【歐洲疫情分佈圖】西班牙封城欠佳確診破萬 30國封關

新型冠狀病毒肺炎歐洲疫情大爆發。西班牙疫情確診人數突破1萬，西班牙封城執行力度寬鬆，未有阻止疫情蔓延。歐盟等30歐洲國家同步集體封關30日，但並不包括英國及愛爾蘭。歐洲多國亦各自推出強力防疫措施，比利時禁止民眾出國，捷克首都布拉格強制民眾乘搭公共交通工具時戴口罩。
（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）
歐洲封關即時生效 英國拒跟從成漏洞
英國緊急立法 可封機場及拘留疑似患者
世界衛生組織統計顯示，截至香港時間周三（18日）上午，世衛組織歐洲統計區域內，共有51國出現新冠肺炎確診個案，病例增至74142萬宗，再次比前一天增加逾8300宗。區內也再一次增添440餘人死亡，疫情死亡人數增至3347人。
西班牙疫情惡化達到新里程碑。西班牙確診人數突破1萬，繼意大利3萬餘病例後歐洲第二嚴重。西班牙亦一天新增逾180宗死亡病例，當地疫情至今已有491人死亡。
西班牙早前已頒佈緊急狀態，禁止民眾自由出行，購買必需品、藥品或工作除外，但封城措施據報執行寬鬆。西班牙學校停課，博物館、文化中心和運動場館關閉，飯店和咖啡館只能外賣，但看來仍毋阻疫情迅速擴散。
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▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。啡色地區確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗
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世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：
- 意大利／31506宗（增3526宗）／2503死（增345死）
- 西班牙／11178宗（增1987宗）／491死（增182死）
- 法國／7730宗（增1097宗）／175死（增27死）
- 德國／7156宗（增1144宗）／12死（增0死）
- 瑞士／2643宗（增443宗）／19死（增6死）
- 英國／1954宗（增407宗）／60死（增5死）
- 荷蘭／1705宗（增292宗）／43死（增19死）
- 奧地利／1332宗（增316宗）／3死（增0死）
- 比利時／1243宗（增185宗）／5死（增0死）
- 挪威／1169宗（增0宗）／3死（增0死）
- 瑞典／1167宗（增108宗）
- 丹麥／977宗／4死
- 葡萄牙／448宗／1死
- 捷克／434宗
- 希臘／387宗／5死
- 芬蘭／319宗
- 愛爾蘭／292宗／2死
- 斯洛文尼亞／275宗／1死
- 愛沙尼亞／225宗
- 冰島／225宗
- 羅馬尼亞／184宗
- 波蘭／156宗／3死
- 聖馬力諾／104宗／11死
- 斯洛伐克／97宗
- 俄羅斯／93宗
- 保加利亞／81宗／2死
- 塞爾維亞／72宗
- 克羅地亞／65宗
- 拉脫維亞／60宗
- 阿爾巴尼亞／55宗／1死
- 匈牙利／50宗／1死
- 白俄羅斯／36宗
- 北馬其頓／31宗
- 摩爾多瓦／30宗
- 立陶宛／25宗
- 波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／21宗
- 馬爾他／21宗
- 盧森堡／19宗
- 安道爾／14宗
- 烏克蘭／14宗／2死
- 列支敦士登／7宗
- 土耳其／5宗
- 摩納哥／2宗
- 梵蒂岡／1宗
- ————————
- 地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：
- 以色列／304宗
- 格魯吉亞／34宗
- 塞浦路斯／33宗
- 哈薩克／33宗
- 亞美尼亞／30宗
- 阿塞拜疆／28宗
- 烏茲別克／16宗
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- 地區：
- 法羅群島（丹麥）／47宗
- 澤西（英國王室屬地）／5宗
- 直布羅陀（英國王室屬地）／3宗
- 根西（英國王室屬地）／1宗
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- 總51國＋4地區／63268宗／2755死
- 比前一天增加8373宗／441死
以上數字截至歐洲中央時間周二（17日）晚上11時半（香港時間周三早上6時半）。
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歐洲目前只有黑山一國未有新冠肺炎確診個案。
意大利疫情死亡人數超越2500，確診病例超過3.1萬宗，令意大利醫療系統瀕臨崩潰。威尼斯所屬威尼托大區政府呼籲，民眾留在家中自我隔離，避免前往醫院增添醫療系統壓力。當局更警告，如民眾拖垮醫療系統，政府會宣布戒嚴。
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