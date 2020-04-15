【歐洲疫情分佈圖】英國再增5000病例 累計逼近10萬確診

▲ 【歐洲疫情分佈圖地圖】西班牙意大利英國法國疫情

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）的全球確診突破200萬宗，而西班牙及意大利兩個歐洲疫情重災區的確診增幅放緩，日增確診病例低於3,000宗。但英國的疫情仍然嚴峻，一日内再增逾5,000人確診，如按照日增4,000至5,000宗病例的增幅計，累計確診人數將於1至2日内升至10萬人。

【新冠疫情】全球確診突破200萬宗 美單日死亡人數破紀錄

【歐洲疫情】每日3000確診仍復工 西班牙「找死」捱批

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

西班牙、意大利、英國最近5天疫情趨勢 日期 西班牙 意大利 英國 4月14日

星期二 確診17.25萬

增0.24萬

死亡18,255 確診16.24萬

增0.29萬

死亡 21,067 確診9.48萬

增0.52萬

死亡12,129 4月13日

星期一 確診17.01萬

增0.33萬 確診15.95萬

增0.32萬 確診8.96萬

增0.44萬 4月12日

星期日 確診16.68萬

增0.38萬 確診15.63萬

增0.4萬 確診8.52萬

增0.53萬 4月11日

星期六 確診16.3萬

增0.48萬 確診15.23萬

增0.48萬 確診7.99萬

增0.53萬 4月10日

星期五 確診15.82萬

增0.5萬 確診14.75萬

增0.39萬 確診7.46萬

增0.87萬 確診數字未反映周三最新變化 資料來源：Johns Hopkins CSSE

意大利的新冠肺炎新增病例約2,900宗，西班牙增幅則大約在2,400宗水平。

西班牙政府逐漸放寬限制措施，宣布重啟非必要經濟活動，容許建築業和製造業復工復產。但有關決定卻引起爭議，因爲西班牙的確診數字雖呈回落趨勢，最近五日仍維持在每日新增2,000至5,000宗之間，反映疫情仍未大幅回落。

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英國周二的新增確診超過5,200宗，疫情仍未放緩。英國由3月23日起，實施3周禁足令，本周屆滿。暫代首相職務的英國外相藍韜文（Dominic Raab）早前稱，與專家商討後，決定維持實施居家令，呼籲民眾留在家中，以減慢病毒傳播。

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不過，英國疫情死亡人數或受低估。微軟創辦人Bill Gates旗下美國西雅圖研究所Institute for Health Metrics and Evaluation（IHME）更預期，英國會成為歐洲疫情最嚴重國家，佔歐洲總死亡人數40%。

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IHME推算，英國疫情每日死亡人數會在4月17日左右見頂，單日高達2,900多死。英國到8月累計死亡人數會增至6.6萬。

IHME稱，英國早前提出「集體免疫」，延誤了社會防疫措施落實；英國3月23日推出保持社交距離措施時，死亡人數已達54人，相比下，葡萄牙出現首名死者時已下令保持社交距離。

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▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

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歐洲新冠肺炎疫情分佈：

西班牙／174,060宗／18,255死

意大利／162,488宗／21,067死

德國／132,210宗／3,495死

法國／131,362宗／15,750死

英國／94,845宗／12,129死

土耳其（橫跨歐亞）／65,111宗／1,403死

比利時／31,119宗／4,157死

荷蘭／27,580宗／2,955死

瑞士／25,936宗／1,174死

俄羅斯／24,490宗／198死

葡萄牙／17,448宗／567死

奧地利／14,265宗／384死

愛爾蘭／11,479宗／406死

瑞典／11,445宗／1,033死

波蘭／7,202宗／263死

羅馬尼亞／6,879宗／357死

丹麥／6,706宗／299死

挪威／6,623宗／139死

捷克／6,151宗／163死

塞爾維亞／4,465宗／94死

烏克蘭／3,764宗／108死

盧森堡／3,307宗／67死

白俄羅斯／3,281宗／33死

芬蘭／3,161宗／64死

希臘／2,170宗／101死

摩爾多瓦／1,934宗／41死

冰島／1,720宗／8死

克羅地亞／1,704宗／31死

匈牙利／1,579宗／134死

愛沙尼亞／1,373宗／31死

斯洛文尼亞／1,220宗／56死

立陶宛／1,091宗／29死

波黑／1,083宗 / 40死

北馬其頓／908宗／44死

斯洛伐克／835宗／2死

保加利亞／735宗／36死

塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／695宗／12死

拉脫維亞／666宗／5死

安道爾／659宗／31死

阿爾巴尼亞／475宗／24死

馬耳他／393宗／3死

聖馬力諾／372宗／36死

黑山／288宗／4死

摩納哥／93宗／1死

列支敦士登／79宗／1死

梵蒂岡／8宗

以上數字截至香港時間周三（15日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

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