【歐洲疫情分佈圖】西班牙死亡超中國 僅次意大利7500

▲ 【歐洲疫情地圖分佈圖】新冠肺炎歐洲疫情全球最嚴重 歐洲確診死亡人數超越中國 最後一國黑山亦告失守

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情大爆發，意大利仍爲歐洲疫情重災區，確診數字升至超過7.4萬宗。西班牙死亡人數已經超過中國官方數字，成為世界第二高的國家。西班牙副首相卡爾沃（Carmen Calvo）也對新型冠狀病毒測試呈陽性。

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

【西班牙疫情】死亡人數超中國 副首相也確診

【德國疫情】4可能因素 死亡率遠低於意大利西班牙

西班牙增至近5萬人確診新冠肺炎。西班牙衛生部周三（25日）發布的數據顯示，全國單日死亡人數增加738人，確診病例增7973人，累計4.7萬宗。中國官方報告有3285人死亡，西班牙的死亡人數超越中國的官方數字。

西班牙政府周三（25日）稱，副首相卡爾沃對新型冠狀病毒測試呈陽性，現年62歲的他目前入院接受治療，並且狀況良好。

【意大利疫情】女護士確診後輕生 憂傳染他人

【歐洲疫情】法國批歐洲不團結 反被中俄籠絡人心

意大利疫情仍未放緩，增超過5000人確診新冠肺炎，累計超過7.4萬人確診，超過7000人確診死亡。

意大利國家護士聯合會透露，一名護士確診後因擔心自己感染其他人而自殺身亡。該名護士34歲，於意大利的倫巴第地區一家醫院從事前線工作。

▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。啡色地區確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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【日本疫情分佈】出入境管制 擴大至美國

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歐洲新冠肺炎疫情：

意大利／74386宗／7503死

西班牙／49515宗／3647死

德國／37323宗／206死

法國／25600宗／1333死

瑞士／10897宗／153死

英國／9640宗／466死

荷蘭／6440宗／357死

奧地利／5588宗／31死

比利時／4937宗／178死

挪威／3100宗／14死

葡萄牙／2995宗／43死

瑞典／2526宗／62死

土耳其／2433宗／59死

丹麥／1862宗／34死

捷克／1654宗／6死

愛爾蘭／1564宗／9死

盧森堡／1333宗／8死

波蘭／1051宗／14死

羅馬尼亞／906宗／17死

芬蘭／880宗／3死

希臘／821宗／22死

冰島／737宗／2死

俄羅斯／658宗／3死

斯洛文尼亞／528宗／5死

克羅地亞／442宗/1死

愛沙尼亞／404宗/1死

塞爾維亞／303宗／1死

立陶宛／274宗／4死

匈牙利／261宗／10死

保加利亞／242宗／3死

斯洛伐克／216宗

聖馬力諾／208宗／21死

拉脫維亞／221宗

安道爾／188宗／1死

北馬其頓／177宗／3死

波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／176宗／3死

摩爾多瓦／149宗／1死

阿爾巴尼亞／146宗／5死

烏克蘭／145宗／5死

馬爾他／129宗

白俄羅斯／86宗

黑山／53宗／1死

列支敦士登／51宗

摩納哥／31宗

梵蒂岡／1宗

以上數字截至香港時間周四（26日）中午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

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