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【歐洲疫情分佈圖】確診死亡超越中國 最後一國也淪陷

環球社會熱點 10:48 2020/03/19

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【歐洲疫情地圖分佈圖】新冠肺炎歐洲疫情全球最嚴重 歐洲確診死亡人數超越中國 最後一國黑山亦告失守

新型冠狀病毒肺炎歐洲疫情大爆發，歐洲疫情確診和死亡病例數目，雙雙超越中國，成為新冠肺炎疫情最嚴重地區。歐洲疫情確診人數升至超過8.5萬人，至今死亡近4100人，比中國都要多。歐洲最後一國黑山亦宣告在疫情下失守，出現兩宗新冠肺炎病例。歐洲所有國家現在都已成為疫區。歐洲央行重推量化寬鬆（QE）救市。

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

歐洲封關即時生效 英國拒跟從成漏洞

歐洲封關時 英國立封關法 必要時才封機場

世界衛生組織統計顯示，截至香港時間周四（19日）上午，世衛組織歐洲統計區域內，病例增至85493宗，比前一天狂升超過2.2萬宗。區內死亡人數增幅亦刷新紀錄，一日增添逾1300亡魂，使歐洲疫情死亡人數增至4070人。

縱世衛組織歐洲統計區域包括若干地理上屬於亞洲國家，但就算撇除相關數字，歐洲疫情確診與死亡人數都已全面超越中國，成為全球疫情最重災區。

世衛組織歐洲區 中國內地
確診人數 死亡人數 確診人數 死亡人數
85493 4070 81137 3249
截至包括3月18日

全球主要封關國家地區 措施列表一覽

歐洲疫情不斷惡化，歐洲30國日前聯手集體封關30天，不少國家亦各自推出強力措施，嘗試控制疫情。學校停課、戲院博物館運動場關門、餐廳只能做外賣生意，以至封城封區限制民眾外出，這些場面在歐洲已變得到處可見。

疫情嚴重衝擊歐洲經濟下，歐洲央行重推量化寬鬆救市。歐洲央行周三公佈7500億歐元（約6.35萬億港元）量寬買債計劃，規模比美國聯儲局較早前推出7000億美元（約5.46萬億港元）量寬還大，期望紓緩意大利、西班牙等疫情最為嚴重、財政最為緊拙局面。

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世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：

  • 意大利／35533宗（增4027宗）／2978死（增475死）
  • 西班牙／13716宗（增2538宗）／598死（增107死）
  • 法國／9134宗（增1404宗）／244死（增69死）
  • 德國／7156宗（增0宗）／12死（增0死）
  • 瑞士／3010宗（增367宗）／21死（增2死）
  • 英國／2630宗（增676宗）／103死（增43死）
  • 荷蘭／2051宗（增346宗）／58死（增15死）
  • 比利時／1486宗（增243宗）／5死（增0死）
  • 奧地利／1471宗（增139宗）／3死（增0死）
  • 瑞典／1279宗（增112宗）
  • 挪威／1169宗（增0宗）／3死（增0死）
  • 丹麥／1044宗（增67宗）／4死（增0死）
  • 葡萄牙／642宗／2死
  • 捷克／522宗
  • 希臘／418宗／5死
  • 芬蘭／359宗
  • 愛爾蘭／292宗／2死
  • 波蘭／287宗／5死
  • 斯洛文尼亞／286宗／1死
  • 愛沙尼亞／258宗
  • 冰島／250宗
  • 羅馬尼亞／233宗
  • 盧森堡／210宗／2死
  • 土耳其／191宗／2死
  • 俄羅斯／147宗
  • 聖馬力諾／109宗／14死
  • 斯洛伐克／105宗
  • 塞爾維亞／94宗
  • 保加利亞／92宗／2死
  • 克羅地亞／81宗
  • 拉脫維亞／71宗
  • 阿爾巴尼亞／59宗／2死
  • 匈牙利／58宗／1死
  • 馬爾他／48宗
  • 安道爾／39宗
  • 白俄羅斯／36宗
  • 波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／36宗
  • 摩爾多瓦／36宗
  • 北馬其頓／35宗
  • 立陶宛／26宗
  • 列支敦士登／25宗
  • 烏克蘭／19宗／2死
  • 摩納哥／9宗
  • 黑山／2宗
  • 梵蒂岡／1宗
  • ————————
  • 地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：
  • 以色列／427宗
  • 亞美尼亞／84宗
  • 塞浦路斯／58宗
  • 哈薩克／35宗
  • 格魯吉亞／34宗
  • 阿塞拜疆／28宗／1死
  • 烏茲別克／16宗
  • ————————
  • 地區：
  • 法羅群島（丹麥）／47宗
  • 澤西（英國王室屬地）／5宗
  • 直布羅陀（英國王室屬地）／3宗
  • 根西（英國王室屬地）／1宗
  • ————————
  • 總52國＋4地區／85493宗／4070死
  • 比前一天增加22225宗／1315死

以上數字截至歐洲中央時間周三（18日）晚上11時（香港時間周四早上6時）。

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