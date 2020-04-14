  • 22°C
香港時間 : 2020414日 (二) 17:05
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【歐洲疫情分佈圖】西班牙增3000確診 仍復工復產

環球社會熱點 16:42 2020/04/14

分享：

【歐洲疫情分佈圖地圖】西班牙意大利英國法國疫情

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情持續，西班牙周一（13日）再新增約3,000宗確診病例，卻宣布放寬限制措施，讓建築業和製造業開始復工復產。另外，英國再新增超過4,400宗確診病例，英國宣布延長居家令。

【德國疫情】科研院建議乘車強制戴口罩 為復工鋪路

【歐洲疫情】每日3000確診仍復工 西班牙「找死」捱批

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

西班牙、意大利、英國最近5天疫情趨勢
日期 西班牙 意大利 英國
4月13日
星期一		 確診17.01萬
增0.33萬
死亡17,756		 確診15.95萬
增0.32萬
死亡 20,465		 確診8.96萬
增0.44萬
死亡11,347
4月12日
星期日		 確診16.68萬
增0.38萬		 確診15.63萬
增0.4萬		 確診8.52萬
增0.53萬
4月11日
星期六		 確診16.3萬
增0.48萬		 確診15.23萬
增0.48萬		 確診7.99萬
增0.53萬
4月10日
星期五		 確診15.82萬
增0.5萬		 確診14.75萬
增0.39萬		 確診7.46萬
增0.87萬
4月9日
星期四		 確診15.32萬
增0.65萬		 確診14.36萬
增0.42萬		 確診6.59萬
增0.49萬
確診數字未反映周二最新變化
資料來源：Johns Hopkins CSSE

意大利的新冠肺炎新增病例約3,200宗，西班牙增幅則大約在3,300宗水平。

西班牙政府逐漸放寬限制措施，宣布重啟非必要經濟活動，容許建築業和製造業復工復產。但有關決定卻引起爭議，因爲西班牙的確診數字雖呈回落趨勢，最近五日仍維持在每日新增3,000至6,000多宗之間，反映疫情仍未大幅回落。

【西班牙疫情】復工復產惹爭議 政府派口罩予上班族

譚德塞盼特朗普續撥款世衛 稱二人關係良好

英國周一的新增確診超過4,400宗，死亡病例亦增至超過1.1萬宗。英國由3月23日起，實施3周禁足令，本周屆滿。暫代首相職務的英國外相藍韜文（Dominic Raab）稱，與專家商討後，決定維持實施居家令，呼籲民眾留在家中，以減慢病毒傳播。

英國廣播公司（BBC）引述為NHS提供殯儀用品的供應商Barber Medical指，目前已沒有符合標準的屍袋可出售，亦無法於海外採購有拉鏈的屍袋，更預料短缺的情況將持續數周。

英國GMB工會表示，有醫院搬運工接獲通知，要用床單包裹和運送屍體。1名來自沃特福德總醫院（Watford General Hospital）的工人更向BBC證實，要用床單來裹屍。

【英國疫情】現在才「或建議戴口罩」死亡逾1.1萬人

【英國疫情】屍袋庫存或告急 醫護稱用床單裹屍

【英國疫情】男教師日行8公里 為基層學生送餐

不過，英國疫情死亡人數或受低估。微軟創辦人Bill Gates旗下美國西雅圖研究所Institute for Health Metrics and Evaluation（IHME）更預期，英國會成為歐洲疫情最嚴重國家，佔歐洲總死亡人數40%。

【歐洲疫情】英國高峰恐日死3000人 佔歐洲死亡40%

【新冠肺炎】emoji都中招 2021年將無新表情

IHME推算，英國疫情每日死亡人數會在4月17日左右見頂，單日高達2,900多死。英國到8月累計死亡人數會增至6.6萬。

IHME稱，英國早前提出「集體免疫」，延誤了社會防疫措施落實；英國3月23日推出保持社交距離措施時，死亡人數已達54人，相比下，葡萄牙出現首名死者時已下令保持社交距離。

