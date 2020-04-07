【歐洲疫情分佈圖】西班牙意大利疫情緩和 法國增逾800死

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多國領導人減薪抗疫 印度總理減3成兼捐人工
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情持續爆發，死亡人數再度攀升。西班牙及意大利的疫情暫時放緩，單日新增確診人數連續2日出現跌幅，至於法國單日內新增超過800人死亡，成為單日死亡人數增幅最高的歐洲國家。
|西班牙、意大利、英國最近5天疫情趨勢
|日期
|西班牙
|意大利
|英國
|4月6日
星期一
|確診13.67萬
增0.51萬
死亡13,341
|確診13.25萬
增0.36萬
死亡16,523
|確診5.23萬
增0.39萬
死亡5,385
|4月5日
星期日
|確診13.16萬
增0.54萬
|確診12.89萬
增0.43萬
|確診4.84萬
增0.59萬
|4月4日
星期六
|確診12.62萬
增0.71萬
|確診12.46萬
增0.48萬
|確診4.25萬
增0.38萬
|4月3日
星期五
|確診11.91萬
增0.7萬
|確診11.98萬
增0.46萬
|確診3.87萬
增0.45萬
|4月2日
星期四
|確診11.21萬
增0.8萬
|確診11.52萬
增0.46萬
|確診3.42萬
增0.43萬
|確診數字未反映周二最新變化
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至歐洲時間周一（6日），意大利共有13.25萬人確診新冠肺炎，16,523人死亡。西班牙確診人數增至13.67萬宗，增至13,341人死亡，成為全球新冠肺炎死亡病例第2多的國家，僅次於意大利。
意大利、西班牙兩地日增約3,000至5,000人染病，每日確診人數增幅已有緩和趨勢。但對意大利人口只有約6,000萬、西班牙人口約4,700萬來說仍十分嚴重。
另外，法國增至約9.9萬人確診，死亡人數增至8,926人，單日內死亡人數增加833人，錄得歐洲國家單日最高的死亡人數。
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歐洲新冠肺炎疫情分佈：
以上數字截至香港時間周二（4月7日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。
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