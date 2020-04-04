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【歐洲疫情分佈圖】西班牙死亡人數破1.1萬 全球第2高

環球社會熱點 13:42 2020/04/04

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【歐洲疫情分佈圖】西班牙死亡人數破萬 全球第2高

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情持續爆發，死亡人數再度攀升。西班牙確診死亡病例繼續高速增長，突破1萬宗，成為全球第二多確診死亡病例的國家，僅次於意大利。

美國參議員促世衛譚德塞辭職 斥其助中國瞞疫情

彭斯：美國疫情似意大利 惟料6月有轉機

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

意大利、西班牙最近5天疫情趨勢 相對中國
日期 意大利 西班牙 中國
4月3日
星期五		 確診11.98萬
增0.46萬
(全球第二)
死亡14,681		 確診11.91萬
增0.7萬
(全球第三)
死亡11,198		 確診8.25萬
增~0.01萬
(全球第五)
死亡3,330
4月2日
星期四		 確診11.52萬
增0.46萬		 確診11.21萬
增0.8萬		 確診8.24萬
增~0.01萬
4月1日
星期三		 確診11.06萬
增0.48萬		 確診10.41萬
增0.82萬		 確診8.24萬
增~0.01萬
3月31日
星期二		 確診10.58萬
增0.4萬		 確診9.59萬
增0.79萬		 確診8.23萬
增~0.01萬
3月30日
星期一		 確診10.17萬
增0.4萬		 確診8.80萬
增0.79萬		 確診8.22萬
增~0.01萬
確診數字未反映周六最新變化
資料來源：Johns Hopkins CSSE

【美國疫情】料24萬人死 特朗普仍拒絕全國禁足

【美國疫情】紐約24小時500死 州長斥民違規聚集

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至歐洲時間周五（3日），意大利共有11.98萬人確診新冠肺炎，14,681人死亡。

西班牙疫情同樣嚴重，確診人數增至11.91萬宗，超越中國。西班牙增至過萬人，成為全球新冠肺炎死亡病例第2高的國家，僅次於意大利。

西班牙居民的活動在3月14日已受限制，首相桑切斯亦已下令全面封鎖，酒吧、食肆及店舖幾乎全部關閉，只有提供必需服務的僱員獲准來回居所及工作場地。

【美國疫情】紐約州後生仔確診比例高 肥胖或是成因

澳洲充公80萬個中國劣質口罩 官員力撐：其他產品達標

意大利、西班牙兩地疫情仍然嚴峻。日增約4,000至8,000人染病，對意大利人口只有約6,000萬、西班牙人口約4,700萬來說可謂十分嚴重。

意大利政府周一（30日）表示，原定本周五完結的全國封鎖措施，會延長至4月12日，即復活節假期的星期日。

意大利衛生部長斯佩蘭薩（Roberto Speranza）在科學委員會會議後的聲明中稱：「評估是將所有遏制措施至少延長到復活節，政府將朝這方向前進。」

【美國疫情】華府怪責中國 CNN：應怪特朗普

【美國疫情】德州44大學生確診 假期曾到墨西哥旅行

新冠肺炎歐洲疫情地圖。啡色地區確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

【德國疫情】州財長自殺 曾憂慮疫情經濟危機

【限制聚集人數】美國竟多達10人 澳洲只有2人

歐洲新冠肺炎疫情分佈：

  • 意大利／119,827宗／14,681死
  • 西班牙／119,199宗／11,198死
  • 德國／91,159宗／1,275死
  • 法國／65,202宗／6,520死
  • 英國／38,690宗／3,611死
  • 土耳其（橫跨歐亞）／20,921宗／425死
  • 瑞士／19,606宗／591死
  • 比利時／16,770宗／1,143死
  • 荷蘭／15,821宗／1,492死
  • 奧地利／11,524宗／158死
  • 葡萄牙／9,886宗／209死
  • 瑞典／6,131宗／308死
  • 挪威／5,379宗／51死
  • 捷克／4,190宗／46死
  • 俄羅斯／4,149宗／34死
  • 丹麥／3,861宗／123死
  • 愛爾蘭／3,849宗／98死
  • 波蘭／3,149宗／59死
  • 羅馬尼亞／2,738宗／116死
  • 盧森堡／2,487宗／30死
  • 芬蘭／1,615宗／19死
  • 希臘／1,544宗／53死
  • 冰島／1,319宗／4死
  • 塞爾維亞／1,171宗／31死
  • 克羅地亞／1,011宗/7死
  • 愛沙尼亞／961宗／12死
  • 烏克蘭／942宗／23死
  • 斯洛文尼亞／897宗／17死
  • 立陶宛／696宗／9死
  • 匈牙利／623宗／26死
  • 波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／543宗／16死
  • 摩爾多瓦／505宗／6死
  • 拉脫維亞／493宗/1死
  • 保加利亞／477宗／12死
  • 安道爾／428宗／15死
  • 斯洛伐克／426宗/1死
  • 北馬其頓／384宗／11死
  • 塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／356宗／10死
  • 阿爾巴尼亞／304宗／16死
  • 白俄羅斯／304宗/4死
  • 聖馬力諾／245宗／30死
  • 馬耳他／196宗
  • 黑山／160宗／2死
  • 列支敦士登／75宗
  • 摩納哥／60宗／1死
  • 梵蒂岡／7宗

以上數字截至香港時間周六（4月4日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

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