【歐洲疫情分佈圖】英國逾1萬死 屍袋庫存或告急

▲ 【歐洲疫情分佈圖地圖】西班牙意大利英國法國疫情

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情持續，重災區意大利、西班牙的確診及死亡數字增幅漸放緩，但英國疫情仍未受控。英國周日再新增超過5,000宗確診病例，死亡人數亦破萬。英媒更報道指，大量患者死亡導致合標準的屍袋庫存也告急，醫護人員更指要用床單來裹屍。

【約翰遜出院】「欠醫護一條命」英國首相坦言險死

英國港人移民護士亡 疑防護不足染疫

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

西班牙、意大利、英國最近5天疫情趨勢 日期 西班牙 意大利 英國 4月12日

星期日 確診16.68萬

增0.38萬

死亡17,209 確診15.63萬

增0.4萬

死亡19,899 確診8.52萬

增0.53萬

死亡10,629 4月11日

星期六 確診16.3萬

增0.48萬 確診15.23萬

增0.48萬 確診7.99萬

增0.53萬 4月10日

星期五 確診15.82萬

增0.5萬 確診14.75萬

增0.39萬 確診7.46萬

增0.87萬 4月9日

星期四 確診15.32萬

增0.65萬

死亡15,447 確診14.36萬

增0.42萬

死亡18,279 確診6.59萬

增0.49萬

死亡7,993 4月8日

星期三 確診14.67萬

增0.48萬

死亡14,555 確診13.94萬

增0.38萬

死亡17,669 確診6.1萬

增0.51萬

死亡7,097 確診數字未反映周一最新變化 資料來源：Johns Hopkins CSSE

意大利的新冠肺炎新增病例約3,800宗，西班牙增幅則大約在4,000宗水平。

不過，英國周日的新增確診超過5,000宗，死亡病例亦增至超過1萬宗。

英國廣播公司（BBC）引述為NHS提供殯儀用品的供應商Barber Medical指，目前已沒有符合標準的屍袋可出售，亦無法於海外採購有拉鏈的屍袋，更預料短缺的情況將持續數周。

英國GMB工會表示，有醫院搬運工接獲通知，要用床單包裹和運送屍體。1名來自沃特福德總醫院（Watford General Hospital）的工人更向BBC證實，要用床單來裹屍。

【英國疫情】屍袋庫存或告急 醫護稱用床單裹屍

【英國疫情】男教師日行8公里 為基層學生送餐

約翰遜若病重倒下 誰會接任英國首相？

不過，英國疫情死亡人數或受低估。微軟創辦人Bill Gates旗下美國西雅圖研究所Institute for Health Metrics and Evaluation（IHME）更預期，英國會成為歐洲疫情最嚴重國家，佔歐洲總死亡人數40%。

【歐洲疫情】英國高峰恐日死3000人 佔歐洲死亡40%

【新冠肺炎】emoji都中招 2021年將無新表情

IHME推算，英國疫情每日死亡人數會在4月17日左右見頂，單日高達2,900多死。英國到8月累計死亡人數會增至6.6萬。

IHME稱，英國早前提出「集體免疫」，延誤了社會防疫措施落實；英國3月23日推出保持社交距離措施時，死亡人數已達54人，相比下，葡萄牙出現首名死者時已下令保持社交距離。

【疫情搶豬肉】最大豬肉商確診關美國廠房 糧食危機添憂

【美國疫情】美媒：特朗普為求復市想群體免疫 惟遭警告後作罷

▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

【美國疫情】死亡比例遠超亞洲 學者：特朗普之過

【美國疫情】福西：倘早實施居家令 可拯救更多人

歐洲新冠肺炎疫情分佈：

西班牙／166,831宗／17,209死

意大利／156,363宗／19,899死

法國／133,670宗／14,412死

德國／127,854宗／3,022死

英國／85,208宗／10,629死

土耳其（橫跨歐亞）／56,956宗／1,198死

比利時／29,647宗／3,600死

荷蘭／25,746宗／2,747死

瑞士／25,415宗／1,106死

葡萄牙／16,585宗／504死

俄羅斯／15,770宗／130死

奧地利／13,945宗／350死

瑞典／10,483宗／899死

－－－確診1萬宗以下－－－

愛爾蘭／9,655宗／334死

波蘭／6,674宗／232死

挪威／6,525宗／128死

丹麥／6,369宗／273死

羅馬尼亞／6,300宗／316死

捷克／5,991宗／138死

－－－確診5千宗以下－－－

塞爾維亞／3,630宗／80死

盧森堡／3,281宗／66死

芬蘭／2,974宗／56死

烏克蘭／2,777宗／83死

白俄羅斯／2,578宗/26死

希臘／2,114宗／98死

冰島／1,701宗／8死

摩爾多瓦／1,662宗／31死

克羅地亞／1,600宗／23死

愛沙尼亞／1,309宗／25死

斯洛文尼亞／1,205宗／53死

以上數字截至香港時間周一（13日）中午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

【英國疫情】立遺囑要保持距離 律師隔窗作見證

【美國疫情】特朗普:經濟將似火箭反彈 以悼念逝者

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l