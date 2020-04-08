【歐洲疫情分佈圖】英國疑低估死亡人數 港人護士捐驅

▲ 【歐洲疫情分佈圖地圖】西班牙意大利英國法國疫情

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情，西班牙、意大利疫情抗散速度繼續有放緩蹟象。英國疫情新增確診人數亦連續兩日下降。不過有報道和研究指，英國官方大幅低估死亡人數，而英國疫情死亡會在4月中以每日3,000死水平見頂。有香港移民護士在英國抗疫前線染病離世，不排除與防護裝備不足有關。

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（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

西班牙、意大利、英國最近5天疫情趨勢 日期 西班牙 意大利 英國 4月7日

星期二 確診14.19萬

增0.52萬

死亡14,045 確診13.56萬

增0.31萬

死亡17,127 確診5.59萬

增0.36萬

死亡6,171 4月6日

星期一 確診13.67萬

增0.51萬 確診13.25萬

增0.36萬 確診5.23萬

增0.39萬 4月5日

星期日 確診13.16萬

增0.54萬 確診12.89萬

增0.43萬 確診4.84萬

增0.59萬 4月4日

星期六 確診12.62萬

增0.71萬 確診12.46萬

增0.48萬 確診4.25萬

增0.38萬 4月3日

星期五 確診11.91萬

增0.70萬 確診11.98萬

增0.46萬 確診3.87萬

增0.45萬 確診數字未反映周三最新變化 資料來源：Johns Hopkins CSSE

意大利周二（7日）新增近3,000人確診新冠肺炎，增幅創1個月以來新低。西班牙增幅也連續3天維持在5,000宗水平，顯著低於上月底9,000宗高位。

英國新增確診在周日（5日）接近6,000宗後，數字連降兩天，周二有大約3,600人確診，累計約5.6萬宗。英國疫情至今有接近6,200人死亡。

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不過，英國疫情死亡人數或受低估。美國有線電視新聞網（CNN）報道，英國統計部門周二公佈，3月5日至27日共有1,568人死於新冠肺炎，數字顯著多於衛生部門早前統計的926宗，後者只計在醫院病逝確診患者。

微軟創辦人Bill Gate旗下美國西雅圖研究所Institute for Health Metrics and Evaluation（IHME）更預期，英國會成為歐洲疫情最嚴重國家，佔歐洲總死亡人數40%。

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IHME推算，英國疫情每日死亡人數會在4月17日左右見頂，數字高達2,900多死。英國到8月累計死亡人數會增至6.6萬。

IHME稱，英國早前提出「集體免疫」，延誤了社會防疫措施落實；英國3月23日推出保持社交距離措施時，死亡人數已達54人，相比下，葡萄牙出現首名死者時已下令保持社交距離。

葡萄牙目前有1.2萬多人確診，約350死。

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▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

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歐洲新冠肺炎疫情分佈：

西班牙／141,942宗／14,045死

意大利／135,586宗／17,127死

法國／110,070宗／10,343死

德國／107,663宗／2,016死

英國／55,949宗／6,171死

土耳其（橫跨歐亞）／34,109宗／725死

瑞士／22,253宗／821死

比利時／22,194宗／2,035死

荷蘭／19,709宗／2,108死

奧地利／12,709宗／243死

葡萄牙／12,442宗／345死

瑞典／7,693宗／591死

俄羅斯／7,497宗／58死

挪威／6,086宗／89死

愛爾蘭／5,709宗／210死

丹麥／5,266宗／203死

捷克／5,033宗／91死

波蘭／4,848宗／129死

羅馬尼亞／4,417宗／205死

盧森堡／2,970宗／44死

塞爾維亞／2,447宗／61死

芬蘭／2,487宗／34死

希臘／1,832宗／81死

冰島／1,586宗／6死

烏克蘭／1,462宗／45死

克羅地亞／1,282宗／18死

愛沙尼亞／1,149宗／21死

斯洛文尼亞／1,059宗／36死

摩爾多瓦／1,056宗／22死

匈牙利／895宗／58死

立陶宛／880宗／15死

白俄羅斯／861宗/13死

波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／764宗／33死

北馬其頓／599宗／26死

保加利亞／581宗／23死

斯洛伐克／581宗/2死

拉脫維亞／548宗/2死

安道爾／545宗／22死

塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／494宗／9死

阿爾巴尼亞／383宗／22死

聖馬力諾／279宗／34死

馬耳他／293宗

黑山／248宗／2死

摩納哥／79宗／1死

列支敦士登／78宗／1死

梵蒂岡／7宗

以上數字截至香港時間周三（8日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

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