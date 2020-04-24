【歐洲疫情分佈圖】英國首相約翰遜下周復工 西班牙連續三天日增4000確診

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【日本疫情】東京擬限3日買1次餸 東北7地促黃金周留家
歐洲的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）的疫情仍未受控，早前確診的英國首相約翰遜自4月12日出院後一直休養，將於下周一復工，繼續帶領團隊抗疫。英國疫情仍然嚴峻，一日内再增4,500人確診，累計病例已逼近14萬人。西班牙疫情持續，周四（23日）增約4,600宗病例，是連續三天以來新高，政府延長國家緊急狀態至下月9日。另外，俄羅斯疫情亦未緩和，於一日内再增4,800宗病例。德國逐步解封後，確診人數也有上升趨勢。
（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）
|西班牙、英國、俄羅斯最近5天疫情趨勢
|日期
|西班牙
|英國
|俄羅斯
|4月23日
星期四
|確診21.3萬
增0.46萬
死亡22,157
|確診13.8萬
增0.45萬
死亡18,738
|確診6.27萬
增0.48萬
死亡555
|4月22日
星期三
|確診20.84萬
增0.42萬
|確診13.35萬
增0.45萬
|確診5.79萬
增0.52萬
|4月21日
星期二
|確診20.42萬
增0.4萬
|確診12.9萬
增0.43萬
|確診5.27萬
增0.57萬
|4月20日
星期一
|確診20.02萬
增0.15萬
|確診12.47萬
增0.46萬
|確診4.7萬
增0.42萬
|4月19日
星期日
|確診19.87萬
增0.43萬
|確診12.01萬
增0.59萬
|確診4.28萬
增0.6萬
|確診數字未反映周五最新變化
|資料來源：Worldometer
西班牙連續三日的單日確診增幅突破4,000宗，周四新增4,635宗確診病例，累計增至21.3萬宗。死亡病例則新增440宗，增至2.21萬宗。西班牙因應疫情持續未放緩，宣布延長國家緊急狀態至下月9日。
俄羅斯周四再增4,800人確診新冠肺炎，累計增至6.72萬人確診。俄羅斯疫情由4月起持續加劇，最近5日的單日新增病例徘徊於4,000多宗至6,000宗之間，有輕微回落，死亡人數仍較其餘疫情同樣嚴重的國家為低。
英國周四的新增確診約4,500宗，疫情仍未放緩。英國首相約翰遜（Boris Johnson）將於下周一復工，重新帶領抗疫工作。另外英國政府宣布，將有1000萬前線工作人員及其家人，如記者、老師、外賣員等前，可在NHS上網登記預約檢測；現時每日檢測量逾5萬，目標為每日進行10萬次測試。
德國逐步解封後，確診人數有明顯上升趨勢。周二（21日）新增病例為約1,200宗，周三（22日）新增病例為2,400宗，較前一日增幅達1倍，周四（23日）再增2,481宗，總理默克爾提醒，雖然小商店陸續開業，但國家仍未走出疫情的困境，不可掉以輕心。
歐洲新冠肺炎疫情分佈：
以上數字截至香港時間周五（24日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。
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