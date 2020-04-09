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【歐洲疫情分佈圖】英國日增近千人死 意大利西班牙放緩

環球社會熱點 16:42 2020/04/09

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【歐洲疫情分佈圖地圖】西班牙意大利英國法國疫情

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情持續，西班牙、意大利疫情抗散速度繼續呈放緩趨勢。英國疫情卻變得嚴峻，新增確診人數再超過5,000人。英國一日内再增近千人死亡，死亡數字創該國單日最大增幅，整體死亡人數亦增至超過7,000人。

英國港人移民護士亡 疑防護不足染疫

【英國疫情】男教師日行8公里 為基層學生送餐

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

西班牙、意大利、英國最近5天疫情趨勢
日期 西班牙 意大利 英國
4月8日
星期三		 確診14.67萬
增0.48萬
死亡14,555		 確診13.94萬
增0.38萬
死亡17,669		 確診6.1萬
增0.51萬
死亡7,097
4月7日
星期二		 確診14.19萬
增0.52萬		 確診13.56萬
增0.31萬		 確診5.59萬
增0.36萬
4月6日
星期一		 確診13.67萬
增0.51萬		 確診13.25萬
增0.36萬		 確診5.23萬
增0.39萬
4月5日
星期日		 確診13.16萬
增0.54萬		 確診12.89萬
增0.43萬		 確診4.84萬
增0.59萬
4月4日
星期六		 確診12.62萬
增0.71萬		 確診12.46萬
增0.48萬		 確診4.25萬
增0.38萬
4月3日
星期五		 確診11.91萬
增0.70萬		 確診11.98萬
增0.46萬		 確診3.87萬
增0.45萬
確診數字未反映周四最新變化
資料來源：Johns Hopkins CSSE

意大利周三（8日）新增3,800人確診新冠肺炎。西班牙增幅跌破5,000宗水平，顯著低於上月底9,000宗高位。

英國新增確診超過5,000人，累計增至超過6萬人確診。其中倫敦地區有超過1.4萬人確診，佔全國確診病例約23.6%，遠遠抛離其他地區，成爲全國疫情重災區。該國死亡數字增至7,097人，較前一日的6,159人，再增938人死亡。英國的死亡數字屬全球第五高的國家，僅次於意大利、美國、西班牙及法國。

【英國疫情】增近千人死 破單日死亡人數紀錄

約翰遜若病重倒下 誰會接任英國首相？

不過，英國疫情死亡人數或受低估。美國有線電視新聞網（CNN）報道，英國統計部門周二公佈，3月5日至27日共有1,568人死於新冠肺炎，數字顯著多於衛生部門早前統計的926宗，後者只計在醫院病逝確診患者。

微軟創辦人Bill Gates旗下美國西雅圖研究所Institute for Health Metrics and Evaluation（IHME）更預期，英國會成為歐洲疫情最嚴重國家，佔歐洲總死亡人數40%。

【歐洲疫情】英國高峰恐日死3000人 佔歐洲死亡40%

【美國疫情】見證病人婚禮變喪禮 紐約醫護崩潰

IHME推算，英國疫情每日死亡人數會在4月17日左右見頂，數字高達2,900多死。英國到8月累計死亡人數會增至6.6萬。

IHME稱，英國早前提出「集體免疫」，延誤了社會防疫措施落實；英國3月23日推出保持社交距離措施時，死亡人數已達54人，相比下，葡萄牙出現首名死者時已下令保持社交距離。

芬蘭購逾200萬個不合格口罩 指中國口罩市場極混亂

【美國疫情】紐約日死779再破紀錄 州長痛下半旗

新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

【日本緊急狀態】頒令須2條件 醫護界一再催促終成事

【Bill Gates論疫情】美國死亡或遠低預期 蓋茨再倡封城

歐洲新冠肺炎疫情分佈：

  • 西班牙／148,220宗／14,792死
  • 意大利／139,422宗／17,669死
  • 法國／114,000宗／10,887死
  • 德國／113,296宗／2,349死
  • 英國／61,474宗／7,111死
  • 土耳其（橫跨歐亞）／38,226宗／812死
  • 比利時／23,403宗／2,240死
  • 瑞士／23,280宗／895死
  • 荷蘭／20,682宗／2,255死
  • 葡萄牙／13,141宗／380死
  • 奧地利／12,981宗／273死
  • 俄羅斯／8,672宗／63死
  • 瑞典／8,419宗／687死
  • 愛爾蘭／6,074宗／235死
  • 挪威／6,042宗／101死
  • 丹麥／5,597宗／218死
  • 捷克／5,335宗／104死
  • 波蘭／5,205宗／159死
  • 羅馬尼亞／4,761宗／227死
  • 盧森堡／3,034宗／46死
  • 塞爾維亞／2,666宗／65死
  • 芬蘭／2,487宗／40死
  • 烏克蘭／1,892宗／57死
  • 希臘／1,884宗／83死
  • 冰島／1,616宗／6死
  • 克羅地亞／1,343宗／19死
  • 愛沙尼亞／1,185宗／24死
  • 摩爾多瓦／1,174宗／28死
  • 斯洛文尼亞／1,091宗／40死
  • 白俄羅斯／1,066宗/13死
  • 匈牙利／980宗／66死
  • 立陶宛／955宗／15死
  • 波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／839宗／35死
  • 斯洛伐克／682宗/2死
  • 北馬其頓／617宗／29死
  • 保加利亞／611宗／24死
  • 拉脫維亞／589宗/2死
  • 安道爾／564宗／23死
  • 塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／526宗／9死
  • 阿爾巴尼亞／400宗／22死
  • 聖馬力諾／308宗／34死
  • 馬耳他／299宗／1死
  • 黑山／252宗／2死
  • 摩納哥／81宗／1死
  • 列支敦士登／78宗／1死
  • 梵蒂岡／8宗

以上數字截至香港時間周四（9日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

【英國疫情】立遺囑要保持距離 律師隔窗作見證

【美國疫情】芝加哥監獄353確診 全美最大感染群組

 

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