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【歐洲疫情分佈圖】英國逾1萬死 屍袋庫存或告急

環球社會熱點 15:01 2020/04/13

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【歐洲疫情分佈圖地圖】西班牙意大利英國法國疫情

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情持續，重災區意大利、西班牙的確診及死亡數字增幅漸放緩，但英國疫情仍未受控。英國周日再新增超過5,000宗確診病例，死亡人數亦破萬。英媒更報道指，大量患者死亡導致合標準的屍袋庫存也告急，醫護人員更指要用床單來裹屍。

【約翰遜出院】「欠醫護一條命」英國首相坦言險死

英國港人移民護士亡 疑防護不足染疫

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

西班牙、意大利、英國最近5天疫情趨勢
日期 西班牙 意大利 英國
4月12日
星期日		 確診16.68萬
增0.38萬
死亡17,209		 確診15.63萬
增0.4萬
死亡19,899		 確診8.52萬
增0.53萬
死亡10,629
4月11日
星期六		 確診16.3萬
增0.48萬		 確診15.23萬
增0.48萬		 確診7.99萬
增0.53萬
4月10日
星期五		 確診15.82萬
增0.5萬		 確診14.75萬
增0.39萬		 確診7.46萬
增0.87萬
4月9日
星期四		 確診15.32萬
增0.65萬
死亡15,447		 確診14.36萬
增0.42萬
死亡18,279		 確診6.59萬
增0.49萬
死亡7,993
4月8日
星期三		 確診14.67萬
增0.48萬
死亡14,555		 確診13.94萬
增0.38萬
死亡17,669		 確診6.1萬
增0.51萬
死亡7,097
確診數字未反映周一最新變化
資料來源：Johns Hopkins CSSE

意大利的新冠肺炎新增病例約3,800宗，西班牙增幅則大約在4,000宗水平。

不過，英國周日的新增確診超過5,000宗，死亡病例亦增至超過1萬宗。

英國廣播公司（BBC）引述為NHS提供殯儀用品的供應商Barber Medical指，目前已沒有符合標準的屍袋可出售，亦無法於海外採購有拉鏈的屍袋，更預料短缺的情況將持續數周。

英國GMB工會表示，有醫院搬運工接獲通知，要用床單包裹和運送屍體。1名來自沃特福德總醫院（Watford General Hospital）的工人更向BBC證實，要用床單來裹屍。

【英國疫情】屍袋庫存或告急 醫護稱用床單裹屍

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不過，英國疫情死亡人數或受低估。微軟創辦人Bill Gates旗下美國西雅圖研究所Institute for Health Metrics and Evaluation（IHME）更預期，英國會成為歐洲疫情最嚴重國家，佔歐洲總死亡人數40%。

【歐洲疫情】英國高峰恐日死3000人 佔歐洲死亡40%

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IHME推算，英國疫情每日死亡人數會在4月17日左右見頂，單日高達2,900多死。英國到8月累計死亡人數會增至6.6萬。

IHME稱，英國早前提出「集體免疫」，延誤了社會防疫措施落實；英國3月23日推出保持社交距離措施時，死亡人數已達54人，相比下，葡萄牙出現首名死者時已下令保持社交距離。

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新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

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歐洲新冠肺炎疫情分佈：

  • 西班牙／166,831宗／17,209死
  • 意大利／156,363宗／19,899死
  • 法國／133,670宗／14,412死
  • 德國／127,854宗／3,022死
  • 英國／85,208宗／10,629死
  • 土耳其（橫跨歐亞）／56,956宗／1,198死
  • 比利時／29,647宗／3,600死
  • 荷蘭／25,746宗／2,747死
  • 瑞士／25,415宗／1,106死
  • 葡萄牙／16,585宗／504死
  • 俄羅斯／15,770宗／130死
  • 奧地利／13,945宗／350死
  • 瑞典／10,483宗／899死
  • －－－確診1萬宗以下－－－
  • 愛爾蘭／9,655宗／334死
  • 波蘭／6,674宗／232死
  • 挪威／6,525宗／128死
  • 丹麥／6,369宗／273死
  • 羅馬尼亞／6,300宗／316死
  • 捷克／5,991宗／138死
  • －－－確診5千宗以下－－－
  • 塞爾維亞／3,630宗／80死
  • 盧森堡／3,281宗／66死
  • 芬蘭／2,974宗／56死
  • 烏克蘭／2,777宗／83死
  • 白俄羅斯／2,578宗/26死
  • 希臘／2,114宗／98死
  • 冰島／1,701宗／8死
  • 摩爾多瓦／1,662宗／31死
  • 克羅地亞／1,600宗／23死
  • 愛沙尼亞／1,309宗／25死
  • 斯洛文尼亞／1,205宗／53死

以上數字截至香港時間周一（13日）中午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

【英國疫情】立遺囑要保持距離 律師隔窗作見證

【美國疫情】特朗普:經濟將似火箭反彈 以悼念逝者

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