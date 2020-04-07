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【歐洲疫情分佈圖】西班牙意大利疫情緩和 法國增逾800死

環球社會熱點 15:29 2020/04/07

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【歐洲疫情分佈圖】西班牙確診超越意大利 德國確診突破10萬

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情持續爆發，死亡人數再度攀升。西班牙及意大利的疫情暫時放緩，單日新增確診人數連續2日出現跌幅，至於法國單日內新增超過800人死亡，成為單日死亡人數增幅最高的歐洲國家。

【美國疫情】紐約醫院「引擎爆缸」州長警告頂不住

【英國疫情】英格蘭小姐除下后冠 重返醫生崗位

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

西班牙、意大利、英國最近5天疫情趨勢
日期 西班牙 意大利 英國
4月6日
星期一		 確診13.67萬
增0.51萬
死亡13,341		 確診13.25萬
增0.36萬
死亡16,523		 確診5.23萬
增0.39萬
死亡5,385
4月5日
星期日		 確診13.16萬
增0.54萬		 確診12.89萬
增0.43萬		 確診4.84萬
增0.59萬
4月4日
星期六		 確診12.62萬
增0.71萬		 確診12.46萬
增0.48萬		 確診4.25萬
增0.38萬
4月3日
星期五		 確診11.91萬
增0.7萬		 確診11.98萬
增0.46萬		 確診3.87萬
增0.45萬
4月2日
星期四		 確診11.21萬
增0.8萬		 確診11.52萬
增0.46萬		 確診3.42萬
增0.43萬
確診數字未反映周二最新變化
資料來源：Johns Hopkins CSSE

【約翰遜確診】若病重倒下 誰會接任英國首相？

【約翰遜確診】惡化入ICU 英國首相府否認駁呼吸機

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至歐洲時間周一（6日），意大利共有13.25萬人確診新冠肺炎，16,523人死亡。西班牙確診人數增至13.67萬宗，增至13,341人死亡，成為全球新冠肺炎死亡病例第2多的國家，僅次於意大利。

中國駐英公使否認疫情數據造假 「世衛專家稱可信，應信專家」

【新西蘭疫情】衛生部長違居家令去海灘 自斥白癡降職

意大利、西班牙兩地日增約3,000至5,000人染病，每日確診人數增幅已有緩和趨勢。但對意大利人口只有約6,000萬、西班牙人口約4,700萬來說仍十分嚴重。

另外，法國增至約9.9萬人確診，死亡人數增至8,926人，單日內死亡人數增加833人，錄得歐洲國家單日最高的死亡人數。

【美國疫情】批美軍航母求救天真愚蠢 海軍高層道歉

【英國疫情】英媒：中國進口350萬試劑全部不合格

 

新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

【日本緊急狀態】頒令須2條件 醫護界一再催促終成事

【Bill Gates論疫情】美國死亡或遠低預期 蓋茨再倡封城

歐洲新冠肺炎疫情分佈：

  • 西班牙／136,675宗／13,341死
  • 意大利／132,547宗／16,523死
  • 德國／103,375宗／1,810死
  • 法國／98,984宗／8,926死
  • 英國／52,279宗／5,385死
  • 土耳其（橫跨歐亞）／30,217宗／649死
  • 瑞士／21,657宗／765死
  • 比利時／20,814宗／1,632死
  • 荷蘭／18,926宗／1,874死
  • 奧地利／12,297宗／220死
  • 葡萄牙／11,730宗／311死
  • 瑞典／7,206宗／477死
  • 俄羅斯／6,343宗／47死
  • 挪威／5,865宗／77死
  • 愛爾蘭／5,364宗／174死
  • 丹麥／4,875宗／187死
  • 捷克／4,822宗／78死
  • 波蘭／4,413宗／107死
  • 羅馬尼亞／4,057宗／176死
  • 盧森堡／2,843宗／41死
  • 塞爾維亞／2,200宗／58死
  • 芬蘭／2,176宗／27死
  • 希臘／1,755宗／79死
  • 冰島／1,562宗／6死
  • 烏克蘭／1,319宗／38死/
  • 克羅地亞/1,222宗/16死
  • 愛沙尼亞／1,108宗／19死
  • 斯洛文尼亞／1,021宗／30死
  • 摩爾多瓦／965宗／19死
  • 立陶宛／843宗／15死
  • 匈牙利／744宗／47死
  • 白俄羅斯／700宗/13死
  • 波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／674宗／29死
  • 北馬其頓／570宗／23死
  • 保加利亞／549宗／22死
  • 拉脫維亞／542宗/1死
  • 斯洛伐克／534宗/2死
  • 安道爾／525宗／21死
  • 塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／465宗／9死
  • 阿爾巴尼亞／377宗／21死
  • 聖馬力諾／277宗／32死
  • 馬耳他／241宗
  • 黑山／233宗／2死
  • 摩納哥／77宗／1死
  • 列支敦士登／77宗
  • 梵蒂岡／7宗

以上數字截至香港時間周二（4月7日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

取締世衛首步？英國下議院倡成立G20公共衛生組織

愛爾蘭總理重披醫生袍 上前線助抗疫

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