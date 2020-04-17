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【歐洲疫情分佈圖】西班牙疫情反彈 日增7000確診

環球社會熱點 16:42 2020/04/17

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【歐洲疫情分佈圖地圖】西班牙意大利英國法國疫情

歐洲的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）的疫情仍未受控，西班牙放寬讓製造業及建築業復工復產後，疫情呈反彈趨勢，日增確診病例7,300宗。另外，英國的疫情仍然嚴峻，一日内再增4,700人確診，累計病例已突破10萬人。

【西班牙疫情】近2萬死 政府或仍低估死亡數字

【停世衛撥款】愛爾蘭唱反調 增4倍捐款至8000萬

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

西班牙、意大利、英國最近5天疫情趨勢
日期 西班牙 意大利 英國
4月16日
星期四		 確診18.49萬
增0.73萬
死亡19,315		 確診16.89萬
增0.38萬
死亡 22,170		 確診10.41萬
增0.47萬
死亡13,759
4月15日
星期三		 確診17.76萬
增0.51萬		 確診16.51萬
增0.27萬		 確診9.94萬
增0.46萬
4月14日
星期二		 確診17.25萬
增0.24萬		 確診16.24萬
增0.29萬		 確診9.48萬
增0.52萬
4月13日
星期一		 確診17.01萬
增0.33萬		 確診15.95萬
增0.32萬		 確診8.96萬
增0.44萬
4月12日
星期日		 確診16.68萬
增0.38萬		 確診15.63萬
增0.4萬		 確診8.52萬
增0.53萬
確診數字未反映周五最新變化
資料來源：Johns Hopkins CSSE

意大利的新冠肺炎新增病例約3,800宗，但西班牙於周四（16日）急增至約7,000多宗水平，成為最近5日最高的單日確診病例增幅。

西班牙政府早前放寬限制措施，宣布重啟非必要經濟活動，容許建築業和製造業復工復產，但有卻引起爭議。因爲西班牙的確診數字雖呈回落趨勢，最近五日仍徘徊在每日新增2,000至7,000宗之間，反映疫情仍未大幅回落。

另外，西班牙的死亡數字逼近2萬，但或仍被低估。馬德里政府上周估計，近3,500人出現疑似症狀後於療養院死亡，但因當局並無為他們進行檢測，因此未將這批死者列入新冠疫情死亡人數。西班牙當局亦正重新檢視相關死亡數字。

【美國疫情】特朗普轟無人早警告 記者：你講中國？
【停世衛撥款】特朗普慘被G7孤立 除美國齊撐世衛

英國周四的新增確診超過4,700宗，疫情仍未放緩。英國由3月23日起，實施3周禁足令，本周屆滿。暫代首相職務的英國外相藍韜文（Dominic Raab）早前稱，與專家商討後，決定維持實施居家令，呼籲民眾留在家中，以減慢病毒傳播。

藍韜文周四在例行記者會上表示，中國必須解釋病毒是從何來，又坦言在疫情過後，中英關係不會如常。

【英國疫情】外相藍韜文：疫情後中英生意難如常

【英國疫情】懷孕女護士染疫 誕女嬰後病逝

不過，英國疫情死亡人數或受低估。微軟創辦人Bill Gates旗下美國西雅圖研究所Institute for Health Metrics and Evaluation（IHME）更預期，英國會成為歐洲疫情最嚴重國家，佔歐洲總死亡人數40%。

【歐洲疫情】英國高峰恐日死3000人 佔歐洲死亡40%

「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮

IHME推算，英國疫情每日死亡人數會在4月17日左右見頂，單日高達2,900多死。英國到8月累計死亡人數會增至6.6萬。

IHME稱，英國早前提出「集體免疫」，延誤了社會防疫措施落實；英國3月23日推出保持社交距離措施時，死亡人數已達54人，相比下，葡萄牙出現首名死者時已下令保持社交距離。

【美國疫情】伊萬卡違居家令飛新澤西州 白宮急護航

【法國疫情】航母戴高樂號近700確診 航母基地90人中招

新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

【美國疫情】特朗普棄「絕對權威」讓步各州自決復工

【菲律賓疫情】杜特爾特威脅戒嚴 封城無效控疫

歐洲新冠肺炎疫情分佈：

  • 西班牙／184,948宗／19,315死
  • 意大利／168,941宗／22,170死
  • 法國／147,091宗／17,941死
  • 德國／137,698宗／4,052死
  • 英國／104,148宗／13,759死
  • 土耳其（橫跨歐亞）／74,193宗／1,643死
  • 比利時／34,809宗／4,857死
  • 荷蘭／29,383宗／3,327死
  • 俄羅斯／27,938宗／232死
  • 瑞士／26,732宗／1,281死
  • 葡萄牙／18,841宗／629死
  • 奧地利／14,476宗／410死
  • 愛爾蘭／13,271宗／486死
  • 瑞典／12,540宗／1,333死
  • 波蘭／7,918宗／314死
  • 羅馬尼亞／7,707宗／400死
  • 丹麥／7,074宗／321死
  • 挪威／6,905宗／152死
  • 捷克／6,437宗／170死
  • 塞爾維亞／5,318宗／103死
  • 烏克蘭／4,662宗／116死
  • 白俄羅斯／4,204宗／40死
  • 盧森堡／3,444宗／69死
  • 芬蘭／3,369宗／75死
  • 希臘／2,207宗／105死
  • 摩爾多瓦／2,154宗／54死
  • 克羅地亞／1,791宗／35死
  • 匈牙利／1,763宗／156死
  • 冰島／1,739宗／8死
  • 愛沙尼亞／1,434宗／36死
  • 斯洛文尼亞／1,268宗／61死
  • 波黑／1,167宗 / 43死
  • 立陶宛／1,149宗／32死
  • 北馬其頓／1,081宗／46死
  • 斯洛伐克／977宗／8死
  • 保加利亞／825宗／40死
  • 塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／735宗／12死
  • 安道爾／682宗／33死
  • 拉脫維亞／682宗／5死
  • 阿爾巴尼亞／518宗／26死
  • 聖馬力諾／426宗／38死
  • 馬耳他／412宗／3死
  • 黑山／303宗／4死
  • 摩納哥／93宗／1死
  • 列支敦士登／79宗／1死
  • 梵蒂岡／8宗

以上數字截至香港時間周五（17日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

【疫情投票】脫北者勝出南韓選舉

【美國疫情】疾控中心配合特朗普 指20州5月或復工

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