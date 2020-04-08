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【歐洲疫情分佈圖】英國疑低估死亡人數 港人護士捐驅

環球社會熱點 16:50 2020/04/08

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【歐洲疫情分佈圖地圖】西班牙意大利英國法國疫情

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情，西班牙、意大利疫情抗散速度繼續有放緩蹟象。英國疫情新增確診人數亦連續兩日下降。不過有報道和研究指，英國官方大幅低估死亡人數，而英國疫情死亡會在4月中以每日3,000死水平見頂。有香港移民護士在英國抗疫前線染病離世，不排除與防護裝備不足有關。

英國港人移民護士亡 疑防護不足染疫

英格蘭小姐除下后冠 重返醫生崗位

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

西班牙、意大利、英國最近5天疫情趨勢
日期 西班牙 意大利 英國
4月7日
星期二		 確診14.19萬
增0.52萬
死亡14,045		 確診13.56萬
增0.31萬
死亡17,127		 確診5.59萬
增0.36萬
死亡6,171
4月6日
星期一		 確診13.67萬
增0.51萬		 確診13.25萬
增0.36萬		 確診5.23萬
增0.39萬
4月5日
星期日		 確診13.16萬
增0.54萬		 確診12.89萬
增0.43萬		 確診4.84萬
增0.59萬
4月4日
星期六		 確診12.62萬
增0.71萬		 確診12.46萬
增0.48萬		 確診4.25萬
增0.38萬
4月3日
星期五		 確診11.91萬
增0.70萬		 確診11.98萬
增0.46萬		 確診3.87萬
增0.45萬
確診數字未反映周三最新變化
資料來源：Johns Hopkins CSSE

意大利周二（7日）新增近3,000人確診新冠肺炎，增幅創1個月以來新低。西班牙增幅也連續3天維持在5,000宗水平，顯著低於上月底9,000宗高位。

英國新增確診在周日（5日）接近6,000宗後，數字連降兩天，周二有大約3,600人確診，累計約5.6萬宗。英國疫情至今有接近6,200人死亡。

英國首相轉入深切治療部 BBC：改變一切

約翰遜若病重倒下 誰會接任英國首相？

不過，英國疫情死亡人數或受低估。美國有線電視新聞網（CNN）報道，英國統計部門周二公佈，3月5日至27日共有1,568人死於新冠肺炎，數字顯著多於衛生部門早前統計的926宗，後者只計在醫院病逝確診患者。

微軟創辦人Bill Gate旗下美國西雅圖研究所Institute for Health Metrics and Evaluation（IHME）更預期，英國會成為歐洲疫情最嚴重國家，佔歐洲總死亡人數40%。

歐元區財長傾足16小時 無法達救市共識

美國疫情「如饑餓遊戲」病毒檢測慢低估確診

IHME推算，英國疫情每日死亡人數會在4月17日左右見頂，數字高達2,900多死。英國到8月累計死亡人數會增至6.6萬。

IHME稱，英國早前提出「集體免疫」，延誤了社會防疫措施落實；英國3月23日推出保持社交距離措施時，死亡人數已達54人，相比下，葡萄牙出現首名死者時已下令保持社交距離。

葡萄牙目前有1.2萬多人確診，約350死。

英媒：中國進口350萬試劑全部不合格

批美軍航母求救天真愚蠢 海軍高層道歉

新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

【日本緊急狀態】頒令須2條件 醫護界一再催促終成事

【Bill Gates論疫情】美國死亡或遠低預期 蓋茨再倡封城

歐洲新冠肺炎疫情分佈：

  • 西班牙／141,942宗／14,045死
  • 意大利／135,586宗／17,127死
  • 法國／110,070宗／10,343死
  • 德國／107,663宗／2,016死
  • 英國／55,949宗／6,171死
  • 土耳其（橫跨歐亞）／34,109宗／725死
  • 瑞士／22,253宗／821死
  • 比利時／22,194宗／2,035死
  • 荷蘭／19,709宗／2,108死
  • 奧地利／12,709宗／243死
  • 葡萄牙／12,442宗／345死
  • 瑞典／7,693宗／591死
  • 俄羅斯／7,497宗／58死
  • 挪威／6,086宗／89死
  • 愛爾蘭／5,709宗／210死
  • 丹麥／5,266宗／203死
  • 捷克／5,033宗／91死
  • 波蘭／4,848宗／129死
  • 羅馬尼亞／4,417宗／205死
  • 盧森堡／2,970宗／44死
  • 塞爾維亞／2,447宗／61死
  • 芬蘭／2,487宗／34死
  • 希臘／1,832宗／81死
  • 冰島／1,586宗／6死
  • 烏克蘭／1,462宗／45死
  • 克羅地亞／1,282宗／18死
  • 愛沙尼亞／1,149宗／21死
  • 斯洛文尼亞／1,059宗／36死
  • 摩爾多瓦／1,056宗／22死
  • 匈牙利／895宗／58死
  • 立陶宛／880宗／15死
  • 白俄羅斯／861宗/13死
  • 波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／764宗／33死
  • 北馬其頓／599宗／26死
  • 保加利亞／581宗／23死
  • 斯洛伐克／581宗/2死
  • 拉脫維亞／548宗/2死
  • 安道爾／545宗／22死
  • 塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／494宗／9死
  • 阿爾巴尼亞／383宗／22死
  • 聖馬力諾／279宗／34死
  • 馬耳他／293宗
  • 黑山／248宗／2死
  • 摩納哥／79宗／1死
  • 列支敦士登／78宗／1死
  • 梵蒂岡／7宗

以上數字截至香港時間周三（8日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

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