【歐洲疫情分佈圖】西班牙疫情反彈 日增5000確診
歐洲的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）的疫情仍未受控，西班牙早前放寬讓製造業及建築業復工復產，但日增確診病例5,000宗。另外，英國的疫情仍然嚴峻，一日内再增逾4,600人確診，累計病例逼近10萬人。
（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）
|西班牙、意大利、英國最近5天疫情趨勢
|日期
|西班牙
|意大利
|英國
|4月15日
星期三
|確診17.76萬
增0.51萬
死亡18,812
|確診16.51萬
增0.27萬
死亡 21,645
|確診9.94萬
增0.46萬
死亡12,894
|4月14日
星期二
|確診17.25萬
增0.24萬
|確診16.24萬
增0.29萬
|確診9.48萬
增0.52萬
|4月13日
星期一
|確診17.01萬
增0.33萬
|確診15.95萬
增0.32萬
|確診8.96萬
增0.44萬
|4月12日
星期日
|確診16.68萬
增0.38萬
|確診15.63萬
增0.4萬
|確診8.52萬
增0.53萬
|4月11日
星期六
|確診16.3萬
增0.48萬
|確診15.23萬
增0.48萬
|確診7.99萬
增0.53萬
|確診數字未反映周四最新變化
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
意大利的新冠肺炎新增病例約2,700宗，但西班牙於周三（15日）急增至約5,000宗水平，成為最近5日最高的單日確診病例增幅。
西班牙政府早前放寬限制措施，宣布重啟非必要經濟活動，容許建築業和製造業復工復產。但有關決定卻引起爭議，因爲西班牙的確診數字雖呈回落趨勢，最近五日仍維持在每日新增2,000至5,000宗之間，反映疫情仍未大幅回落。
英國周三的新增確診超過4,600宗，疫情仍未放緩。英國由3月23日起，實施3周禁足令，本周屆滿。暫代首相職務的英國外相藍韜文（Dominic Raab）早前稱，與專家商討後，決定維持實施居家令，呼籲民眾留在家中，以減慢病毒傳播。
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不過，英國疫情死亡人數或受低估。微軟創辦人Bill Gates旗下美國西雅圖研究所Institute for Health Metrics and Evaluation（IHME）更預期，英國會成為歐洲疫情最嚴重國家，佔歐洲總死亡人數40%。
IHME推算，英國疫情每日死亡人數會在4月17日左右見頂，單日高達2,900多死。英國到8月累計死亡人數會增至6.6萬。
IHME稱，英國早前提出「集體免疫」，延誤了社會防疫措施落實；英國3月23日推出保持社交距離措施時，死亡人數已達54人，相比下，葡萄牙出現首名死者時已下令保持社交距離。
歐洲新冠肺炎疫情分佈：
- 西班牙／180,659宗／18,812死
- 意大利／165,155宗／21,645死
- 德國／134,753宗／3,804死
- 法國／134.582宗／17,188死
- 英國／99,489宗／12,894死
- 土耳其（橫跨歐亞）／69,392宗／1,518死
- 比利時／33,573宗／4,440死
- 荷蘭／28,316宗／3,145死
- 瑞士／26,336宗／1,239死
- 俄羅斯／24,490宗／198死
- 葡萄牙／18,091宗／599死
- 奧地利／14,370宗／393死
- 愛爾蘭／12,547宗／444死
- 瑞典／11,927宗／1,203死
- 波蘭／7,582宗／286死
- 羅馬尼亞／7,216宗／372死
- 丹麥／6,876宗／309死
- 挪威／6,798宗／150死
- 捷克／6,301宗／166死
- 塞爾維亞／4,873宗／99死
- 烏克蘭／4,161宗／116死
- 白俄羅斯／3,728宗／36死
- 盧森堡／3,373宗／69死
- 芬蘭／3,237宗／72死
- 希臘／2,192宗／102死
- 摩爾多瓦／2,049宗／46死
- 克羅地亞／1,741宗／33死
- 冰島／1,727宗／8死
- 匈牙利／1,652宗／142死
- 愛沙尼亞／1,400宗／35死
- 斯洛文尼亞／1,238宗／61死
- 立陶宛／1,128宗／30死
- 波黑／1,110宗 / 41死
- 北馬其頓／974宗／45死
- 斯洛伐克／863宗／6死
- 保加利亞／783宗／37死
- 塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／715宗／12死
- 安道爾／673宗／33死
- 拉脫維亞／666宗／5死
- 阿爾巴尼亞／494宗／25死
- 馬耳他／399宗／3死
- 聖馬力諾／393宗／36死
- 黑山／290宗／4死
- 摩納哥／93宗／1死
- 列支敦士登／79宗／1死
- 梵蒂岡／8宗
以上數字截至香港時間周四（16日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。
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