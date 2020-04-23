【歐洲疫情分佈圖】西班牙延長國家緊急狀態 再增4000確診

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【新加坡疫情】日增確診再破千 新加坡航空16人中招
歐洲的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）的疫情仍未受控，西班牙疫情持續，周二（21日）再增約4,200宗病例，政府延長國家緊急狀態至下月9日。另外，英國疫情仍然嚴峻，一日内再增4,500人確診，累計病例已逼近13萬人。俄羅斯疫情亦未緩和，於一日内再增5,200宗病例。
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（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）
|西班牙、英國、俄羅斯最近5天疫情趨勢
|日期
|西班牙
|英國
|俄羅斯
|4月22日
星期三
|確診20.84萬
增0.42萬
死亡21,717
|確診13.35萬
增0.45萬
死亡18,100
|確診5.79萬
增0.52萬
死亡513
|4月21日
星期二
|確診20.42萬
增0.4萬
|確診12.9萬
增0.43萬
|確診5.27萬
增0.57萬
|4月20日
星期一
|確診20.02萬
增0.15萬
|確診12.47萬
增0.46萬
|確診4.7萬
增0.42萬
|4月19日
星期日
|確診19.87萬
增0.43萬
|確診12.01萬
增0.59萬
|確診4.28萬
增0.6萬
|4月18日
星期六
|確診19.44萬
增0.36萬
|確診11.42萬
增0.55萬
|確診3.68萬
增0.48萬
|確診數字未反映周四最新變化
|資料來源：Worldometer
西班牙連續兩日的單日確診增幅突破4,000宗，周三新增4,200宗確診病例，累計增至20.42萬宗。死亡病例則新增435宗，增至2.17萬宗。西班牙因應疫情持續未放緩，宣布延長國家緊急狀態至下月9日。
俄羅斯周三再增5,200人確診新冠肺炎，累計增至5.79萬人確診。俄羅斯疫情由4月起持續加劇，最近5日的單日新增病例徘徊於4,000多宗至6,000宗之間，但死亡人數則較其餘疫情同樣嚴重的國家為低。
英國周三的新增確診約4,500宗，疫情仍未放緩。英國文化大臣杜永敦（Oliver Dowden）早前接受電台訪問，表示首相約翰遜（Boris Johnson）擔心過早解除封城令，英國的確診數字或第二次飆升，暗示甚至有機會再封城3個月。
另外，英國首席醫學顧問惠蒂（Chris Whitty）表示，該國的社交距離措施或維持至今年底，更估計新冠肺炎疾病不會消失，警告民眾勿期望很快恢復正常生活。惠蒂表示，如成功研發針對新冠疫情的特效藥和疫苗，會是最理想的情況，但估計今年成功研發的機會很微。
不過，英國疫情死亡人數或受低估。微軟創辦人Bill Gates旗下美國西雅圖研究所Institute for Health Metrics and Evaluation（IHME）更預期，英國會成為歐洲疫情最嚴重國家，佔歐洲總死亡人數40%。
歐洲新冠肺炎疫情分佈：
以上數字截至香港時間周四（23日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。
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