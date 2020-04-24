【歐洲疫情分佈圖】英國首相約翰遜下周復工 西班牙連續三天日增4000確診

▲ 【歐洲疫情分佈圖地圖】西班牙意大利英國法國俄羅斯疫情

歐洲的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）的疫情仍未受控，早前確診的英國首相約翰遜自4月12日出院後一直休養，將於下周一復工，繼續帶領團隊抗疫。英國疫情仍然嚴峻，一日内再增4,500人確診，累計病例已逼近14萬人。西班牙疫情持續，周四（23日）增約4,600宗病例，是連續三天以來新高，政府延長國家緊急狀態至下月9日。另外，俄羅斯疫情亦未緩和，於一日内再增4,800宗病例。德國逐步解封後，確診人數也有上升趨勢。

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（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

西班牙、英國、俄羅斯最近5天疫情趨勢 日期 西班牙 英國 俄羅斯 4月23日

星期四 確診21.3萬

增0.46萬

死亡22,157 確診13.8萬

增0.45萬

死亡18,738 確診6.27萬

增0.48萬

死亡555 4月22日

星期三 確診20.84萬

增0.42萬 確診13.35萬

增0.45萬 確診5.79萬

增0.52萬 4月21日

星期二 確診20.42萬

增0.4萬 確診12.9萬

增0.43萬 確診5.27萬

增0.57萬 4月20日

星期一 確診20.02萬

增0.15萬 確診12.47萬

增0.46萬 確診4.7萬

增0.42萬 4月19日

星期日 確診19.87萬

增0.43萬 確診12.01萬

增0.59萬 確診4.28萬

增0.6萬 確診數字未反映周五最新變化 資料來源：Worldometer

西班牙連續三日的單日確診增幅突破4,000宗，周四新增4,635宗確診病例，累計增至21.3萬宗。死亡病例則新增440宗，增至2.21萬宗。西班牙因應疫情持續未放緩，宣布延長國家緊急狀態至下月9日。

俄羅斯周四再增4,800人確診新冠肺炎，累計增至6.72萬人確診。俄羅斯疫情由4月起持續加劇，最近5日的單日新增病例徘徊於4,000多宗至6,000宗之間，有輕微回落，死亡人數仍較其餘疫情同樣嚴重的國家為低。

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英國周四的新增確診約4,500宗，疫情仍未放緩。英國首相約翰遜（Boris Johnson）將於下周一復工，重新帶領抗疫工作。另外英國政府宣布，將有1000萬前線工作人員及其家人，如記者、老師、外賣員等前，可在NHS上網登記預約檢測；現時每日檢測量逾5萬，目標為每日進行10萬次測試。

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德國逐步解封後，確診人數有明顯上升趨勢。周二（21日）新增病例為約1,200宗，周三（22日）新增病例為2,400宗，較前一日增幅達1倍，周四（23日）再增2,481宗，總理默克爾提醒，雖然小商店陸續開業，但國家仍未走出疫情的困境，不可掉以輕心。

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▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

歐洲新冠肺炎疫情分佈：

西班牙／213,024宗／22,157死

意大利／189,937宗 / 25,549死

法國／159,467宗／21,889死

德國／153,129宗／5,575死

英國／139,246宗／18,791死

土耳其（橫跨歐亞）／107,790宗／2,491死

俄羅斯／62,773宗／555死

比利時／42,797宗／6,490死

荷蘭／35,921宗／4,192死

瑞士／28,496宗／1,549死

葡萄牙／22,353宗／820死

愛爾蘭／17,607宗／794死

瑞典／16,755宗／2,021死

奧地利／15,002宗／522死

波蘭／10,511宗／454死

羅馬尼亞／10,096宗／545死

丹麥／8,271宗／394死

白俄羅斯／8,022宗／58死

烏克蘭／7,647宗／193死

挪威／7,401宗／194死

捷克／7,187宗／213死

塞爾維亞／6,630宗／125死

芬蘭／4,284宗／172死

盧森堡／3,665宗／83死

摩爾多瓦／2,926宗／80死

希臘／2,463宗／127死

匈牙利／2,383宗／250死

克羅地亞／1,981宗／50死

冰島／1,789宗／10死

愛沙尼亞／1,592宗／45死

波黑／1,413宗 / 54死

立陶宛／1,410宗／40死

斯洛文尼亞／1,366宗／79死

斯洛伐克／1,325宗／15死

北馬其頓／1,300宗／56死

保加利亞／1,171宗／52死

塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／795宗／13死

拉脫維亞／778宗／12死

安道爾／723宗／37死

阿爾巴尼亞／663宗／27死

聖馬力諾／501宗／40死

馬耳他／445宗／3死

黑山／316宗／5死

摩納哥／94宗／4死

列支敦士登／81宗／1死

梵蒂岡／9宗

以上數字截至香港時間周五（24日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

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