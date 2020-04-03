【歐洲疫情分佈圖】西班牙死亡人數破萬 全球第2高

上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情（04月03日 時間20:00）
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情持續爆發，死亡人數再度攀升。西班牙增至過萬名新冠肺炎患者死亡，成為全球新冠肺炎死亡病例第二高的國家。
|意大利、西班牙最近5天疫情趨勢 相對中國
|日期
|意大利
|西班牙
|中國
|4月2日
星期四
|確診11.52萬
（全球第二）
增0.46萬
死亡13,915
|確診11.21萬
（全球第三）
增0.8萬
死亡10,935
|確診8.24萬
（全球第五）
增~0.01萬
死亡3,326
|4月1日
星期三
|確診11.06萬
增0.48萬
|確診10.41萬
增0.82萬
|確診8.24萬
增~0.01萬
|3月31日
星期二
|確診10.58萬
增0.4萬
|確診9.59萬
增0.79萬
|確診8.23萬
增~0.01萬
|3月30日
星期一
|確診10.17萬
增0.4萬
|確診8.80萬
增0.79萬
|確診8.22萬
增~0.01萬
|3月29日
星期日
|確診9.77萬
增0.52萬
|確診8.01萬
增0.69萬
|確診8.21萬
增~0.01萬
|確診數字未反映周五最新變化
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至歐洲時間周四（1日），意大利共有11.52萬人確診新冠肺炎，13,915人死亡。
西班牙疫情同樣嚴重，確診人數增至11.21萬宗，超越中國。西班牙增至過萬人，成為全球新冠肺炎死亡病例第2高的國家，僅次於意大利。
意大利、西班牙兩地疫情仍然嚴峻。日增約4,000至8,000人染病，對意大利人口只有約6,000萬、西班牙人口約4,700萬來說可謂十分嚴重。
意大利政府周一（30日）表示，原定本周五完結的全國封鎖措施，會延長至4月12日，即復活節假期的星期日。
意大利衛生部長斯佩蘭薩（Roberto Speranza）在科學委員會會議後的聲明中稱：「評估是將所有遏制措施至少延長到復活節，政府將朝這方向前進。」
歐洲新冠肺炎疫情分佈：
以上數字截至香港時間周五（4月3日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。