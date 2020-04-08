【歐洲疫情分佈圖】英國疑低估死亡人數 港人護士捐驅

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【日本疫情分佈圖】「逃離東京」成熱話 恐釀新交叉感染
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情，西班牙、意大利疫情抗散速度繼續有放緩蹟象。英國疫情新增確診人數亦連續兩日下降。不過有報道和研究指，英國官方大幅低估死亡人數，而英國疫情死亡會在4月中以每日3,000死水平見頂。有香港移民護士在英國抗疫前線染病離世，不排除與防護裝備不足有關。
|西班牙、意大利、英國最近5天疫情趨勢
|日期
|西班牙
|意大利
|英國
|4月7日
星期二
|確診14.19萬
增0.52萬
死亡14,045
|確診13.56萬
增0.31萬
死亡17,127
|確診5.59萬
增0.36萬
死亡6,171
|4月6日
星期一
|確診13.67萬
增0.51萬
|確診13.25萬
增0.36萬
|確診5.23萬
增0.39萬
|4月5日
星期日
|確診13.16萬
增0.54萬
|確診12.89萬
增0.43萬
|確診4.84萬
增0.59萬
|4月4日
星期六
|確診12.62萬
增0.71萬
|確診12.46萬
增0.48萬
|確診4.25萬
增0.38萬
|4月3日
星期五
|確診11.91萬
增0.70萬
|確診11.98萬
增0.46萬
|確診3.87萬
增0.45萬
|確診數字未反映周三最新變化
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
意大利周二（7日）新增近3,000人確診新冠肺炎，增幅創1個月以來新低。西班牙增幅也連續3天維持在5,000宗水平，顯著低於上月底9,000宗高位。
英國新增確診在周日（5日）接近6,000宗後，數字連降兩天，周二有大約3,600人確診，累計約5.6萬宗。英國疫情至今有接近6,200人死亡。
不過，英國疫情死亡人數或受低估。美國有線電視新聞網（CNN）報道，英國統計部門周二公佈，3月5日至27日共有1,568人死於新冠肺炎，數字顯著多於衛生部門早前統計的926宗，後者只計在醫院病逝確診患者。
微軟創辦人Bill Gate旗下美國西雅圖研究所Institute for Health Metrics and Evaluation（IHME）更預期，英國會成為歐洲疫情最嚴重國家，佔歐洲總死亡人數40%。
IHME推算，英國疫情每日死亡人數會在4月17日左右見頂，數字高達2,900多死。英國到8月累計死亡人數會增至6.6萬。
IHME稱，英國早前提出「集體免疫」，延誤了社會防疫措施落實；英國3月23日推出保持社交距離措施時，死亡人數已達54人，相比下，葡萄牙出現首名死者時已下令保持社交距離。
葡萄牙目前有1.2萬多人確診，約350死。
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歐洲新冠肺炎疫情分佈：
以上數字截至香港時間周三（8日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。
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