57萬
確診數字未反映周三最新變化
資料來源：Worldometer

西班牙繼周一的增幅回落至1,500多宗後，周二新增近4,000宗確診病例，累計增至20.42萬宗。死亡病例則新增430宗，增至近2.13萬宗。

意大利的疫情放緩，周二新增約2,700宗確診病例，最近5日的新增病例亦徘徊於2,000多至3,000多宗之間，疫情趨勢逐漸放緩。

【意大利疫情】意大利總理孔特：下月放寬封城　審慎行事

英國民意怒斥中國 逾80%人要求查新冠肺炎來源

英國周二的新增確診約4,300宗，疫情仍未放緩。英國文化大臣杜永敦（Oliver Dowden）接受電台訪問，表示首相約翰遜（Boris Johnson）擔心過早解除封城令，英國的確診數字或第二次飆升，暗示甚至有機會再封城3個月。

【英國疫情】或再封城3個月 約翰遜憂第二波疫情

【英國疫情】英女王祝壽禮炮料取消 登基以來首次

不過，英國疫情死亡人數或受低估。微軟創辦人Bill Gates旗下美國西雅圖研究所Institute for Health Metrics and Evaluation（IHME）更預期，英國會成為歐洲疫情最嚴重國家，佔歐洲總死亡人數40%。

【歐洲疫情】英國高峰恐日死3000人 佔歐洲死亡40%

【美國疫情】巨企竟申請中小企援助 極速用盡萬億額度

新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

【德國疫情】德國小型商店重開　默克爾警告仍未走出困境

【新冠肺炎】墨西哥毒梟千金派救濟包 政府：少犯罪更有用

歐洲新冠肺炎疫情分佈：

  • 西班牙／204,178宗／21,282死
  • 意大利／183,957宗 / 24,648死
  • 法國／159,300宗／20,829死
  • 德國／148,453宗／5,086死
  • 英國／130,184宗／17,378死
  • 土耳其（橫跨歐亞）／95,591宗／2,259死
  • 俄羅斯／52,763宗／456死
  • 比利時／40,956宗／5,998死
  • 荷蘭／34,318宗／3,929死
  • 瑞士／28,063宗／1,478死
  • 葡萄牙／21,379宗／762死
  • 愛爾蘭／16,040宗／730死
  • 瑞典／15,322宗／1,765死
  • 奧地利／14,873宗／491死
  • 波蘭／9,856宗／401死
  • 羅馬尼亞／9,242宗／498死
  • 丹麥／7,891宗／370死
  • 挪威／7,241宗／182死
  • 捷克／7,041宗／204死
  • 白俄羅斯／6,723宗／55死
  • 塞爾維亞／6,630宗／125死
  • 烏克蘭／6,592宗／174死
  • 芬蘭／4,014宗／141死
  • 盧森堡／3,618宗／78死
  • 摩爾多瓦／2,614宗／72死
  • 希臘／2,401宗／121死
  • 匈牙利／2,168宗／225死
  • 克羅地亞／1,908宗／48死
  • 冰島／1,778宗／10死
  • 愛沙尼亞／1,552宗／43死
  • 立陶宛／1,370宗／38死
  • 斯洛文尼亞／1,344宗／77死
  • 波黑／1,342宗 / 51死
  • 北馬其頓／1,231宗／55死
  • 斯洛伐克／1,199宗／14死
  • 保加利亞／1,015宗／45死
  • 塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／784宗／12死
  • 拉脫維亞／748宗／9死
  • 安道爾／717宗／37死
  • 阿爾巴尼亞／609宗／26死
  • 聖馬力諾／476宗／40死
  • 馬耳他／443宗／3死
  • 黑山／314宗／5死
  • 摩納哥／94宗／3死
  • 列支敦士登／81宗／3死
  • 梵蒂岡／9宗

以上數字截至香港時間周三（22日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

【美國疫情】紐約防護衣短缺 護士發火告政府

【美國疫情】恐遠超想像 洛杉磯料實際染病高55倍

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http：//bit.ly/33C83cZ 
立即訂閱專享無間斷美股分析：http：//bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【新冠肺炎】emoji都中招 2021年將無新表情
2020/04/13
【新冠肺炎】emoji都中招 2021年將無新表情
【英國疫情】屍袋庫存或告急 醫護稱用床單裹屍
2020/04/13
【英國疫情】屍袋庫存或告急 醫護稱用床單裹屍
【英國疫情】70歲香港移民護士亡 相信防護不足染疫
2020/04/08
【英國疫情】70歲香港移民護士亡 相信防護不足染疫
【英國疫情】英格蘭小姐除下后冠 重返醫生崗位
2020/04/07
【英國疫情】英格蘭小姐除下后冠 重返醫生崗位
【約翰遜確診】若病重倒下 誰會接任英國首相？
2020/04/07
【約翰遜確診】若病重倒下 誰會接任英國首相？
疫情 傳染病 歐洲 新冠肺炎 德國 意大利 法國 英國 冠狀病毒 肺炎

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月22日 時間17:00）

下一篇文章

【新加坡疫情】累積過萬宗確診 連續3日新增逾千宗

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月22日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月22日 時間17:00）
【美國疫情】恐遠超想像 洛杉磯料實際染病高55倍
【美國疫情】恐遠超想像 洛杉磯料實際染病高55倍
【金正恩兒子】神秘長子 是否北韓領袖指定繼承人？
【金正恩兒子】神秘長子 是否北韓領袖指定繼承人？
【金正恩手術】有指已腦死 北韓不穩 南韓圜曾跌1.6%
【金正恩手術】有指已腦死 北韓不穩 南韓圜曾跌1.6%
【金正恩手術】金與正料為繼任人？惟女性執掌北韓難
【金正恩手術】金與正料為繼任人？惟女性執掌北韓難
【美國疫情分佈圖】日增4萬確診破紀錄 累計82萬
【美國疫情分佈圖】日增4萬確診破紀錄 累計82萬