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【歐洲疫情分佈圖】英國再增5000病例 累計逼近10萬確診

環球社會熱點 17:08 2020/04/15

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【歐洲疫情分佈圖地圖】西班牙意大利英國法國疫情

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）的全球確診突破200萬宗，而西班牙及意大利兩個歐洲疫情重災區的確診增幅放緩，日增確診病例低於3,000宗。但英國的疫情仍然嚴峻，一日内再增逾5,000人確診，如按照日增4,000至5,000宗病例的增幅計，累計確診人數將於1至2日内升至10萬人。

【新冠疫情】全球確診突破200萬宗 美單日死亡人數破紀錄

【歐洲疫情】每日3000確診仍復工 西班牙「找死」捱批

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

西班牙、意大利、英國最近5天疫情趨勢
日期 西班牙 意大利 英國
4月14日
星期二		 確診17.25萬
增0.24萬
死亡18,255		 確診16.24萬
增0.29萬
死亡 21,067		 確診9.48萬
增0.52萬
死亡12,129
4月13日
星期一		 確診17.01萬
增0.33萬		 確診15.95萬
增0.32萬		 確診8.96萬
增0.44萬
4月12日
星期日		 確診16.68萬
增0.38萬		 確診15.63萬
增0.4萬		 確診8.52萬
增0.53萬
4月11日
星期六		 確診16.3萬
增0.48萬		 確診15.23萬
增0.48萬		 確診7.99萬
增0.53萬
4月10日
星期五		 確診15.82萬
增0.5萬		 確診14.75萬
增0.39萬		 確診7.46萬
增0.87萬
確診數字未反映周三最新變化
資料來源：Johns Hopkins CSSE

意大利的新冠肺炎新增病例約2,900宗，西班牙增幅則大約在2,400宗水平。

西班牙政府逐漸放寬限制措施，宣布重啟非必要經濟活動，容許建築業和製造業復工復產。但有關決定卻引起爭議，因爲西班牙的確診數字雖呈回落趨勢，最近五日仍維持在每日新增2,000至5,000宗之間，反映疫情仍未大幅回落。

【西班牙疫情】復工復產惹爭議 政府派口罩予上班族

Bill Gates：新冠疫情大爆發中途竟削世衛經費，做法危險

英國周二的新增確診超過5,200宗，疫情仍未放緩。英國由3月23日起，實施3周禁足令，本周屆滿。暫代首相職務的英國外相藍韜文（Dominic Raab）早前稱，與專家商討後，決定維持實施居家令，呼籲民眾留在家中，以減慢病毒傳播。
【英國疫情】屍袋庫存或告急 醫護稱用床單裹屍

【英國疫情】男教師日行8公里 為基層學生送餐

不過，英國疫情死亡人數或受低估。微軟創辦人Bill Gates旗下美國西雅圖研究所Institute for Health Metrics and Evaluation（IHME）更預期，英國會成為歐洲疫情最嚴重國家，佔歐洲總死亡人數40%。

【歐洲疫情】英國高峰恐日死3000人 佔歐洲死亡40%

【德國疫情】動物被迫食同伴求生 動物園已列死亡清單

IHME推算，英國疫情每日死亡人數會在4月17日左右見頂，單日高達2,900多死。英國到8月累計死亡人數會增至6.6萬。

IHME稱，英國早前提出「集體免疫」，延誤了社會防疫措施落實；英國3月23日推出保持社交距離措施時，死亡人數已達54人，相比下，葡萄牙出現首名死者時已下令保持社交距離。

【糧食危機】米貴蕉也貴 菲律賓香蕉出口少150萬噸

【美國疫情】女醫生遭暫奪女兒撫養權 因染疫風險大

新冠肺炎歐洲疫情地圖。黑色地區確診至少10萬宗；深紅色至少1萬宗；紅色至少1000宗；橙色至少100宗；粉紅色至少10宗；黃色至少1宗

【美國疫情】死亡比例遠超亞洲 學者：特朗普之過

【美國疫情】福西：倘早實施居家令 可拯救更多人

歐洲新冠肺炎疫情分佈：

  • 西班牙／174,060宗／18,255死
  • 意大利／162,488宗／21,067死
  • 德國／132,210宗／3,495死
  • 法國／131,362宗／15,750死
  • 英國／94,845宗／12,129死
  • 土耳其（橫跨歐亞）／65,111宗／1,403死
  • 比利時／31,119宗／4,157死
  • 荷蘭／27,580宗／2,955死
  • 瑞士／25,936宗／1,174死
  • 俄羅斯／24,490宗／198死
  • 葡萄牙／17,448宗／567死
  • 奧地利／14,265宗／384死
  • 愛爾蘭／11,479宗／406死
  • 瑞典／11,445宗／1,033死
  • 波蘭／7,202宗／263死
  • 羅馬尼亞／6,879宗／357死
  • 丹麥／6,706宗／299死
  • 挪威／6,623宗／139死
  • 捷克／6,151宗／163死
  • 塞爾維亞／4,465宗／94死
  • 烏克蘭／3,764宗／108死
  • 盧森堡／3,307宗／67死
  • 白俄羅斯／3,281宗／33死
  • 芬蘭／3,161宗／64死
  • 希臘／2,170宗／101死
  • 摩爾多瓦／1,934宗／41死
  • 冰島／1,720宗／8死
  • 克羅地亞／1,704宗／31死
  • 匈牙利／1,579宗／134死
  • 愛沙尼亞／1,373宗／31死
  • 斯洛文尼亞／1,220宗／56死
  • 立陶宛／1,091宗／29死
  • 波黑／1,083宗 / 40死
  • 北馬其頓／908宗／44死
  • 斯洛伐克／835宗／2死
  • 保加利亞／735宗／36死
  • 塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／695宗／12死
  • 拉脫維亞／666宗／5死
  • 安道爾／659宗／31死
  • 阿爾巴尼亞／475宗／24死
  • 馬耳他／393宗／3死
  • 聖馬力諾／372宗／36死
  • 黑山／288宗／4死
  • 摩納哥／93宗／1死
  • 列支敦士登／79宗／1死
  • 梵蒂岡／8宗

以上數字截至香港時間周三（15日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

【英國疫情】立遺囑要保持距離 律師隔窗作見證

【美國疫情】特朗普:經濟將似火箭反彈 以悼念逝者

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