【歐洲疫情分佈圖】確診死亡超越中國 最後一國也淪陷

▲ 【歐洲疫情地圖分佈圖】新冠肺炎歐洲疫情全球最嚴重 歐洲確診死亡人數超越中國 最後一國黑山亦告失守

新型冠狀病毒肺炎歐洲疫情大爆發，歐洲疫情確診和死亡病例數目，雙雙超越中國，成為新冠肺炎疫情最嚴重地區。歐洲疫情確診人數升至超過8.5萬人，至今死亡近4100人，比中國都要多。歐洲最後一國黑山亦宣告在疫情下失守，出現兩宗新冠肺炎病例。歐洲所有國家現在都已成為疫區。歐洲央行重推量化寬鬆（QE）救市。

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

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世界衛生組織統計顯示，截至香港時間周四（19日）上午，世衛組織歐洲統計區域內，病例增至85493宗，比前一天狂升超過2.2萬宗。區內死亡人數增幅亦刷新紀錄，一日增添逾1300亡魂，使歐洲疫情死亡人數增至4070人。

縱世衛組織歐洲統計區域包括若干地理上屬於亞洲國家，但就算撇除相關數字，歐洲疫情確診與死亡人數都已全面超越中國，成為全球疫情最重災區。

世衛組織歐洲區 中國內地 確診人數 死亡人數 確診人數 死亡人數 85493 4070 81137 3249 截至包括3月18日

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歐洲疫情不斷惡化，歐洲30國日前聯手集體封關30天，不少國家亦各自推出強力措施，嘗試控制疫情。學校停課、戲院博物館運動場關門、餐廳只能做外賣生意，以至封城封區限制民眾外出，這些場面在歐洲已變得到處可見。

疫情嚴重衝擊歐洲經濟下，歐洲央行重推量化寬鬆救市。歐洲央行周三公佈7500億歐元（約6.35萬億港元）量寬買債計劃，規模比美國聯儲局較早前推出7000億美元（約5.46萬億港元）量寬還大，期望紓緩意大利、西班牙等疫情最為嚴重、財政最為緊拙局面。

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▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。啡色地區確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：

意大利／35533宗（增4027宗）／2978死（增475死）

西班牙／13716宗（增2538宗）／598死（增107死）

法國／9134宗（增1404宗）／244死（增69死）

德國／7156宗（增0宗）／12死（增0死）

瑞士／3010宗（增367宗）／21死（增2死）

英國／2630宗（增676宗）／103死（增43死）

荷蘭／2051宗（增346宗）／58死（增15死）

比利時／1486宗（增243宗）／5死（增0死）

奧地利／1471宗（增139宗）／3死（增0死）

瑞典／1279宗（增112宗）

挪威／1169宗（增0宗）／3死（增0死）

丹麥／1044宗（增67宗）／4死（增0死）

葡萄牙／642宗／2死

捷克／522宗

希臘／418宗／5死

芬蘭／359宗

愛爾蘭／292宗／2死

波蘭／287宗／5死

斯洛文尼亞／286宗／1死

愛沙尼亞／258宗

冰島／250宗

羅馬尼亞／233宗

盧森堡／210宗／2死

土耳其／191宗／2死

俄羅斯／147宗

聖馬力諾／109宗／14死

斯洛伐克／105宗

塞爾維亞／94宗

保加利亞／92宗／2死

克羅地亞／81宗

拉脫維亞／71宗

阿爾巴尼亞／59宗／2死

匈牙利／58宗／1死

馬爾他／48宗

安道爾／39宗

白俄羅斯／36宗

波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／36宗

摩爾多瓦／36宗

北馬其頓／35宗

立陶宛／26宗

列支敦士登／25宗

烏克蘭／19宗／2死

摩納哥／9宗

黑山／2宗

梵蒂岡／1宗

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地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：

以色列／427宗

亞美尼亞／84宗

塞浦路斯／58宗

哈薩克／35宗

格魯吉亞／34宗

阿塞拜疆／28宗／1死

烏茲別克／16宗

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地區：

法羅群島（丹麥）／47宗

澤西（英國王室屬地）／5宗

直布羅陀（英國王室屬地）／3宗

根西（英國王室屬地）／1宗

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總52國＋4地區／85493宗／4070死

比前一天增加22225宗／1315死

以上數字截至歐洲中央時間周三（18日）晚上11時（香港時間周四早上6時）。

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