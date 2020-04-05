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【歐洲疫情分佈圖】西班牙死亡人數逼近1.2萬 全球第2高

環球社會熱點 17:18 2020/04/05

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【新冠肺炎歐洲疫情地圖分佈圖】意大利「日失一村人」死亡人數全球最多

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情持續爆發，死亡人數再度攀升。西班牙確診死亡病例繼續高速增長，升至近1.2萬宗，成為全球第二多確診死亡病例的國家，僅次於意大利。

【美國疫情】美軍醫院船恐染疫 收錯紐約確診病人

【美國疫情】特朗普欲體育比賽8至9月恢復 美媒指妙想天開

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

意大利、西班牙最近5天疫情趨勢 相對中國
日期 意大利 西班牙 中國
4月4日
星期六		 確診12.46萬
增0.48萬
(全球第三)
死亡15,362		 確診12.62萬
增0.71萬
(全球第二)
死亡11,947		 確診8.25萬
增~0.01萬
(全球第六)
死亡3,333
4月3日
星期五		 確診11.98萬
增0.46萬
(全球第二)
死亡14,681		 確診11.91萬
增0.7萬
(全球第三)
死亡11,198		 確診8.25萬
增~0.01萬
(全球第五)
死亡3,330
4月2日
星期四		 確診11.52萬
增0.46萬		 確診11.21萬
增0.8萬		 確診8.24萬
增~0.01萬
4月1日
星期三		 確診11.06萬
增0.48萬		 確診10.41萬
增0.82萬		 確診8.24萬
增~0.01萬
3月31日
星期二		 確診10.58萬
增0.4萬		 確診9.59萬
增0.79萬		 確診8.23萬
增~0.01萬
確診數字未反映周日最新變化
資料來源：Johns Hopkins CSSE

【美國疫情】特朗普或親自試藥 讚抗瘧疾藥為天堂禮物

【美國疫情】紐約轟華府「無人理」謝中國供呼吸機

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至歐洲時間周六（4日），意大利共有12.46萬人確診新冠肺炎，15,362人死亡。

西班牙疫情同樣嚴重，確診人數增至12.62萬宗，超越意大利。西班牙增至接近1.2萬人死亡，成為全球新冠肺炎死亡病例第2多的國家，僅次於意大利。

西班牙居民的活動在3月14日已受限制，首相桑切斯亦已下令全面封鎖，酒吧、食肆及店舖幾乎全部關閉，只有提供必需服務的僱員獲准來回居所及工作場地。

意大利鞋王Sergio Rossi確診病逝 時尚界首例

【名人確診】意大利鞋王Sergio Rossi病逝 全球確診名人一覽

意大利、西班牙兩地疫情仍然嚴峻。日增約4,000至7,000人染病，對意大利人口只有約6,000萬、西班牙人口約4,700萬來說可謂十分嚴重。

【美國疫情】「去打仗」特朗普調1000美軍進駐紐約

美國「截劫」20萬口罩 德國斥：現代海盜

新冠肺炎歐洲疫情地圖。啡色地區確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

【印度疫情】印度夫婦為龍鳳胎起名為「新冠病毒」

【限制聚集人數】美國竟多達10人 澳洲只有2人

歐洲新冠肺炎疫情分佈：

  • 西班牙／126,168宗／11,947死
  • 意大利／124,632宗／15,362死
  • 德國／96,092宗／1,444死
  • 法國／90,853宗／7,574死
  • 英國／42,479宗／4,320死
  • 土耳其（橫跨歐亞）／23,934宗／501死
  • 瑞士／20,505宗／666死
  • 比利時／18,431宗／1,283死
  • 荷蘭／16,729宗／1,656死
  • 奧地利／11,781宗／186死
  • 葡萄牙／10,524宗／266死
  • 瑞典／6,443宗／373死
  • 挪威／5,645宗／62死
  • 俄羅斯／4,731宗／43死
  • 愛爾蘭／4,604宗／137死
  • 捷克／4,475宗／62死
  • 丹麥／4,269宗／161死
  • 波蘭／3,627宗／79死
  • 羅馬尼亞／3,613宗／146死
  • 盧森堡／2,729宗／31死
  • 芬蘭／1,927宗／25死
  • 希臘／1,673宗／68死
  • 塞爾維亞／1,624宗／44死
  • 冰島／1,417宗／4死
  • 烏克蘭／1,251宗／32死/
  • 克羅地亞/1,126宗/12死
  • 愛沙尼亞／1,039宗／13死
  • 斯洛文尼亞／977宗／22死
  • 立陶宛／811宗／11死
  • 摩爾多瓦／752宗／11死
  • 匈牙利／733宗／32死
  • 波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／626宗／21死
  • 拉脫維亞／533宗/1死
  • 保加利亞／522宗／18死
  • 北馬其頓／483宗／17死
  • 斯洛伐克／471宗/1死
  • 安道爾／466宗／17死
  • 白俄羅斯／440宗/5死
  • 塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／426宗／9死
  • 阿爾巴尼亞／333宗／20死
  • 聖馬力諾／259宗／32死
  • 馬耳他／213宗
  • 黑山／203宗／2死
  • 列支敦士登／77宗
  • 摩納哥／66宗／1死
  • 梵蒂岡／7宗

以上數字截至香港時間周日（4月5日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

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