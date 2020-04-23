【歐洲疫情分佈圖】西班牙延長國家緊急狀態 再增4000確診

▲ 【歐洲疫情分佈圖地圖】西班牙意大利英國法國俄羅斯疫情

歐洲的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）的疫情仍未受控，西班牙疫情持續，周二（21日）再增約4,200宗病例，政府延長國家緊急狀態至下月9日。另外，英國疫情仍然嚴峻，一日内再增4,500人確診，累計病例已逼近13萬人。俄羅斯疫情亦未緩和，於一日内再增5,200宗病例。

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（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

西班牙、英國、俄羅斯最近5天疫情趨勢 日期 西班牙 英國 俄羅斯 4月22日

星期三 確診20.84萬

增0.42萬

死亡21,717 確診13.35萬

增0.45萬

死亡18,100 確診5.79萬

增0.52萬

死亡513 4月21日

星期二 確診20.42萬

增0.4萬 確診12.9萬

增0.43萬 確診5.27萬

增0.57萬 4月20日

星期一 確診20.02萬

增0.15萬 確診12.47萬

增0.46萬 確診4.7萬

增0.42萬 4月19日

星期日 確診19.87萬

增0.43萬 確診12.01萬

增0.59萬 確診4.28萬

增0.6萬 4月18日

星期六 確診19.44萬

增0.36萬 確診11.42萬

增0.55萬 確診3.68萬

增0.48萬 確診數字未反映周四最新變化 資料來源：Worldometer

西班牙連續兩日的單日確診增幅突破4,000宗，周三新增4,200宗確診病例，累計增至20.42萬宗。死亡病例則新增435宗，增至2.17萬宗。西班牙因應疫情持續未放緩，宣布延長國家緊急狀態至下月9日。

俄羅斯周三再增5,200人確診新冠肺炎，累計增至5.79萬人確診。俄羅斯疫情由4月起持續加劇，最近5日的單日新增病例徘徊於4,000多宗至6,000宗之間，但死亡人數則較其餘疫情同樣嚴重的國家為低。

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英國周三的新增確診約4,500宗，疫情仍未放緩。英國文化大臣杜永敦（Oliver Dowden）早前接受電台訪問，表示首相約翰遜（Boris Johnson）擔心過早解除封城令，英國的確診數字或第二次飆升，暗示甚至有機會再封城3個月。

另外，英國首席醫學顧問惠蒂（Chris Whitty）表示，該國的社交距離措施或維持至今年底，更估計新冠肺炎疾病不會消失，警告民眾勿期望很快恢復正常生活。惠蒂表示，如成功研發針對新冠疫情的特效藥和疫苗，會是最理想的情況，但估計今年成功研發的機會很微。

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不過，英國疫情死亡人數或受低估。微軟創辦人Bill Gates旗下美國西雅圖研究所Institute for Health Metrics and Evaluation（IHME）更預期，英國會成為歐洲疫情最嚴重國家，佔歐洲總死亡人數40%。

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▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

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歐洲新冠肺炎疫情分佈：

西班牙／208,389宗／21,717死

意大利／187,327宗 / 25,085死

法國／157,135宗／21,373死

德國／150,648宗／5,315死

英國／134,639宗／18,151死

土耳其（橫跨歐亞）／98,674宗／2,376死

俄羅斯／57,999宗／513死

比利時／41,889宗／6,262死

荷蘭／35,034宗／4,069死

瑞士／28,268宗／1,509死

葡萄牙／21,982宗／785死

愛爾蘭／16,671宗／769死

瑞典／16,004宗／1,937死

奧地利／14,925宗／510死

波蘭／10,169宗／426死

羅馬尼亞／9,710宗／527死

丹麥／8,110宗／384死

挪威／7,338宗／187死

白俄羅斯／7,281宗／58死

捷克／7,136宗／210死

塞爾維亞／6,630宗／125死

烏克蘭／6,592宗／174死

芬蘭／4,129宗／149死

盧森堡／3,654宗／80死

摩爾多瓦／2,778宗／75死

希臘／2,408宗／121死

匈牙利／2,284宗／239死

克羅地亞／1,950宗／48死

冰島／1,785宗／10死

愛沙尼亞／1,559宗／44死

立陶宛／1,398宗／38死

波黑／1,368宗 / 53死

斯洛文尼亞／1,353宗／79死

北馬其頓／1,259宗／56死

斯洛伐克／1,244宗／14死

保加利亞／1,081宗／50死

塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／790宗／13死

拉脫維亞／778宗／11死

安道爾／723宗／37死

阿爾巴尼亞／634宗／27死

聖馬力諾／488宗／40死

馬耳他／444宗／3死

黑山／316宗／5死

摩納哥／94宗／3死

列支敦士登／81宗／3死

梵蒂岡／9宗

以上數字截至香港時間周四（23日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

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