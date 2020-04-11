  • 23°C
香港時間 : 2020411日 (六) 12:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【歐洲疫情分佈圖】英國確診及死亡同創單日新高 歐盟擬延長入境限制

環球社會熱點 12:10 2020/04/11

分享：

【歐洲疫情分佈圖地圖】西班牙意大利英國法國疫情

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情持續，重災區意大利、西班牙的確診及死亡數字增幅漸放緩，但英國和法國疫情卻不斷升級。英國的確診病例和死亡病例在周五同創單日新高；法國一個醫生工會估計，全國6700萬人口中，多達160萬人可能受感染。歐盟委員會提議，將限制非歐盟公民入境神根區國家的措施，延長至5月15日。

【英國疫情】未計老人院1千死 全國近8千人不治

英國港人移民護士亡 疑防護不足染疫

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

西班牙、意大利、英國最近5天疫情趨勢
日期 西班牙 意大利 英國
4月10日
星期五		 確診15.82萬
增0.5萬
死亡16,081		 確診14.75萬
增0.39萬
死亡18,849		 確診7.46萬
增0.87萬
死亡8,958
4月9日
星期四		 確診15.32萬
增0.65萬
死亡15,447		 確診14.36萬
增0.42萬
死亡18,279		 確診6.59萬
增0.49萬
死亡7,993
4月8日
星期三		 確診14.67萬
增0.48萬
死亡14,555		 確診13.94萬
增0.38萬
死亡17,669		 確診6.1萬
增0.51萬
死亡7,097
4月7日
星期二		 確診14.19萬
增0.52萬		 確診13.56萬
增0.31萬		 確診5.59萬
增0.36萬
4月6日
星期一		 確診13.67萬
增0.51萬		 確診13.25萬
增0.36萬		 確診5.23萬
增0.39萬
4月5日
星期日		 確診13.16萬
增0.54萬		 確診12.89萬
增0.43萬		 確診4.84萬
增0.59萬
確診數字未反映周六最新變化
資料來源：Johns Hopkins CSSE

意大利近日的新冠肺炎新增病例平均維持在4,000宗左右，西班牙增幅則大約在5,000宗水平。

不過，英國周五的新增確診超過8,000宗，創單日新高，累計增至7.3萬人確診；死亡病例亦增近千宗，同樣刷新單日紀錄。

【英國疫情】病例單日激增逾8000宗 約翰遜可短暫步行

【英國疫情】男教師日行8公里 為基層學生送餐

約翰遜若病重倒下 誰會接任英國首相？

不過，英國疫情死亡人數或受低估。微軟創辦人Bill Gates旗下美國西雅圖研究所Institute for Health Metrics and Evaluation（IHME）更預期，英國會成為歐洲疫情最嚴重國家，佔歐洲總死亡人數40%。

【歐洲疫情】英國高峰恐日死3000人 佔歐洲死亡40%

【美國疫情】見證病人婚禮變喪禮 紐約醫護崩潰

IHME推算，英國疫情每日死亡人數會在4月17日左右見頂，單日高達2,900多死。英國到8月累計死亡人數會增至6.6萬。

IHME稱，英國早前提出「集體免疫」，延誤了社會防疫措施落實；英國3月23日推出保持社交距離措施時，死亡人數已達54人，相比下，葡萄牙出現首名死者時已下令保持社交距離。

芬蘭購逾200萬個不合格口罩 指中國口罩市場極混亂

【美國疫情】紐約日死779再破紀錄 州長痛下半旗

新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

【日本緊急狀態】頒令須2條件 醫護界一再催促終成事

【Bill Gates論疫情】美國死亡或遠低預期 蓋茨再倡封城

歐洲新冠肺炎疫情分佈：

  • 西班牙／158,273宗／16,081死
  • 意大利／1147,577宗／18,849死
  • 法國／125,931宗／13,197死
  • 德國／122,171宗／2,736死
  • 英國／74,605宗／8,958死
  • 土耳其（橫跨歐亞）／47,029宗／1,006死
  • 比利時／26,667宗／3,019死
  • 瑞士／24,551宗／1,002死
  • 荷蘭／23,249宗／2,520死
  • 葡萄牙／15,472宗／435死
  • 奧地利／13,560宗／319死
  • 俄羅斯／11,917宗／94死
  • －－－確診1萬宗以下－－－
  • 瑞典／9,685宗／870死
  • 愛爾蘭／8,089宗／287死
  • 挪威／6,314宗／113死
  • 丹麥／6,014宗／247死
  • 波蘭／5,955宗／181死
  • 捷克／5,732宗／119死
  • 羅馬尼亞／5,467宗／270死
  • －－－確診5千萬宗以下－－－
  • 盧森堡／3,223宗／54死
  • 塞爾維亞／3,223宗／71死
  • 芬蘭／2,769宗／48死
  • 烏克蘭／2,203宗／69死
  • 希臘／2,011宗／92死
  • 白俄羅斯／1,981宗/19死
  • 冰島／1,675宗／7死
  • 克羅地亞／1,495宗／21死
  • 摩爾多瓦／1,438宗／29死
  • 愛沙尼亞／1,258宗／24死
  • 斯洛文尼亞／1,160宗／45死

以上數字截至香港時間周六（11日）中午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

【英國疫情】立遺囑要保持距離 律師隔窗作見證

【美國疫情】芝加哥監獄353確診 全美最大感染群組

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【英國疫情】70歲香港移民護士亡 相信防護不足染疫
2020/04/08
【英國疫情】70歲香港移民護士亡 相信防護不足染疫
【英國疫情】英格蘭小姐除下后冠 重返醫生崗位
2020/04/07
【英國疫情】英格蘭小姐除下后冠 重返醫生崗位
【約翰遜確診】轉入深切治療部 BBC：改變一切
2020/04/07
【約翰遜確診】轉入深切治療部 BBC：改變一切
【約翰遜確診】若病重倒下 誰會接任英國首相？
2020/04/07
【約翰遜確診】若病重倒下 誰會接任英國首相？
【美國疫情分佈圖】紐約州增近800死 全國新增確診維持3萬
2020/04/10
【美國疫情分佈圖】紐約州增近800死 全國新增確診維持3萬
疫情 傳染病 歐洲 新冠肺炎 德國 意大利 法國 英國 冠狀病毒 新冠肺炎疫情

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月11日 時間12:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情分佈圖】紐約州增近800死 全國新增確診維持3萬
【美國疫情分佈圖】紐約州增近800死 全國新增確診維持3萬
【美國疫情】紐約死亡連續3日創新高 挖壕啟動大型埋葬
【美國疫情】紐約死亡連續3日創新高 挖壕啟動大型埋葬
【美國疫情】加州居民披垃圾袋 冒雨排隊領免費食材
【美國疫情】加州居民披垃圾袋 冒雨排隊領免費食材
【石油大戰】產油國據報減產1000萬桶 油價升幅收窄
【石油大戰】產油國據報減產1000萬桶 油價升幅收窄
新型冠狀肺炎全球疫情（04月11日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月11日 時間12:00）
【日本疫情分佈圖】東京日增近200確診 食肆縮短營業時間
【日本疫情分佈圖】東京日增近200確診 食肆縮短營業時間