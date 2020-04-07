【歐洲疫情分佈圖】西班牙意大利疫情緩和 法國增逾800死

▲ 【歐洲疫情分佈圖】西班牙確診超越意大利 德國確診突破10萬

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情持續爆發，死亡人數再度攀升。西班牙及意大利的疫情暫時放緩，單日新增確診人數連續2日出現跌幅，至於法國單日內新增超過800人死亡，成為單日死亡人數增幅最高的歐洲國家。

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（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

西班牙、意大利、英國最近5天疫情趨勢 日期 西班牙 意大利 英國 4月6日

星期一 確診13.67萬

增0.51萬

死亡13,341 確診13.25萬

增0.36萬

死亡16,523 確診5.23萬

增0.39萬

死亡5,385 4月5日

星期日 確診13.16萬

增0.54萬 確診12.89萬

增0.43萬 確診4.84萬

增0.59萬 4月4日

星期六 確診12.62萬

增0.71萬 確診12.46萬

增0.48萬 確診4.25萬

增0.38萬 4月3日

星期五 確診11.91萬

增0.7萬 確診11.98萬

增0.46萬 確診3.87萬

增0.45萬 4月2日

星期四 確診11.21萬

增0.8萬 確診11.52萬

增0.46萬 確診3.42萬

增0.43萬 確診數字未反映周二最新變化 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至歐洲時間周一（6日），意大利共有13.25萬人確診新冠肺炎，16,523人死亡。西班牙確診人數增至13.67萬宗，增至13,341人死亡，成為全球新冠肺炎死亡病例第2多的國家，僅次於意大利。

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意大利、西班牙兩地日增約3,000至5,000人染病，每日確診人數增幅已有緩和趨勢。但對意大利人口只有約6,000萬、西班牙人口約4,700萬來說仍十分嚴重。

另外，法國增至約9.9萬人確診，死亡人數增至8,926人，單日內死亡人數增加833人，錄得歐洲國家單日最高的死亡人數。

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▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

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歐洲新冠肺炎疫情分佈：

西班牙／136,675宗／13,341死

意大利／132,547宗／16,523死

德國／103,375宗／1,810死

法國／98,984宗／8,926死

英國／52,279宗／5,385死

土耳其（橫跨歐亞）／30,217宗／649死

瑞士／21,657宗／765死

比利時／20,814宗／1,632死

荷蘭／18,926宗／1,874死

奧地利／12,297宗／220死

葡萄牙／11,730宗／311死

瑞典／7,206宗／477死

俄羅斯／6,343宗／47死

挪威／5,865宗／77死

愛爾蘭／5,364宗／174死

丹麥／4,875宗／187死

捷克／4,822宗／78死

波蘭／4,413宗／107死

羅馬尼亞／4,057宗／176死

盧森堡／2,843宗／41死

塞爾維亞／2,200宗／58死

芬蘭／2,176宗／27死

希臘／1,755宗／79死

冰島／1,562宗／6死

烏克蘭／1,319宗／38死/

克羅地亞/1,222宗/16死

愛沙尼亞／1,108宗／19死

斯洛文尼亞／1,021宗／30死

摩爾多瓦／965宗／19死

立陶宛／843宗／15死

匈牙利／744宗／47死

白俄羅斯／700宗/13死

波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／674宗／29死

北馬其頓／570宗／23死

保加利亞／549宗／22死

拉脫維亞／542宗/1死

斯洛伐克／534宗/2死

安道爾／525宗／21死

塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／465宗／9死

阿爾巴尼亞／377宗／21死

聖馬力諾／277宗／32死

馬耳他／241宗

黑山／233宗／2死

摩納哥／77宗／1死

列支敦士登／77宗

梵蒂岡／7宗

以上數字截至香港時間周二（4月7日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

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