【歐洲疫情分佈圖】西班牙增3000確診 仍復工復產

▲ 【歐洲疫情分佈圖地圖】西班牙意大利英國法國疫情

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情持續，西班牙周一（13日）再新增約3,000宗確診病例，卻宣布放寬限制措施，讓建築業和製造業開始復工復產。另外，英國再新增超過4,400宗確診病例，英國宣布延長居家令。

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【歐洲疫情】每日3000確診仍復工 西班牙「找死」捱批

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

西班牙、意大利、英國最近5天疫情趨勢 日期 西班牙 意大利 英國 4月13日

星期一 確診17.01萬

增0.33萬

死亡17,756 確診15.95萬

增0.32萬

死亡 20,465 確診8.96萬

增0.44萬

死亡11,347 4月12日

星期日 確診16.68萬

增0.38萬 確診15.63萬

增0.4萬 確診8.52萬

增0.53萬 4月11日

星期六 確診16.3萬

增0.48萬 確診15.23萬

增0.48萬 確診7.99萬

增0.53萬 4月10日

星期五 確診15.82萬

增0.5萬 確診14.75萬

增0.39萬 確診7.46萬

增0.87萬 4月9日

星期四 確診15.32萬

增0.65萬 確診14.36萬

增0.42萬 確診6.59萬

增0.49萬 確診數字未反映周二最新變化 資料來源：Johns Hopkins CSSE

意大利的新冠肺炎新增病例約3,200宗，西班牙增幅則大約在3,300宗水平。

西班牙政府逐漸放寬限制措施，宣布重啟非必要經濟活動，容許建築業和製造業復工復產。但有關決定卻引起爭議，因爲西班牙的確診數字雖呈回落趨勢，最近五日仍維持在每日新增3,000至6,000多宗之間，反映疫情仍未大幅回落。

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英國周一的新增確診超過4,400宗，死亡病例亦增至超過1.1萬宗。英國由3月23日起，實施3周禁足令，本周屆滿。暫代首相職務的英國外相藍韜文（Dominic Raab）稱，與專家商討後，決定維持實施居家令，呼籲民眾留在家中，以減慢病毒傳播。

英國廣播公司（BBC）引述為NHS提供殯儀用品的供應商Barber Medical指，目前已沒有符合標準的屍袋可出售，亦無法於海外採購有拉鏈的屍袋，更預料短缺的情況將持續數周。

英國GMB工會表示，有醫院搬運工接獲通知，要用床單包裹和運送屍體。1名來自沃特福德總醫院（Watford General Hospital）的工人更向BBC證實，要用床單來裹屍。

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不過，英國疫情死亡人數或受低估。微軟創辦人Bill Gates旗下美國西雅圖研究所Institute for Health Metrics and Evaluation（IHME）更預期，英國會成為歐洲疫情最嚴重國家，佔歐洲總死亡人數40%。

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IHME推算，英國疫情每日死亡人數會在4月17日左右見頂，單日高達2,900多死。英國到8月累計死亡人數會增至6.6萬。

IHME稱，英國早前提出「集體免疫」，延誤了社會防疫措施落實；英國3月23日推出保持社交距離措施時，死亡人數已達54人，相比下，葡萄牙出現首名死者時已下令保持社交距離。

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▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

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歐洲新冠肺炎疫情分佈：

西班牙／170,099宗／17,756死

意大利／159,516宗／20,465死

德國／130,072宗／3,194死

法國／98,076宗／14,986死

英國／89,571宗／11,347死

土耳其（橫跨歐亞）／61,049宗／1,296死

比利時／30,589宗／3,903死

荷蘭／26,712宗／2,833死

瑞士／25,688宗／1,138死

俄羅斯／21,102宗／148死

葡萄牙／16,934宗／535死

奧地利／14,041宗／368死

瑞典／10,948宗／919死

愛爾蘭／10,647宗／365死

－－－確診1萬宗以下－－－

波蘭／6,934宗／245死

羅馬尼亞／6,633宗／331死

挪威／6,605宗／134死

丹麥／6,513宗／285死

捷克／6,059宗／147死

－－－確診5千宗以下－－－

塞爾維亞／4,054宗／85死

烏克蘭／3,372宗／98死

盧森堡／3,292宗／69死

芬蘭／3,064宗／59死

白俄羅斯／2,919宗/29死

希臘／2,145宗／99死

摩爾多瓦／1,712宗／36死

冰島／1,711宗／8死

克羅地亞／1,650宗／25死

愛沙尼亞／1,332宗／28死

斯洛文尼亞／1,212宗／55死

立陶宛 /1,070宗 / 24死

以上數字截至香港時間周二（14日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

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