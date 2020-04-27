【歐洲疫情分佈圖】西班牙意大利疫情緩和 確診死亡增幅同創新低

上一篇文章
【美國疫情】上市科企語出驚人 倡氣管插喉紫外綫照肺抗疫
歐洲的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）的疫情持續，最早大規模爆發的西班牙和意大利，在確診及死亡病例增幅放緩下，已陸續放寬封城措施，逐步復工。意大利總理孔特（Giuseppe Conte）表示，意大利將於5月初重開製造業及建築業，並安排學校於9月復課。西班牙疫情周日（26日）確診數字開始緩和，增約2,870宗病例，較前一日增約4,000宗大幅下降，死亡人數更是創新低，當局放寬禁令，讓兒童每天可出門活動一小時，料5月會逐步放寬其他措施。另外，俄羅斯疫情亦未有退卻跡象，繼前一日增5,900宗病例，周日再增6,361，有上升趨勢。確診一個月，曾在深切治療部留院康復的英國首相約翰遜於今日（27日）復工，料首先平定關於延長封關引起的國內爭議。
（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）
|西班牙、英國、俄羅斯最近5天疫情趨勢
|日期
|西班牙
|英國
|俄羅斯
|4月26日
星期日
|確診22.6萬
增0.28萬
死亡23,190
|確診15.84萬
增0.44萬
死亡20,732
|確診8.09萬
增0.63萬
死亡747
|4月25日
星期六
|確診22.3萬
增0.4萬
死亡22,902
|確診14.83萬
增0.49萬
死亡20,319
|確診7.45萬
增0.59萬
死亡681
|4月24日
星期五
|確診21.9萬
增0.6萬
|確診14.34萬
增0.54萬
|確診6.86萬
增0.59萬
|4月23日
星期四
|確診21.3萬
增0.46萬
|確診13.8萬
增0.45萬
|確診6.27萬
增0.48萬
|4月22日
星期三
|確診20.84萬
增0.42萬
|確診13.35萬
增0.45萬
|確診5.79萬
增0.52萬
|確診數字未反映周日最新變化
|資料來源：Worldometer
意大利前一日再增2,324人確診新冠肺炎，為近6日以來最低，累計增至超過19.7萬人確診。另外，意大利再增260人死亡，爲繼3月17日以來的最低，累計死亡人數超過2.6萬人。
孔特周日（26日）接受意大利媒體採訪時表示，該國將於5月4日重開製造業及建築業，並計劃學校於今年9月復課。孔特指政府目前正加緊工作，料可於下周初公布上述復工復課的措施詳情。
西班牙周日新增2,870宗確診病例，累計增至22.6萬宗。死亡病例則新增288宗，增至2.31萬宗；西班牙衛生部門指，死亡人數首次降至300以下，創歷史新低。另已於周日（26日）起，允許全國630萬名14歲以下的兒童，每天出門活動一小時；由5月2日起將允許民眾外出運動和散步，5月中會進一步放寬其他措施。
【新冠疫情】中國抗疫獲Bill Gates表揚 「很多事情做得啱」
俄羅斯再增6,361人確診新冠肺炎，累計增至8.09萬人確診。俄羅斯疫情由4月起持續加劇，最近5日的單日新增病例徘徊於4,000多宗至6,000宗之間，死亡人數仍較其餘疫情同樣嚴重的國家為低。
英國的新增確診約4,900宗，疫情仍未放緩。英國首相約翰遜（Boris Johnson）於周一復工，重新帶領抗疫工作。BBC分析預計，約翰遜會主持內閣會議，又會與部分閣員及專家小組開會，聽取疫情最新發展，甚至主持疫情簡介會。政府專家建議，英國應仿傚南韓的做法，逐步解封及追蹤接觸史。
歐洲新冠肺炎疫情分佈：
以上數字截至香港時間周一（27日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
立即訂閱專享無間斷美股分析