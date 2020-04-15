【歐洲疫情分佈圖】西班牙疫情反彈 日增5000確診

▲ 【歐洲疫情分佈圖地圖】西班牙意大利英國法國疫情

歐洲的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）的疫情仍未受控，西班牙早前放寬讓製造業及建築業復工復產，但日增確診病例5,000宗。另外，英國的疫情仍然嚴峻，一日内再增逾4,600人確診，累計病例逼近10萬人。

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【歐洲疫情】每日3000確診仍復工 西班牙「找死」捱批

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

西班牙、意大利、英國最近5天疫情趨勢 日期 西班牙 意大利 英國 4月15日

星期三 確診17.76萬

增0.51萬

死亡18,812 確診16.51萬

增0.27萬

死亡 21,645 確診9.94萬

增0.46萬

死亡12,894 4月14日

星期二 確診17.25萬

增0.24萬 確診16.24萬

增0.29萬 確診9.48萬

增0.52萬 4月13日

星期一 確診17.01萬

增0.33萬 確診15.95萬

增0.32萬 確診8.96萬

增0.44萬 4月12日

星期日 確診16.68萬

增0.38萬 確診15.63萬

增0.4萬 確診8.52萬

增0.53萬 4月11日

星期六 確診16.3萬

增0.48萬 確診15.23萬

增0.48萬 確診7.99萬

增0.53萬 確診數字未反映周四最新變化 資料來源：Johns Hopkins CSSE

意大利的新冠肺炎新增病例約2,700宗，但西班牙於周三（15日）急增至約5,000宗水平，成為最近5日最高的單日確診病例增幅。

西班牙政府早前放寬限制措施，宣布重啟非必要經濟活動，容許建築業和製造業復工復產。但有關決定卻引起爭議，因爲西班牙的確診數字雖呈回落趨勢，最近五日仍維持在每日新增2,000至5,000宗之間，反映疫情仍未大幅回落。

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英國周三的新增確診超過4,600宗，疫情仍未放緩。英國由3月23日起，實施3周禁足令，本周屆滿。暫代首相職務的英國外相藍韜文（Dominic Raab）早前稱，與專家商討後，決定維持實施居家令，呼籲民眾留在家中，以減慢病毒傳播。

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不過，英國疫情死亡人數或受低估。微軟創辦人Bill Gates旗下美國西雅圖研究所Institute for Health Metrics and Evaluation（IHME）更預期，英國會成為歐洲疫情最嚴重國家，佔歐洲總死亡人數40%。

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IHME推算，英國疫情每日死亡人數會在4月17日左右見頂，單日高達2,900多死。英國到8月累計死亡人數會增至6.6萬。

IHME稱，英國早前提出「集體免疫」，延誤了社會防疫措施落實；英國3月23日推出保持社交距離措施時，死亡人數已達54人，相比下，葡萄牙出現首名死者時已下令保持社交距離。

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▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

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歐洲新冠肺炎疫情分佈：

西班牙／180,659宗／18,812死

意大利／165,155宗／21,645死

德國／134,753宗／3,804死

法國／134.582宗／17,188死

英國／99,489宗／12,894死

土耳其（橫跨歐亞）／69,392宗／1,518死

比利時／33,573宗／4,440死

荷蘭／28,316宗／3,145死

瑞士／26,336宗／1,239死

俄羅斯／24,490宗／198死

葡萄牙／18,091宗／599死

奧地利／14,370宗／393死

愛爾蘭／12,547宗／444死

瑞典／11,927宗／1,203死

波蘭／7,582宗／286死

羅馬尼亞／7,216宗／372死

丹麥／6,876宗／309死

挪威／6,798宗／150死

捷克／6,301宗／166死

塞爾維亞／4,873宗／99死

烏克蘭／4,161宗／116死

白俄羅斯／3,728宗／36死

盧森堡／3,373宗／69死

芬蘭／3,237宗／72死

希臘／2,192宗／102死

摩爾多瓦／2,049宗／46死

克羅地亞／1,741宗／33死

冰島／1,727宗／8死

匈牙利／1,652宗／142死

愛沙尼亞／1,400宗／35死

斯洛文尼亞／1,238宗／61死

立陶宛／1,128宗／30死

波黑／1,110宗 / 41死

北馬其頓／974宗／45死

斯洛伐克／863宗／6死

保加利亞／783宗／37死

塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／715宗／12死

安道爾／673宗／33死

拉脫維亞／666宗／5死

阿爾巴尼亞／494宗／25死

馬耳他／399宗／3死

聖馬力諾／393宗／36死

黑山／290宗／4死

摩納哥／93宗／1死

列支敦士登／79宗／1死

梵蒂岡／8宗

以上數字截至香港時間周四（16日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

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