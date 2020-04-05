【歐洲疫情分佈圖】西班牙死亡人數逼近1.2萬 全球第2高

▲ 【新冠肺炎歐洲疫情地圖分佈圖】意大利「日失一村人」死亡人數全球最多

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情持續爆發，死亡人數再度攀升。西班牙確診死亡病例繼續高速增長，升至近1.2萬宗，成為全球第二多確診死亡病例的國家，僅次於意大利。

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（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

意大利、西班牙最近5天疫情趨勢 相對中國 日期 意大利 西班牙 中國 4月4日

星期六 確診12.46萬

增0.48萬

(全球第三)

死亡15,362 確診12.62萬

增0.71萬

(全球第二)

死亡11,947 確診8.25萬

增~0.01萬

(全球第六)

死亡3,333 4月3日

星期五 確診11.98萬

增0.46萬

(全球第二)

死亡14,681 確診11.91萬

增0.7萬

(全球第三)

死亡11,198 確診8.25萬

增~0.01萬

(全球第五)

死亡3,330 4月2日

星期四 確診11.52萬

增0.46萬 確診11.21萬

增0.8萬 確診8.24萬

增~0.01萬 4月1日

星期三 確診11.06萬

增0.48萬 確診10.41萬

增0.82萬 確診8.24萬

增~0.01萬 3月31日

星期二 確診10.58萬

增0.4萬 確診9.59萬

增0.79萬 確診8.23萬

增~0.01萬 確診數字未反映周日最新變化 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至歐洲時間周六（4日），意大利共有12.46萬人確診新冠肺炎，15,362人死亡。

西班牙疫情同樣嚴重，確診人數增至12.62萬宗，超越意大利。西班牙增至接近1.2萬人死亡，成為全球新冠肺炎死亡病例第2多的國家，僅次於意大利。

西班牙居民的活動在3月14日已受限制，首相桑切斯亦已下令全面封鎖，酒吧、食肆及店舖幾乎全部關閉，只有提供必需服務的僱員獲准來回居所及工作場地。

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意大利、西班牙兩地疫情仍然嚴峻。日增約4,000至7,000人染病，對意大利人口只有約6,000萬、西班牙人口約4,700萬來說可謂十分嚴重。

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▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。啡色地區確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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歐洲新冠肺炎疫情分佈：

西班牙／126,168宗／11,947死

意大利／124,632宗／15,362死

德國／96,092宗／1,444死

法國／90,853宗／7,574死

英國／42,479宗／4,320死

土耳其（橫跨歐亞）／23,934宗／501死

瑞士／20,505宗／666死

比利時／18,431宗／1,283死

荷蘭／16,729宗／1,656死

奧地利／11,781宗／186死

葡萄牙／10,524宗／266死

瑞典／6,443宗／373死

挪威／5,645宗／62死

俄羅斯／4,731宗／43死

愛爾蘭／4,604宗／137死

捷克／4,475宗／62死

丹麥／4,269宗／161死

波蘭／3,627宗／79死

羅馬尼亞／3,613宗／146死

盧森堡／2,729宗／31死

芬蘭／1,927宗／25死

希臘／1,673宗／68死

塞爾維亞／1,624宗／44死

冰島／1,417宗／4死

烏克蘭／1,251宗／32死/

克羅地亞/1,126宗/12死

愛沙尼亞／1,039宗／13死

斯洛文尼亞／977宗／22死

立陶宛／811宗／11死

摩爾多瓦／752宗／11死

匈牙利／733宗／32死

波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／626宗／21死

拉脫維亞／533宗/1死

保加利亞／522宗／18死

北馬其頓／483宗／17死

斯洛伐克／471宗/1死

安道爾／466宗／17死

白俄羅斯／440宗/5死

塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／426宗／9死

阿爾巴尼亞／333宗／20死

聖馬力諾／259宗／32死

馬耳他／213宗

黑山／203宗／2死

列支敦士登／77宗

摩納哥／66宗／1死

梵蒂岡／7宗

以上數字截至香港時間周日（4月5日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

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