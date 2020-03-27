  • 25°C
香港時間 : 2020327日 (五) 19:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【歐洲疫情分佈圖】西班牙延長封城 意大利增6000確診

環球社會熱點 18:57 2020/03/27

分享：

【歐洲疫情地圖分佈圖】新冠肺炎歐洲疫情全球最嚴重 歐洲確診死亡人數超越中國 最後一國黑山亦告失守

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情大爆發，意大利仍爲歐洲疫情重災區，確診數字升至超過8萬宗。西班牙死亡人數已經超過中國官方數字，成為世界第二高的國家，西班牙政府延長緊急狀態至4月12日。

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

【封城禁足】愛爾蘭緊急法 禁加租或驅逐租戶

【西班牙疫情】搶購中國醫療物資 延長封城15日

西班牙累計增至4365人死亡，增至57786人確診，確診人數在歐洲國家中僅次於意大利。

西班牙政府延長緊急狀態至4月12日，包括延長封城措施，民眾要逗留在家中，期間只可外出購買食物、藥品和工作。西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）指，延長緊急狀態並不容易，但堅信社會隔離是控疫的唯一有效選擇。

【意大利疫情】女護士確診後輕生 憂傳染他人

【封城禁足】愛爾蘭緊急法 禁加租或驅逐租戶

意大利疫情仍未放緩，增約6000人確診新冠肺炎，累計超過8萬人確診，8215人確診死亡。

意大利國家護士聯合會透露，一名護士確診後因擔心自己感染其他人而自殺身亡。該名護士34歲，於意大利的倫巴第地區一家醫院從事前線工作。

新冠肺炎歐洲疫情地圖。啡色地區確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

【德國疫情】專家建議取捨考慮存活率非年齡 醫院或爆煲

【美國疫情分析】醫療系統危危乎 最快兩星期後崩潰

歐洲新冠肺炎疫情：

  • 意大利／80589宗／8215死
  • 西班牙／57786宗／4365死
  • 德國／47278宗／281死
  • 法國／29567宗／1698死
  • 英國／11813宗／580死
  • 瑞士／11811宗／194死
  • 荷蘭／7469宗／435死
  • 奧地利／7129宗／58死
  • 比利時／6235宗／289死
  • 土耳其／3629宗／75死
  • 葡萄牙／3544宗／60死
  • 挪威／3380宗／14死
  • 瑞典／2840宗／77死
  • 捷克／2062宗／9死
  • 丹麥／2026宗／41死
  • 愛爾蘭／1819宗／19死
  • 盧森堡／1453宗／9死
  • 波蘭／1244宗／16死
  • 俄羅斯／1036宗／3死
  • 羅馬尼亞／1029宗／24死
  • 芬蘭／958宗／5死
  • 希臘／892宗／27死
  • 冰島／802宗／2死
  • 斯洛文尼亞／562宗／6死
  • 克羅地亞／551宗/3死
  • 愛沙尼亞／538宗/1死
  • 塞爾維亞／457宗／1死
  • 立陶宛／345宗／5死
  • 匈牙利／300宗／10死
  • 保加利亞／276宗／3死
  • 斯洛伐克／226宗
  • 拉脫維亞／280宗
  • 安道爾／224宗／3死
  • 烏克蘭／218宗／5死
  • 聖馬力諾／208宗／21死
  • 北馬其頓／201宗／3死
  • 波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／192宗／3死
  • 摩爾多瓦／177宗／2死
  • 阿爾巴尼亞／174宗／8死
  • 馬爾他／134宗
  • 白俄羅斯／86宗
  • 黑山／70宗／1死
  • 列支敦士登／56宗
  • 摩納哥／33宗
  • 梵蒂岡／4宗

以上數字截至香港時間周五（27日）傍晚，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

歐洲封關30天 英國拒跟從成漏洞

全球主要封關國家地區 措施列表一覽

法網美洲國家盃延期 全球體育賽事疫情安排一覽

相關文章

【西班牙疫情】長者被遺棄死在床上 溜冰場作停屍間
2020/03/24
【西班牙疫情】長者被遺棄死在床上 溜冰場作停屍間
【英國封城】禁止婚禮只准葬禮 疫情緊急狀態3周
2020/03/24
【英國封城】禁止婚禮只准葬禮 疫情緊急狀態3周
【意大利疫情】確診死亡兩連降「見到曙光 勝利未至」
2020/03/24
【意大利疫情】確診死亡兩連降「見到曙光 勝利未至」
【美國疫情分佈圖】超越中國全球之最 確診日增1.8萬
今日
【美國疫情分佈圖】超越中國全球之最 確診日增1.8萬
【日本疫情分佈圖】東京確診急增50% 全國破2000人染疫
2020/03/26
【日本疫情分佈圖】東京確診急增50% 全國破2000人染疫
疫情 傳染病 歐洲 新冠肺炎 德國 意大利 法國 英國 冠狀病毒 武漢肺炎

上一篇文章

【封城禁足】多地商戶被迫關門 華府不出手商界自救

下一篇文章

【封城禁足】紐約變死城 商戶不交租或自行減租
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【加拿大疫情】政府火速派錢 失業者每人4萬10日到賬
【加拿大疫情】政府火速派錢 失業者每人4萬10日到賬
【日本疫情分佈圖】東京確診急增50% 全國破2000人染疫
【日本疫情分佈圖】東京確診急增50% 全國破2000人染疫
新型冠狀肺炎全球疫情（03月27日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月27日 時間18:00）
【美國疫情】紐約「慘過伊波拉」確診破3萬
【美國疫情】紐約「慘過伊波拉」確診破3萬
【歐洲疫情分佈圖】西班牙延長封城 意大利增6000確診
【歐洲疫情分佈圖】西班牙延長封城 意大利增6000確診
【美國疫情分佈圖】超越中國全球之最 確診日增1.8萬
【美國疫情分佈圖】超越中國全球之最 確診日增1.8萬