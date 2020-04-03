【歐洲疫情分佈圖】西班牙死亡人數破萬 全球第2高

▲ 【新冠肺炎歐洲疫情地圖分佈圖】意大利「日失一村人」死亡人數突破1萬全球最多

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情持續爆發，死亡人數再度攀升。西班牙增至過萬名新冠肺炎患者死亡，成為全球新冠肺炎死亡病例第二高的國家。

法蘭西之殤 4000死超越中國全球第四

彭斯：美國疫情似意大利 惟料6月有轉機

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

意大利、西班牙最近5天疫情趨勢 相對中國 日期 意大利 西班牙 中國 4月2日

星期四 確診11.52萬

（全球第二）

增0.46萬

死亡13,915 確診11.21萬

（全球第三）

增0.8萬

死亡10,935 確診8.24萬

（全球第五）

增~0.01萬

死亡3,326 4月1日

星期三 確診11.06萬

增0.48萬 確診10.41萬

增0.82萬 確診8.24萬

增~0.01萬 3月31日

星期二 確診10.58萬

增0.4萬 確診9.59萬

增0.79萬 確診8.23萬

增~0.01萬 3月30日

星期一 確診10.17萬

增0.4萬 確診8.80萬

增0.79萬 確診8.22萬

增~0.01萬 3月29日

星期日 確診9.77萬

增0.52萬 確診8.01萬

增0.69萬 確診8.21萬

增~0.01萬 確診數字未反映周五最新變化 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至歐洲時間周四（1日），意大利共有11.52萬人確診新冠肺炎，13,915人死亡。

西班牙疫情同樣嚴重，確診人數增至11.21萬宗，超越中國。西班牙增至過萬人，成為全球新冠肺炎死亡病例第2高的國家，僅次於意大利。

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意大利、西班牙兩地疫情仍然嚴峻。日增約4,000至8,000人染病，對意大利人口只有約6,000萬、西班牙人口約4,700萬來說可謂十分嚴重。

意大利政府周一（30日）表示，原定本周五完結的全國封鎖措施，會延長至4月12日，即復活節假期的星期日。

意大利衛生部長斯佩蘭薩（Roberto Speranza）在科學委員會會議後的聲明中稱：「評估是將所有遏制措施至少延長到復活節，政府將朝這方向前進。」

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▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。啡色地區確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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歐洲新冠肺炎疫情分佈：

西班牙／117,710宗／10,935死

意大利／115,242宗／13,915死

德國／84,794宗／1,107死

法國／59,929宗／5,398死

英國／34,192宗／2,926死

瑞士／19,106宗／565死

土耳其（橫跨歐亞）／18,135宗／356死

比利時／16,770宗／1,143死

荷蘭／14,788宗／1,341死

奧地利／11,238宗／158死

葡萄牙／9,034宗／209死

瑞典／5,568宗／308死

挪威／5,255宗／51死

俄羅斯／4,149宗／34死

捷克／3,869宗／46死

丹麥／3,861宗／123死

愛爾蘭／3,849宗／98死

波蘭／3,149宗／59死

羅馬尼亞／2,738宗／116死

盧森堡／2,487宗／30死

芬蘭／1,615宗／19死

希臘／1,544宗／53死

冰島／1,319宗／4死

塞爾維亞／1,171宗／31死

克羅地亞／1,011宗/7死

愛沙尼亞／961宗／12死

烏克蘭／942宗／23死

斯洛文尼亞／897宗／17死

立陶宛／696宗／9死

匈牙利／623宗／26死

波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／543宗／16死

摩爾多瓦／505宗／6死

拉脫維亞／493宗/1死

保加利亞／477宗／12死

安道爾／428宗／15死

斯洛伐克／426宗/1死

北馬其頓／384宗／11死

塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／356宗／10死

阿爾巴尼亞／304宗／16死

白俄羅斯／304宗/4死

聖馬力諾／245宗／30死

馬耳他／196宗

黑山／160宗／2死

列支敦士登／75宗

摩納哥／60宗／1死

梵蒂岡／7宗

以上數字截至香港時間周五（4月3日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

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