【美國疫情】何時復工復產？特朗普：由我話事 非州長

【美國疫情】女醫生遭暫奪女兒撫養權 因染疫風險大

新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

【美國疫情】死亡比例遠超亞洲 學者：特朗普之過

【美國疫情】福西：倘早實施居家令 可拯救更多人

歐洲新冠肺炎疫情分佈：

  • 西班牙／170,099宗／17,756死
  • 意大利／159,516宗／20,465死
  • 德國／130,072宗／3,194死
  • 法國／98,076宗／14,986死
  • 英國／89,571宗／11,347死
  • 土耳其（橫跨歐亞）／61,049宗／1,296死
  • 比利時／30,589宗／3,903死
  • 荷蘭／26,712宗／2,833死
  • 瑞士／25,688宗／1,138死
  • 俄羅斯／21,102宗／148死
  • 葡萄牙／16,934宗／535死
  • 奧地利／14,041宗／368死
  • 瑞典／10,948宗／919死
  • 愛爾蘭／10,647宗／365死
  • －－－確診1萬宗以下－－－
  • 波蘭／6,934宗／245死
  • 羅馬尼亞／6,633宗／331死
  • 挪威／6,605宗／134死
  • 丹麥／6,513宗／285死
  • 捷克／6,059宗／147死
  • －－－確診5千宗以下－－－
  • 塞爾維亞／4,054宗／85死
  • 烏克蘭／3,372宗／98死
  • 盧森堡／3,292宗／69死
  • 芬蘭／3,064宗／59死
  • 白俄羅斯／2,919宗/29死
  • 希臘／2,145宗／99死
  • 摩爾多瓦／1,712宗／36死
  • 冰島／1,711宗／8死
  • 克羅地亞／1,650宗／25死
  • 愛沙尼亞／1,332宗／28死
  • 斯洛文尼亞／1,212宗／55死
  • 立陶宛 /1,070宗 / 24死

以上數字截至香港時間周二（14日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

【英國疫情】立遺囑要保持距離 律師隔窗作見證

【美國疫情】特朗普:經濟將似火箭反彈 以悼念逝者

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【新冠肺炎】emoji都中招 2021年將無新表情
2020/04/13
【新冠肺炎】emoji都中招 2021年將無新表情
【英國疫情】屍袋庫存或告急 醫護稱用床單裹屍
2020/04/13
【英國疫情】屍袋庫存或告急 醫護稱用床單裹屍
【英國疫情】70歲香港移民護士亡 相信防護不足染疫
2020/04/08
【英國疫情】70歲香港移民護士亡 相信防護不足染疫
【英國疫情】英格蘭小姐除下后冠 重返醫生崗位
2020/04/07
【英國疫情】英格蘭小姐除下后冠 重返醫生崗位
【約翰遜確診】若病重倒下 誰會接任英國首相？
2020/04/07
【約翰遜確診】若病重倒下 誰會接任英國首相？
疫情 傳染病 歐洲 新冠肺炎 德國 意大利 法國 英國 冠狀病毒 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【日本疫情】接連爆院內感染 東京有醫院近200人確診

下一篇文章

【南韓疫情】二次感染個案激增 世衛：康復者未必免疫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情分佈圖】新增確診連降3日 紐約死亡破萬
【美國疫情分佈圖】新增確診連降3日 紐約死亡破萬
【美國疫情】死亡比例遠超亞洲 學者：特朗普之過
【美國疫情】死亡比例遠超亞洲 學者：特朗普之過
世衛：3種疫苗正臨床測試 中國進度最快
世衛：3種疫苗正臨床測試 中國進度最快
【日本疫情分佈圖】東京續成重災區 醫院疑集體感染
【日本疫情分佈圖】東京續成重災區 醫院疑集體感染
【疫情搶豬肉】最大豬肉商確診關美國廠房 糧食危機添憂
【疫情搶豬肉】最大豬肉商確診關美國廠房 糧食危機添憂
新型冠狀肺炎全球疫情（04月14日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月14日 時間16:00）