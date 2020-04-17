【歐洲疫情分佈圖】西班牙疫情反彈 日增7000確診

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瑞德西韋臨床測試佳 新冠肺炎重症患者一周內出院
歐洲的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）的疫情仍未受控，西班牙放寬讓製造業及建築業復工復產後，疫情呈反彈趨勢，日增確診病例7,300宗。另外，英國的疫情仍然嚴峻，一日内再增4,700人確診，累計病例已突破10萬人。
（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）
|西班牙、意大利、英國最近5天疫情趨勢
|日期
|西班牙
|意大利
|英國
|4月16日
星期四
|確診18.49萬
增0.73萬
死亡19,315
|確診16.89萬
增0.38萬
死亡 22,170
|確診10.41萬
增0.47萬
死亡13,759
|4月15日
星期三
|確診17.76萬
增0.51萬
|確診16.51萬
增0.27萬
|確診9.94萬
增0.46萬
|4月14日
星期二
|確診17.25萬
增0.24萬
|確診16.24萬
增0.29萬
|確診9.48萬
增0.52萬
|4月13日
星期一
|確診17.01萬
增0.33萬
|確診15.95萬
增0.32萬
|確診8.96萬
增0.44萬
|4月12日
星期日
|確診16.68萬
增0.38萬
|確診15.63萬
增0.4萬
|確診8.52萬
增0.53萬
|確診數字未反映周五最新變化
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
意大利的新冠肺炎新增病例約3,800宗，但西班牙於周四（16日）急增至約7,000多宗水平，成為最近5日最高的單日確診病例增幅。
西班牙政府早前放寬限制措施，宣布重啟非必要經濟活動，容許建築業和製造業復工復產，但有卻引起爭議。因爲西班牙的確診數字雖呈回落趨勢，最近五日仍徘徊在每日新增2,000至7,000宗之間，反映疫情仍未大幅回落。
另外，西班牙的死亡數字逼近2萬，但或仍被低估。馬德里政府上周估計，近3,500人出現疑似症狀後於療養院死亡，但因當局並無為他們進行檢測，因此未將這批死者列入新冠疫情死亡人數。西班牙當局亦正重新檢視相關死亡數字。
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英國周四的新增確診超過4,700宗，疫情仍未放緩。英國由3月23日起，實施3周禁足令，本周屆滿。暫代首相職務的英國外相藍韜文（Dominic Raab）早前稱，與專家商討後，決定維持實施居家令，呼籲民眾留在家中，以減慢病毒傳播。
藍韜文周四在例行記者會上表示，中國必須解釋病毒是從何來，又坦言在疫情過後，中英關係不會如常。
不過，英國疫情死亡人數或受低估。微軟創辦人Bill Gates旗下美國西雅圖研究所Institute for Health Metrics and Evaluation（IHME）更預期，英國會成為歐洲疫情最嚴重國家，佔歐洲總死亡人數40%。
IHME推算，英國疫情每日死亡人數會在4月17日左右見頂，單日高達2,900多死。英國到8月累計死亡人數會增至6.6萬。
IHME稱，英國早前提出「集體免疫」，延誤了社會防疫措施落實；英國3月23日推出保持社交距離措施時，死亡人數已達54人，相比下，葡萄牙出現首名死者時已下令保持社交距離。
歐洲新冠肺炎疫情分佈：
以上數字截至香港時間周五（17日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。
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