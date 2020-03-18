【歐洲疫情分佈圖】西班牙封城欠佳確診破萬 30國封關

▲ 【新冠肺炎歐洲疫情地圖分佈圖】歐洲30國封關30天，西班牙確診人數破萬

新型冠狀病毒肺炎歐洲疫情大爆發。西班牙疫情確診人數突破1萬，西班牙封城執行力度寬鬆，未有阻止疫情蔓延。歐盟等30歐洲國家同步集體封關30日，但並不包括英國及愛爾蘭。歐洲多國亦各自推出強力防疫措施，比利時禁止民眾出國，捷克首都布拉格強制民眾乘搭公共交通工具時戴口罩。

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

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世界衛生組織統計顯示，截至香港時間周三（18日）上午，世衛組織歐洲統計區域內，共有51國出現新冠肺炎確診個案，病例增至74142萬宗，再次比前一天增加逾8300宗。區內也再一次增添440餘人死亡，疫情死亡人數增至3347人。

西班牙疫情惡化達到新里程碑。西班牙確診人數突破1萬，繼意大利3萬餘病例後歐洲第二嚴重。西班牙亦一天新增逾180宗死亡病例，當地疫情至今已有491人死亡。

西班牙早前已頒佈緊急狀態，禁止民眾自由出行，購買必需品、藥品或工作除外，但封城措施據報執行寬鬆。西班牙學校停課，博物館、文化中心和運動場館關閉，飯店和咖啡館只能外賣，但看來仍毋阻疫情迅速擴散。

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▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。啡色地區確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：

意大利／31506宗（增3526宗）／2503死（增345死）

西班牙／11178宗（增1987宗）／491死（增182死）

法國／7730宗（增1097宗）／175死（增27死）

德國／7156宗（增1144宗）／12死（增0死）

瑞士／2643宗（增443宗）／19死（增6死）

英國／1954宗（增407宗）／60死（增5死）

荷蘭／1705宗（增292宗）／43死（增19死）

奧地利／1332宗（增316宗）／3死（增0死）

比利時／1243宗（增185宗）／5死（增0死）

挪威／1169宗（增0宗）／3死（增0死）

瑞典／1167宗（增108宗）

丹麥／977宗／4死

葡萄牙／448宗／1死

捷克／434宗

希臘／387宗／5死

芬蘭／319宗

愛爾蘭／292宗／2死

斯洛文尼亞／275宗／1死

愛沙尼亞／225宗

冰島／225宗

羅馬尼亞／184宗

波蘭／156宗／3死

聖馬力諾／104宗／11死

斯洛伐克／97宗

俄羅斯／93宗

保加利亞／81宗／2死

塞爾維亞／72宗

克羅地亞／65宗

拉脫維亞／60宗

阿爾巴尼亞／55宗／1死

匈牙利／50宗／1死

白俄羅斯／36宗

北馬其頓／31宗

摩爾多瓦／30宗

立陶宛／25宗

波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／21宗

馬爾他／21宗

盧森堡／19宗

安道爾／14宗

烏克蘭／14宗／2死

列支敦士登／7宗

土耳其／5宗

摩納哥／2宗

梵蒂岡／1宗

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地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：

以色列／304宗

格魯吉亞／34宗

塞浦路斯／33宗

哈薩克／33宗

亞美尼亞／30宗

阿塞拜疆／28宗

烏茲別克／16宗

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地區：

法羅群島（丹麥）／47宗

澤西（英國王室屬地）／5宗

直布羅陀（英國王室屬地）／3宗

根西（英國王室屬地）／1宗

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總51國＋4地區／63268宗／2755死

比前一天增加8373宗／441死

以上數字截至歐洲中央時間周二（17日）晚上11時半（香港時間周三早上6時半）。

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歐洲目前只有黑山一國未有新冠肺炎確診個案。

意大利疫情死亡人數超越2500，確診病例超過3.1萬宗，令意大利醫療系統瀕臨崩潰。威尼斯所屬威尼托大區政府呼籲，民眾留在家中自我隔離，避免前往醫院增添醫療系統壓力。當局更警告，如民眾拖垮醫療系統，政府會宣布戒嚴。

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