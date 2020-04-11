【歐洲疫情分佈圖】英國確診及死亡同創單日新高 歐盟擬延長入境限制

▲ 【歐洲疫情分佈圖地圖】西班牙意大利英國法國疫情

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情持續，重災區意大利、西班牙的確診及死亡數字增幅漸放緩，但英國和法國疫情卻不斷升級。英國的確診病例和死亡病例在周五同創單日新高；法國一個醫生工會估計，全國6700萬人口中，多達160萬人可能受感染。歐盟委員會提議，將限制非歐盟公民入境神根區國家的措施，延長至5月15日。

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（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

西班牙、意大利、英國最近5天疫情趨勢 日期 西班牙 意大利 英國 4月10日

星期五 確診15.82萬

增0.5萬

死亡16,081 確診14.75萬

增0.39萬

死亡18,849 確診7.46萬

增0.87萬

死亡8,958 4月9日

星期四 確診15.32萬

增0.65萬

死亡15,447 確診14.36萬

增0.42萬

死亡18,279 確診6.59萬

增0.49萬

死亡7,993 4月8日

星期三 確診14.67萬

增0.48萬

死亡14,555 確診13.94萬

增0.38萬

死亡17,669 確診6.1萬

增0.51萬

死亡7,097 4月7日

星期二 確診14.19萬

增0.52萬 確診13.56萬

增0.31萬 確診5.59萬

增0.36萬 4月6日

星期一 確診13.67萬

增0.51萬 確診13.25萬

增0.36萬 確診5.23萬

增0.39萬 4月5日

星期日 確診13.16萬

增0.54萬 確診12.89萬

增0.43萬 確診4.84萬

增0.59萬 確診數字未反映周六最新變化 資料來源：Johns Hopkins CSSE

意大利近日的新冠肺炎新增病例平均維持在4,000宗左右，西班牙增幅則大約在5,000宗水平。

不過，英國周五的新增確診超過8,000宗，創單日新高，累計增至7.3萬人確診；死亡病例亦增近千宗，同樣刷新單日紀錄。

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不過，英國疫情死亡人數或受低估。微軟創辦人Bill Gates旗下美國西雅圖研究所Institute for Health Metrics and Evaluation（IHME）更預期，英國會成為歐洲疫情最嚴重國家，佔歐洲總死亡人數40%。

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IHME推算，英國疫情每日死亡人數會在4月17日左右見頂，單日高達2,900多死。英國到8月累計死亡人數會增至6.6萬。

IHME稱，英國早前提出「集體免疫」，延誤了社會防疫措施落實；英國3月23日推出保持社交距離措施時，死亡人數已達54人，相比下，葡萄牙出現首名死者時已下令保持社交距離。

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▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

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歐洲新冠肺炎疫情分佈：

西班牙／158,273宗／16,081死

意大利／1147,577宗／18,849死

法國／125,931宗／13,197死

德國／122,171宗／2,736死

英國／74,605宗／8,958死

土耳其（橫跨歐亞）／47,029宗／1,006死

比利時／26,667宗／3,019死

瑞士／24,551宗／1,002死

荷蘭／23,249宗／2,520死

葡萄牙／15,472宗／435死

奧地利／13,560宗／319死

俄羅斯／11,917宗／94死

－－－確診1萬宗以下－－－

瑞典／9,685宗／870死

愛爾蘭／8,089宗／287死

挪威／6,314宗／113死

丹麥／6,014宗／247死

波蘭／5,955宗／181死

捷克／5,732宗／119死

羅馬尼亞／5,467宗／270死

－－－確診5千萬宗以下－－－

盧森堡／3,223宗／54死

塞爾維亞／3,223宗／71死

芬蘭／2,769宗／48死

烏克蘭／2,203宗／69死

希臘／2,011宗／92死

白俄羅斯／1,981宗/19死

冰島／1,675宗／7死

克羅地亞／1,495宗／21死

摩爾多瓦／1,438宗／29死

愛沙尼亞／1,258宗／24死

斯洛文尼亞／1,160宗／45死

以上數字截至香港時間周六（11日）中午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

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