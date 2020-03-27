【歐洲疫情分佈圖】西班牙延長封城 意大利增6000確診

▲ 【歐洲疫情地圖分佈圖】新冠肺炎歐洲疫情全球最嚴重 歐洲確診死亡人數超越中國 最後一國黑山亦告失守

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情大爆發，意大利仍爲歐洲疫情重災區，確診數字升至超過8萬宗。西班牙死亡人數已經超過中國官方數字，成為世界第二高的國家，西班牙政府延長緊急狀態至4月12日。

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

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西班牙累計增至4365人死亡，增至57786人確診，確診人數在歐洲國家中僅次於意大利。

西班牙政府延長緊急狀態至4月12日，包括延長封城措施，民眾要逗留在家中，期間只可外出購買食物、藥品和工作。西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）指，延長緊急狀態並不容易，但堅信社會隔離是控疫的唯一有效選擇。

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意大利疫情仍未放緩，增約6000人確診新冠肺炎，累計超過8萬人確診，8215人確診死亡。

意大利國家護士聯合會透露，一名護士確診後因擔心自己感染其他人而自殺身亡。該名護士34歲，於意大利的倫巴第地區一家醫院從事前線工作。

▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。啡色地區確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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歐洲新冠肺炎疫情：

意大利／80589宗／8215死

西班牙／57786宗／4365死

德國／47278宗／281死

法國／29567宗／1698死

英國／11813宗／580死

瑞士／11811宗／194死

荷蘭／7469宗／435死

奧地利／7129宗／58死

比利時／6235宗／289死

土耳其／3629宗／75死

葡萄牙／3544宗／60死

挪威／3380宗／14死

瑞典／2840宗／77死

捷克／2062宗／9死

丹麥／2026宗／41死

愛爾蘭／1819宗／19死

盧森堡／1453宗／9死

波蘭／1244宗／16死

俄羅斯／1036宗／3死

羅馬尼亞／1029宗／24死

芬蘭／958宗／5死

希臘／892宗／27死

冰島／802宗／2死

斯洛文尼亞／562宗／6死

克羅地亞／551宗/3死

愛沙尼亞／538宗/1死

塞爾維亞／457宗／1死

立陶宛／345宗／5死

匈牙利／300宗／10死

保加利亞／276宗／3死

斯洛伐克／226宗

拉脫維亞／280宗

安道爾／224宗／3死

烏克蘭／218宗／5死

聖馬力諾／208宗／21死

北馬其頓／201宗／3死

波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／192宗／3死

摩爾多瓦／177宗／2死

阿爾巴尼亞／174宗／8死

馬爾他／134宗

白俄羅斯／86宗

黑山／70宗／1死

列支敦士登／56宗

摩納哥／33宗

梵蒂岡／4宗

以上數字截至香港時間周五（27日）傍晚，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

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