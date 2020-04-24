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【歐洲疫情分佈圖】英國首相約翰遜下周復工 西班牙連續三天日增4000確診

環球社會熱點 17:09 2020/04/24

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【歐洲疫情分佈圖地圖】西班牙意大利英國法國俄羅斯疫情

歐洲的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）的疫情仍未受控，早前確診的英國首相約翰遜自4月12日出院後一直休養，將於下周一復工，繼續帶領團隊抗疫。英國疫情仍然嚴峻，一日内再增4,500人確診，累計病例已逼近14萬人。西班牙疫情持續，周四（23日）增約4,600宗病例，是連續三天以來新高，政府延長國家緊急狀態至下月9日。另外，俄羅斯疫情亦未緩和，於一日内再增4,800宗病例。德國逐步解封後，確診人數也有上升趨勢。

【新冠肺炎】聯合國7項人權措施 一文看清各國表現

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（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

西班牙、英國、俄羅斯最近5天疫情趨勢
日期 西班牙 英國 俄羅斯
4月23日
星期四		 確診21.3萬
增0.46萬
死亡22,157		 確診13.8萬
增0.45萬
死亡18,738		 確診6.27萬
增0.48萬
死亡555
4月22日
星期三		 確診20.84萬
增0.42萬		 確診13.35萬
增0.45萬		 確診5.79萬
增0.52萬
4月21日
星期二		 確診20.42萬
增0.4萬		 確診12.9萬
增0.43萬		 確診5.27萬
增0.57萬
4月20日
星期一		 確診20.02萬
增0.15萬		 確診12.47萬
增0.46萬		 確診4.7萬
增0.42萬
4月19日
星期日		 確診19.87萬
增0.43萬		 確診12.01萬
增0.59萬		 確診4.28萬
增0.6萬
確診數字未反映周五最新變化
資料來源：Worldometer

西班牙連續三日的單日確診增幅突破4,000宗，周四新增4,635宗確診病例，累計增至21.3萬宗。死亡病例則新增440宗，增至2.21萬宗。西班牙因應疫情持續未放緩，宣布延長國家緊急狀態至下月9日。

俄羅斯周四再增4,800人確診新冠肺炎，累計增至6.72萬人確診。俄羅斯疫情由4月起持續加劇，最近5日的單日新增病例徘徊於4,000多宗至6,000宗之間，有輕微回落，死亡人數仍較其餘疫情同樣嚴重的國家為低。

各國疫情為何難比較？ 何謂死亡亦有得拗（訂戶專享）

【疫情索償中國】或要靠「私了」 國際索償難度高

英國周四的新增確診約4,500宗，疫情仍未放緩。英國首相約翰遜（Boris Johnson）將於下周一復工，重新帶領抗疫工作。另外英國政府宣布，將有1000萬前線工作人員及其家人，如記者、老師、外賣員等前，可在NHS上網登記預約檢測；現時每日檢測量逾5萬，目標為每日進行10萬次測試。

【美國疫情】特朗普倡注射消毒液殺病毒 醫生指人都死埋

【美國疫情】特朗普：日光能殺新冠病毒 衛生官愕然

德國逐步解封後，確診人數有明顯上升趨勢。周二（21日）新增病例為約1,200宗，周三（22日）新增病例為2,400宗，較前一日增幅達1倍，周四（23日）再增2,481宗，總理默克爾提醒，雖然小商店陸續開業，但國家仍未走出疫情的困境，不可掉以輕心。

【美國疫情】夏威夷旅遊局貼錢送走遊客 代付機票錢

【美國疫情】疫情令窮人無水飲 飲品商欠交水費竟無事

新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

 

歐洲新冠肺炎疫情分佈：

  • 西班牙／213,024宗／22,157死
  • 意大利／189,937宗 / 25,549死
  • 法國／159,467宗／21,889死
  • 德國／153,129宗／5,575死
  • 英國／139,246宗／18,791死
  • 土耳其（橫跨歐亞）／107,790宗／2,491死
  • 俄羅斯／62,773宗／555死
  • 比利時／42,797宗／6,490死
  • 荷蘭／35,921宗／4,192死
  • 瑞士／28,496宗／1,549死
  • 葡萄牙／22,353宗／820死
  • 愛爾蘭／17,607宗／794死
  • 瑞典／16,755宗／2,021死
  • 奧地利／15,002宗／522死
  • 波蘭／10,511宗／454死
  • 羅馬尼亞／10,096宗／545死
  • 丹麥／8,271宗／394死
  • 白俄羅斯／8,022宗／58死
  • 烏克蘭／7,647宗／193死
  • 挪威／7,401宗／194死
  • 捷克／7,187宗／213死
  • 塞爾維亞／6,630宗／125死
  • 芬蘭／4,284宗／172死
  • 盧森堡／3,665宗／83死
  • 摩爾多瓦／2,926宗／80死
  • 希臘／2,463宗／127死
  • 匈牙利／2,383宗／250死
  • 克羅地亞／1,981宗／50死
  • 冰島／1,789宗／10死
  • 愛沙尼亞／1,592宗／45死
  • 波黑／1,413宗 / 54死
  • 立陶宛／1,410宗／40死
  • 斯洛文尼亞／1,366宗／79死
  • 斯洛伐克／1,325宗／15死
  • 北馬其頓／1,300宗／56死
  • 保加利亞／1,171宗／52死
  • 塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／795宗／13死
  • 拉脫維亞／778宗／12死
  • 安道爾／723宗／37死
  • 阿爾巴尼亞／663宗／27死
  • 聖馬力諾／501宗／40死
  • 馬耳他／445宗／3死
  • 黑山／316宗／5死
  • 摩納哥／94宗／4死
  • 列支敦士登／81宗／1死
  • 梵蒂岡／9宗

以上數字截至香港時間周五（24日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

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