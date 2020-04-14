【歐洲疫情分佈圖】西班牙增3000確診 仍復工復產

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【日本疫情】接連爆院內感染 東京有醫院近200人確診
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情持續，西班牙周一（13日）再新增約3,000宗確診病例，卻宣布放寬限制措施，讓建築業和製造業開始復工復產。另外，英國再新增超過4,400宗確診病例，英國宣布延長居家令。
（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）
|西班牙、意大利、英國最近5天疫情趨勢
|日期
|西班牙
|意大利
|英國
|4月13日
星期一
|確診17.01萬
增0.33萬
死亡17,756
|確診15.95萬
增0.32萬
死亡 20,465
|確診8.96萬
增0.44萬
死亡11,347
|4月12日
星期日
|確診16.68萬
增0.38萬
|確診15.63萬
增0.4萬
|確診8.52萬
增0.53萬
|4月11日
星期六
|確診16.3萬
增0.48萬
|確診15.23萬
增0.48萬
|確診7.99萬
增0.53萬
|4月10日
星期五
|確診15.82萬
增0.5萬
|確診14.75萬
增0.39萬
|確診7.46萬
增0.87萬
|4月9日
星期四
|確診15.32萬
增0.65萬
|確診14.36萬
增0.42萬
|確診6.59萬
增0.49萬
|確診數字未反映周二最新變化
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
意大利的新冠肺炎新增病例約3,200宗，西班牙增幅則大約在3,300宗水平。
西班牙政府逐漸放寬限制措施，宣布重啟非必要經濟活動，容許建築業和製造業復工復產。但有關決定卻引起爭議，因爲西班牙的確診數字雖呈回落趨勢，最近五日仍維持在每日新增3,000至6,000多宗之間，反映疫情仍未大幅回落。
英國周一的新增確診超過4,400宗，死亡病例亦增至超過1.1萬宗。英國由3月23日起，實施3周禁足令，本周屆滿。暫代首相職務的英國外相藍韜文（Dominic Raab）稱，與專家商討後，決定維持實施居家令，呼籲民眾留在家中，以減慢病毒傳播。
英國廣播公司（BBC）引述為NHS提供殯儀用品的供應商Barber Medical指，目前已沒有符合標準的屍袋可出售，亦無法於海外採購有拉鏈的屍袋，更預料短缺的情況將持續數周。
英國GMB工會表示，有醫院搬運工接獲通知，要用床單包裹和運送屍體。1名來自沃特福德總醫院（Watford General Hospital）的工人更向BBC證實，要用床單來裹屍。
不過，英國疫情死亡人數或受低估。微軟創辦人Bill Gates旗下美國西雅圖研究所Institute for Health Metrics and Evaluation（IHME）更預期，英國會成為歐洲疫情最嚴重國家，佔歐洲總死亡人數40%。
IHME推算，英國疫情每日死亡人數會在4月17日左右見頂，單日高達2,900多死。英國到8月累計死亡人數會增至6.6萬。
IHME稱，英國早前提出「集體免疫」，延誤了社會防疫措施落實；英國3月23日推出保持社交距離措施時，死亡人數已達54人，相比下，葡萄牙出現首名死者時已下令保持社交距離。
歐洲新冠肺炎疫情分佈：
以上數字截至香港時間周二（14日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。
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