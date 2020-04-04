【歐洲疫情分佈圖】西班牙死亡人數破1.1萬 全球第2高

▲ 【歐洲疫情分佈圖】西班牙死亡人數破萬 全球第2高

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情持續爆發，死亡人數再度攀升。西班牙確診死亡病例繼續高速增長，突破1萬宗，成為全球第二多確診死亡病例的國家，僅次於意大利。

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（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

意大利、西班牙最近5天疫情趨勢 相對中國 日期 意大利 西班牙 中國 4月3日

星期五 確診11.98萬

增0.46萬

(全球第二)

死亡14,681 確診11.91萬

增0.7萬

(全球第三)

死亡11,198 確診8.25萬

增~0.01萬

(全球第五)

死亡3,330 4月2日

星期四 確診11.52萬

增0.46萬 確診11.21萬

增0.8萬 確診8.24萬

增~0.01萬 4月1日

星期三 確診11.06萬

增0.48萬 確診10.41萬

增0.82萬 確診8.24萬

增~0.01萬 3月31日

星期二 確診10.58萬

增0.4萬 確診9.59萬

增0.79萬 確診8.23萬

增~0.01萬 3月30日

星期一 確診10.17萬

增0.4萬 確診8.80萬

增0.79萬 確診8.22萬

增~0.01萬 確診數字未反映周六最新變化 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至歐洲時間周五（3日），意大利共有11.98萬人確診新冠肺炎，14,681人死亡。

西班牙疫情同樣嚴重，確診人數增至11.91萬宗，超越中國。西班牙增至過萬人，成為全球新冠肺炎死亡病例第2高的國家，僅次於意大利。

西班牙居民的活動在3月14日已受限制，首相桑切斯亦已下令全面封鎖，酒吧、食肆及店舖幾乎全部關閉，只有提供必需服務的僱員獲准來回居所及工作場地。

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意大利、西班牙兩地疫情仍然嚴峻。日增約4,000至8,000人染病，對意大利人口只有約6,000萬、西班牙人口約4,700萬來說可謂十分嚴重。

意大利政府周一（30日）表示，原定本周五完結的全國封鎖措施，會延長至4月12日，即復活節假期的星期日。

意大利衛生部長斯佩蘭薩（Roberto Speranza）在科學委員會會議後的聲明中稱：「評估是將所有遏制措施至少延長到復活節，政府將朝這方向前進。」

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▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。啡色地區確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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歐洲新冠肺炎疫情分佈：

意大利／119,827宗／14,681死

西班牙／119,199宗／11,198死

德國／91,159宗／1,275死

法國／65,202宗／6,520死

英國／38,690宗／3,611死

土耳其（橫跨歐亞）／20,921宗／425死

瑞士／19,606宗／591死

比利時／16,770宗／1,143死

荷蘭／15,821宗／1,492死

奧地利／11,524宗／158死

葡萄牙／9,886宗／209死

瑞典／6,131宗／308死

挪威／5,379宗／51死

捷克／4,190宗／46死

俄羅斯／4,149宗／34死

丹麥／3,861宗／123死

愛爾蘭／3,849宗／98死

波蘭／3,149宗／59死

羅馬尼亞／2,738宗／116死

盧森堡／2,487宗／30死

芬蘭／1,615宗／19死

希臘／1,544宗／53死

冰島／1,319宗／4死

塞爾維亞／1,171宗／31死

克羅地亞／1,011宗/7死

愛沙尼亞／961宗／12死

烏克蘭／942宗／23死

斯洛文尼亞／897宗／17死

立陶宛／696宗／9死

匈牙利／623宗／26死

波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／543宗／16死

摩爾多瓦／505宗／6死

拉脫維亞／493宗/1死

保加利亞／477宗／12死

安道爾／428宗／15死

斯洛伐克／426宗/1死

北馬其頓／384宗／11死

塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／356宗／10死

阿爾巴尼亞／304宗／16死

白俄羅斯／304宗/4死

聖馬力諾／245宗／30死

馬耳他／196宗

黑山／160宗／2死

列支敦士登／75宗

摩納哥／60宗／1死

梵蒂岡／7宗

以上數字截至香港時間周六（4月4日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

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