【歐洲疫情分佈圖】西班牙死亡超中國 僅次意大利7500

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情大爆發，意大利仍爲歐洲疫情重災區，確診數字升至超過7.4萬宗。西班牙死亡人數已經超過中國官方數字，成為世界第二高的國家。西班牙副首相卡爾沃（Carmen Calvo）也對新型冠狀病毒測試呈陽性。
（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）
【西班牙疫情】死亡人數超中國 副首相也確診
【德國疫情】4可能因素 死亡率遠低於意大利西班牙
西班牙增至近5萬人確診新冠肺炎。西班牙衛生部周三（25日）發布的數據顯示，全國單日死亡人數增加738人，確診病例增7973人，累計4.7萬宗。中國官方報告有3285人死亡，西班牙的死亡人數超越中國的官方數字。
西班牙政府周三（25日）稱，副首相卡爾沃對新型冠狀病毒測試呈陽性，現年62歲的他目前入院接受治療，並且狀況良好。
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意大利疫情仍未放緩，增超過5000人確診新冠肺炎，累計超過7.4萬人確診，超過7000人確診死亡。
意大利國家護士聯合會透露，一名護士確診後因擔心自己感染其他人而自殺身亡。該名護士34歲，於意大利的倫巴第地區一家醫院從事前線工作。
▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。啡色地區確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗
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歐洲新冠肺炎疫情：
- 意大利／74386宗／7503死
- 西班牙／49515宗／3647死
- 德國／37323宗／206死
- 法國／25600宗／1333死
- 瑞士／10897宗／153死
- 英國／9640宗／466死
- 荷蘭／6440宗／357死
- 奧地利／5588宗／31死
- 比利時／4937宗／178死
- 挪威／3100宗／14死
- 葡萄牙／2995宗／43死
- 瑞典／2526宗／62死
- 土耳其／2433宗／59死
- 丹麥／1862宗／34死
- 捷克／1654宗／6死
- 愛爾蘭／1564宗／9死
- 盧森堡／1333宗／8死
- 波蘭／1051宗／14死
- 羅馬尼亞／906宗／17死
- 芬蘭／880宗／3死
- 希臘／821宗／22死
- 冰島／737宗／2死
- 俄羅斯／658宗／3死
- 斯洛文尼亞／528宗／5死
- 克羅地亞／442宗/1死
- 愛沙尼亞／404宗/1死
- 塞爾維亞／303宗／1死
- 立陶宛／274宗／4死
- 匈牙利／261宗／10死
- 保加利亞／242宗／3死
- 斯洛伐克／216宗
- 聖馬力諾／208宗／21死
- 拉脫維亞／221宗
- 安道爾／188宗／1死
- 北馬其頓／177宗／3死
- 波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／176宗／3死
- 摩爾多瓦／149宗／1死
- 阿爾巴尼亞／146宗／5死
- 烏克蘭／145宗／5死
- 馬爾他／129宗
- 白俄羅斯／86宗
- 黑山／53宗／1死
- 列支敦士登／51宗
- 摩納哥／31宗
- 梵蒂岡／1宗
以上數字截至香港時間周四（26日）中午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。
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