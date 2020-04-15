【歐洲疫情分佈圖】英國再增5000病例 累計逼近10萬確診

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Bill Gates：世界現在最需要世衛 特朗普好危險
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）的全球確診突破200萬宗，而西班牙及意大利兩個歐洲疫情重災區的確診增幅放緩，日增確診病例低於3,000宗。但英國的疫情仍然嚴峻，一日内再增逾5,000人確診，如按照日增4,000至5,000宗病例的增幅計，累計確診人數將於1至2日内升至10萬人。
（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）
|西班牙、意大利、英國最近5天疫情趨勢
|日期
|西班牙
|意大利
|英國
|4月14日
星期二
|確診17.25萬
增0.24萬
死亡18,255
|確診16.24萬
增0.29萬
死亡 21,067
|確診9.48萬
增0.52萬
死亡12,129
|4月13日
星期一
|確診17.01萬
增0.33萬
|確診15.95萬
增0.32萬
|確診8.96萬
增0.44萬
|4月12日
星期日
|確診16.68萬
增0.38萬
|確診15.63萬
增0.4萬
|確診8.52萬
增0.53萬
|4月11日
星期六
|確診16.3萬
增0.48萬
|確診15.23萬
增0.48萬
|確診7.99萬
增0.53萬
|4月10日
星期五
|確診15.82萬
增0.5萬
|確診14.75萬
增0.39萬
|確診7.46萬
增0.87萬
|確診數字未反映周三最新變化
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
意大利的新冠肺炎新增病例約2,900宗，西班牙增幅則大約在2,400宗水平。
西班牙政府逐漸放寬限制措施，宣布重啟非必要經濟活動，容許建築業和製造業復工復產。但有關決定卻引起爭議，因爲西班牙的確診數字雖呈回落趨勢，最近五日仍維持在每日新增2,000至5,000宗之間，反映疫情仍未大幅回落。
Bill Gates：新冠疫情大爆發中途竟削世衛經費，做法危險
英國周二的新增確診超過5,200宗，疫情仍未放緩。英國由3月23日起，實施3周禁足令，本周屆滿。暫代首相職務的英國外相藍韜文（Dominic Raab）早前稱，與專家商討後，決定維持實施居家令，呼籲民眾留在家中，以減慢病毒傳播。
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不過，英國疫情死亡人數或受低估。微軟創辦人Bill Gates旗下美國西雅圖研究所Institute for Health Metrics and Evaluation（IHME）更預期，英國會成為歐洲疫情最嚴重國家，佔歐洲總死亡人數40%。
IHME推算，英國疫情每日死亡人數會在4月17日左右見頂，單日高達2,900多死。英國到8月累計死亡人數會增至6.6萬。
IHME稱，英國早前提出「集體免疫」，延誤了社會防疫措施落實；英國3月23日推出保持社交距離措施時，死亡人數已達54人，相比下，葡萄牙出現首名死者時已下令保持社交距離。
歐洲新冠肺炎疫情分佈：
以上數字截至香港時間周三（15日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。
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