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【歐洲疫情分佈圖】西班牙延長國家緊急狀態 再增4000確診

環球社會熱點 16:42 2020/04/23

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【歐洲疫情分佈圖地圖】西班牙意大利英國法國俄羅斯疫情

歐洲的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）的疫情仍未受控，西班牙疫情持續，周二（21日）再增約4,200宗病例，政府延長國家緊急狀態至下月9日。另外，英國疫情仍然嚴峻，一日内再增4,500人確診，累計病例已逼近13萬人。俄羅斯疫情亦未緩和，於一日内再增5,200宗病例。

【新冠肺炎】疫情人權危機 聯合國：如計時炸彈

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（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

西班牙、英國、俄羅斯最近5天疫情趨勢
日期 西班牙 英國 俄羅斯
4月22日
星期三		 確診20.84萬
增0.42萬
死亡21,717		 確診13.35萬
增0.45萬
死亡18,100		 確診5.79萬
增0.52萬
死亡513
4月21日
星期二		 確診20.42萬
增0.4萬		 確診12.9萬
增0.43萬		 確診5.27萬
增0.57萬
4月20日
星期一		 確診20.02萬
增0.15萬		 確診12.47萬
增0.46萬		 確診4.7萬
增0.42萬
4月19日
星期日		 確診19.87萬
增0.43萬		 確診12.01萬
增0.59萬		 確診4.28萬
增0.6萬
4月18日
星期六		 確診19.44萬
增0.36萬		 確診11.42萬
增0.55萬		 確診3.68萬
增0.48萬
確診數字未反映周四最新變化
資料來源：Worldometer

西班牙連續兩日的單日確診增幅突破4,000宗，周三新增4,200宗確診病例，累計增至20.42萬宗。死亡病例則新增435宗，增至2.17萬宗。西班牙因應疫情持續未放緩，宣布延長國家緊急狀態至下月9日。

俄羅斯周三再增5,200人確診新冠肺炎，累計增至5.79萬人確診。俄羅斯疫情由4月起持續加劇，最近5日的單日新增病例徘徊於4,000多宗至6,000宗之間，但死亡人數則較其餘疫情同樣嚴重的國家為低。

羅馬尼亞嚴打違反禁足令 狂開罰單 庫房進帳6.5億

中國歐洲好友意大利擬索償8400億 料逾50萬人支持

英國周三的新增確診約4,500宗，疫情仍未放緩。英國文化大臣杜永敦（Oliver Dowden）早前接受電台訪問，表示首相約翰遜（Boris Johnson）擔心過早解除封城令，英國的確診數字或第二次飆升，暗示甚至有機會再封城3個月。

另外，英國首席醫學顧問惠蒂（Chris Whitty）表示，該國的社交距離措施或維持至今年底，更估計新冠肺炎疾病不會消失，警告民眾勿期望很快恢復正常生活。惠蒂表示，如成功研發針對新冠疫情的特效藥和疫苗，會是最理想的情況，但估計今年成功研發的機會很微。

【英國疫情】或再封城3個月 約翰遜憂第二波疫情

【英國疫情】社交距離措施或到年底 病毒不會消失

不過，英國疫情死亡人數或受低估。微軟創辦人Bill Gates旗下美國西雅圖研究所Institute for Health Metrics and Evaluation（IHME）更預期，英國會成為歐洲疫情最嚴重國家，佔歐洲總死亡人數40%。

【歐洲疫情】英國高峰恐日死3000人 佔歐洲死亡40%

【德國疫情】下令乘車須戴口罩 有州分指違例罰210元

新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

【德國疫情】德國小型商店重開　默克爾警告仍未走出困境

【新冠肺炎】墨西哥毒梟千金派救濟包 政府：少犯罪更有用

歐洲新冠肺炎疫情分佈：

  • 西班牙／208,389宗／21,717死
  • 意大利／187,327宗 / 25,085死
  • 法國／157,135宗／21,373死
  • 德國／150,648宗／5,315死
  • 英國／134,639宗／18,151死
  • 土耳其（橫跨歐亞）／98,674宗／2,376死
  • 俄羅斯／57,999宗／513死
  • 比利時／41,889宗／6,262死
  • 荷蘭／35,034宗／4,069死
  • 瑞士／28,268宗／1,509死
  • 葡萄牙／21,982宗／785死
  • 愛爾蘭／16,671宗／769死
  • 瑞典／16,004宗／1,937死
  • 奧地利／14,925宗／510死
  • 波蘭／10,169宗／426死
  • 羅馬尼亞／9,710宗／527死
  • 丹麥／8,110宗／384死
  • 挪威／7,338宗／187死
  • 白俄羅斯／7,281宗／58死
  • 捷克／7,136宗／210死
  • 塞爾維亞／6,630宗／125死
  • 烏克蘭／6,592宗／174死
  • 芬蘭／4,129宗／149死
  • 盧森堡／3,654宗／80死
  • 摩爾多瓦／2,778宗／75死
  • 希臘／2,408宗／121死
  • 匈牙利／2,284宗／239死
  • 克羅地亞／1,950宗／48死
  • 冰島／1,785宗／10死
  • 愛沙尼亞／1,559宗／44死
  • 立陶宛／1,398宗／38死
  • 波黑／1,368宗 / 53死
  • 斯洛文尼亞／1,353宗／79死
  • 北馬其頓／1,259宗／56死
  • 斯洛伐克／1,244宗／14死
  • 保加利亞／1,081宗／50死
  • 塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／790宗／13死
  • 拉脫維亞／778宗／11死
  • 安道爾／723宗／37死
  • 阿爾巴尼亞／634宗／27死
  • 聖馬力諾／488宗／40死
  • 馬耳他／444宗／3死
  • 黑山／316宗／5死
  • 摩納哥／94宗／3死
  • 列支敦士登／81宗／3死
  • 梵蒂岡／9宗

以上數字截至香港時間周四（23日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

【美國疫情】紐約防護衣短缺 護士發火告政府

【美國疫情】恐遠超想像 洛杉磯料實際染病高55倍

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