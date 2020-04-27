【歐洲疫情分佈圖】西班牙、意大利疫情緩和 確診、死亡數字創新低

▲ 【歐洲疫情分佈圖地圖】西班牙意大利英國法國俄羅斯疫情

歐洲的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）的疫情持續，最早大規模爆發的西班牙和意大利，在確診及死亡病例增幅放緩下，已陸續放寬封城措施，逐步復工。意大利總理孔特（Giuseppe Conte）表示，意大利將於5月初重開製造業及建築業，並安排學校於9月復課。西班牙疫情周日（26日）確診數字開始緩和，增約2,870宗病例，較前一日增約4,000宗大幅下降，死亡人數更是創新低，當局放寬禁令，讓兒童每天可出門活動一小時，料5月會逐步放寬其他措施。另外，俄羅斯疫情亦未有退卻跡象，繼前一日增5,900宗病例，周日再增6,361，有上升趨勢。確診一個月，曾在深切治療部留院康復的英國首相約翰遜於今日（27日）復工，料首先平定關於延長封關引起的國內爭議。

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（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

西班牙、英國、俄羅斯最近5天疫情趨勢 日期 西班牙 英國 俄羅斯 4月26日

星期日 確診22.6萬

增0.28萬

死亡23,190 確診15.84萬

增0.44萬

死亡20,732 確診8.09萬

增0.63萬

死亡747 4月25日

星期六 確診22.3萬

增0.4萬

死亡22,902 確診14.83萬

增0.49萬

死亡20,319 確診7.45萬

增0.59萬

死亡681 4月24日

星期五 確診21.9萬

增0.6萬 確診14.34萬

增0.54萬 確診6.86萬

增0.59萬 4月23日

星期四 確診21.3萬

增0.46萬 確診13.8萬

增0.45萬 確診6.27萬

增0.48萬 4月22日

星期三 確診20.84萬

增0.42萬 確診13.35萬

增0.45萬 確診5.79萬

增0.52萬 確診數字未反映周日最新變化 資料來源：Worldometer

意大利前一日再增2,324人確診新冠肺炎，為近6日以來最低，累計增至超過19.7萬人確診。另外，意大利再增260人死亡，爲繼3月17日以來的最低，累計死亡人數超過2.6萬人。

孔特周日（26日）接受意大利媒體採訪時表示，該國將於5月4日重開製造業及建築業，並計劃學校於今年9月復課。孔特指政府目前正加緊工作，料可於下周初公布上述復工復課的措施詳情。

西班牙周日新增2,870宗確診病例，累計增至22.6萬宗。死亡病例則新增288宗，增至2.31萬宗；西班牙衛生部門指，死亡人數首次降至300以下，創歷史新低。另已於周日（26日）起，允許全國630萬名14歲以下的兒童，每天出門活動一小時；由5月2日起將允許民眾外出運動和散步，5月中會進一步放寬其他措施。

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俄羅斯再增6,361人確診新冠肺炎，累計增至8.09萬人確診。俄羅斯疫情由4月起持續加劇，最近5日的單日新增病例徘徊於4,000多宗至6,000宗之間，死亡人數仍較其餘疫情同樣嚴重的國家為低。

英國的新增確診約4,900宗，疫情仍未放緩。英國首相約翰遜（Boris Johnson）於周一復工，重新帶領抗疫工作。BBC分析預計，約翰遜會主持內閣會議，又會與部分閣員及專家小組開會，聽取疫情最新發展，甚至主持疫情簡介會。政府專家建議，英國應仿傚南韓的做法，逐步解封及追蹤接觸史。

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▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

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歐洲新冠肺炎疫情分佈：

西班牙／226,629宗／23,190死

意大利／197,675宗 / 26,644死

法國／162,220宗／22,890死

德國／157,770宗／5,976死

英國／154,037宗／20,795死

土耳其（橫跨歐亞）／110,130宗／2,805死

俄羅斯／80,949宗／747死

比利時／46,134宗／7,094死

荷蘭／38,040宗／4,491死

瑞士／29,061宗／1,610死

葡萄牙／23,864宗／903死

愛爾蘭／19,262宗／1,087死

瑞典／18,640宗／2,194死

奧地利／15,225宗／542死

波蘭／11,617宗／535死

羅馬尼亞／11,036宗／619死

白俄羅斯／10,463宗／72死

烏克蘭／9,009宗／220死

丹麥／8,773宗／422死

挪威／7,527宗／201死

捷克／7,404宗／220死

塞爾維亞／6,630宗／125死

芬蘭／4,576宗／190死

盧森堡／3,723宗／88死

摩爾多瓦／3,408宗／96死

匈牙利／2,583宗／280死

希臘／2,517宗／134死

克羅地亞／2,030宗／55死

冰島／1,792宗／10死

愛沙尼亞／1,643宗／49死

波黑／1,516宗 / 59死

立陶宛／1,449宗／41死

斯洛文尼亞／1,396宗／82死

斯洛伐克／1,379宗／18死

北馬其頓／1,386宗／61死

保加利亞／1,348宗／56死

拉脫維亞／818宗／13死

塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／817宗／14死

安道爾／738宗／40死

阿爾巴尼亞／726宗／28死

聖馬力諾／538宗／41死

馬耳他／448宗／4死

黑山／321宗／7死

摩納哥／94宗／4死

列支敦士登／82宗／1死

梵蒂岡／9宗

以上數字截至香港時間周一（27日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

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