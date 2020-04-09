【歐洲疫情分佈圖】英國日增近千人死 意大利西班牙放緩

▲ 【歐洲疫情分佈圖地圖】西班牙意大利英國法國疫情

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情持續，西班牙、意大利疫情抗散速度繼續呈放緩趨勢。英國疫情卻變得嚴峻，新增確診人數再超過5,000人。英國一日内再增近千人死亡，死亡數字創該國單日最大增幅，整體死亡人數亦增至超過7,000人。

英國港人移民護士亡 疑防護不足染疫

【英國疫情】男教師日行8公里 為基層學生送餐

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

西班牙、意大利、英國最近5天疫情趨勢 日期 西班牙 意大利 英國 4月8日

星期三 確診14.67萬

增0.48萬

死亡14,555 確診13.94萬

增0.38萬

死亡17,669 確診6.1萬

增0.51萬

死亡7,097 4月7日

星期二 確診14.19萬

增0.52萬 確診13.56萬

增0.31萬 確診5.59萬

增0.36萬 4月6日

星期一 確診13.67萬

增0.51萬 確診13.25萬

增0.36萬 確診5.23萬

增0.39萬 4月5日

星期日 確診13.16萬

增0.54萬 確診12.89萬

增0.43萬 確診4.84萬

增0.59萬 4月4日

星期六 確診12.62萬

增0.71萬 確診12.46萬

增0.48萬 確診4.25萬

增0.38萬 4月3日

星期五 確診11.91萬

增0.70萬 確診11.98萬

增0.46萬 確診3.87萬

增0.45萬 確診數字未反映周四最新變化 資料來源：Johns Hopkins CSSE

意大利周三（8日）新增3,800人確診新冠肺炎。西班牙增幅跌破5,000宗水平，顯著低於上月底9,000宗高位。

英國新增確診超過5,000人，累計增至超過6萬人確診。其中倫敦地區有超過1.4萬人確診，佔全國確診病例約23.6%，遠遠抛離其他地區，成爲全國疫情重災區。該國死亡數字增至7,097人，較前一日的6,159人，再增938人死亡。英國的死亡數字屬全球第五高的國家，僅次於意大利、美國、西班牙及法國。

【英國疫情】增近千人死 破單日死亡人數紀錄

約翰遜若病重倒下 誰會接任英國首相？

不過，英國疫情死亡人數或受低估。美國有線電視新聞網（CNN）報道，英國統計部門周二公佈，3月5日至27日共有1,568人死於新冠肺炎，數字顯著多於衛生部門早前統計的926宗，後者只計在醫院病逝確診患者。

微軟創辦人Bill Gates旗下美國西雅圖研究所Institute for Health Metrics and Evaluation（IHME）更預期，英國會成為歐洲疫情最嚴重國家，佔歐洲總死亡人數40%。

【歐洲疫情】英國高峰恐日死3000人 佔歐洲死亡40%

【美國疫情】見證病人婚禮變喪禮 紐約醫護崩潰

IHME推算，英國疫情每日死亡人數會在4月17日左右見頂，數字高達2,900多死。英國到8月累計死亡人數會增至6.6萬。

IHME稱，英國早前提出「集體免疫」，延誤了社會防疫措施落實；英國3月23日推出保持社交距離措施時，死亡人數已達54人，相比下，葡萄牙出現首名死者時已下令保持社交距離。

芬蘭購逾200萬個不合格口罩 指中國口罩市場極混亂

【美國疫情】紐約日死779再破紀錄 州長痛下半旗

▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

【日本緊急狀態】頒令須2條件 醫護界一再催促終成事

【Bill Gates論疫情】美國死亡或遠低預期 蓋茨再倡封城

歐洲新冠肺炎疫情分佈：

西班牙／148,220宗／14,792死

意大利／139,422宗／17,669死

法國／114,000宗／10,887死

德國／113,296宗／2,349死

英國／61,474宗／7,111死

土耳其（橫跨歐亞）／38,226宗／812死

比利時／23,403宗／2,240死

瑞士／23,280宗／895死

荷蘭／20,682宗／2,255死

葡萄牙／13,141宗／380死

奧地利／12,981宗／273死

俄羅斯／8,672宗／63死

瑞典／8,419宗／687死

愛爾蘭／6,074宗／235死

挪威／6,042宗／101死

丹麥／5,597宗／218死

捷克／5,335宗／104死

波蘭／5,205宗／159死

羅馬尼亞／4,761宗／227死

盧森堡／3,034宗／46死

塞爾維亞／2,666宗／65死

芬蘭／2,487宗／40死

烏克蘭／1,892宗／57死

希臘／1,884宗／83死

冰島／1,616宗／6死

克羅地亞／1,343宗／19死

愛沙尼亞／1,185宗／24死

摩爾多瓦／1,174宗／28死

斯洛文尼亞／1,091宗／40死

白俄羅斯／1,066宗/13死

匈牙利／980宗／66死

立陶宛／955宗／15死

波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／839宗／35死

斯洛伐克／682宗/2死

北馬其頓／617宗／29死

保加利亞／611宗／24死

拉脫維亞／589宗/2死

安道爾／564宗／23死

塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／526宗／9死

阿爾巴尼亞／400宗／22死

聖馬力諾／308宗／34死

馬耳他／299宗／1死

黑山／252宗／2死

摩納哥／81宗／1死

列支敦士登／78宗／1死

梵蒂岡／8宗

以上數字截至香港時間周四（9日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

【英國疫情】立遺囑要保持距離 律師隔窗作見證

【美國疫情】芝加哥監獄353確診 全美最大感染群組

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l