【歐洲疫情分佈圖】確診死亡超越中國 最後一國也淪陷

新型冠狀病毒肺炎歐洲疫情大爆發，歐洲疫情確診和死亡病例數目，雙雙超越中國，成為新冠肺炎疫情最嚴重地區。歐洲疫情確診人數升至超過8.5萬人，至今死亡近4100人，比中國都要多。歐洲最後一國黑山亦宣告在疫情下失守，出現兩宗新冠肺炎病例。歐洲所有國家現在都已成為疫區。歐洲央行重推量化寬鬆（QE）救市。
（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）
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歐洲封關時 英國立封關法 必要時才封機場
世界衛生組織統計顯示，截至香港時間周四（19日）上午，世衛組織歐洲統計區域內，病例增至85493宗，比前一天狂升超過2.2萬宗。區內死亡人數增幅亦刷新紀錄，一日增添逾1300亡魂，使歐洲疫情死亡人數增至4070人。
縱世衛組織歐洲統計區域包括若干地理上屬於亞洲國家，但就算撇除相關數字，歐洲疫情確診與死亡人數都已全面超越中國，成為全球疫情最重災區。
|世衛組織歐洲區
|中國內地
|確診人數
|死亡人數
|確診人數
|死亡人數
|85493
|4070
|81137
|3249
|截至包括3月18日
全球主要封關國家地區 措施列表一覽
歐洲疫情不斷惡化，歐洲30國日前聯手集體封關30天，不少國家亦各自推出強力措施，嘗試控制疫情。學校停課、戲院博物館運動場關門、餐廳只能做外賣生意，以至封城封區限制民眾外出，這些場面在歐洲已變得到處可見。
疫情嚴重衝擊歐洲經濟下，歐洲央行重推量化寬鬆救市。歐洲央行周三公佈7500億歐元（約6.35萬億港元）量寬買債計劃，規模比美國聯儲局較早前推出7000億美元（約5.46萬億港元）量寬還大，期望紓緩意大利、西班牙等疫情最為嚴重、財政最為緊拙局面。
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▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。啡色地區確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗
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世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：
- 意大利／35533宗（增4027宗）／2978死（增475死）
- 西班牙／13716宗（增2538宗）／598死（增107死）
- 法國／9134宗（增1404宗）／244死（增69死）
- 德國／7156宗（增0宗）／12死（增0死）
- 瑞士／3010宗（增367宗）／21死（增2死）
- 英國／2630宗（增676宗）／103死（增43死）
- 荷蘭／2051宗（增346宗）／58死（增15死）
- 比利時／1486宗（增243宗）／5死（增0死）
- 奧地利／1471宗（增139宗）／3死（增0死）
- 瑞典／1279宗（增112宗）
- 挪威／1169宗（增0宗）／3死（增0死）
- 丹麥／1044宗（增67宗）／4死（增0死）
- 葡萄牙／642宗／2死
- 捷克／522宗
- 希臘／418宗／5死
- 芬蘭／359宗
- 愛爾蘭／292宗／2死
- 波蘭／287宗／5死
- 斯洛文尼亞／286宗／1死
- 愛沙尼亞／258宗
- 冰島／250宗
- 羅馬尼亞／233宗
- 盧森堡／210宗／2死
- 土耳其／191宗／2死
- 俄羅斯／147宗
- 聖馬力諾／109宗／14死
- 斯洛伐克／105宗
- 塞爾維亞／94宗
- 保加利亞／92宗／2死
- 克羅地亞／81宗
- 拉脫維亞／71宗
- 阿爾巴尼亞／59宗／2死
- 匈牙利／58宗／1死
- 馬爾他／48宗
- 安道爾／39宗
- 白俄羅斯／36宗
- 波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／36宗
- 摩爾多瓦／36宗
- 北馬其頓／35宗
- 立陶宛／26宗
- 列支敦士登／25宗
- 烏克蘭／19宗／2死
- 摩納哥／9宗
- 黑山／2宗
- 梵蒂岡／1宗
- ————————
- 地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：
- 以色列／427宗
- 亞美尼亞／84宗
- 塞浦路斯／58宗
- 哈薩克／35宗
- 格魯吉亞／34宗
- 阿塞拜疆／28宗／1死
- 烏茲別克／16宗
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- 地區：
- 法羅群島（丹麥）／47宗
- 澤西（英國王室屬地）／5宗
- 直布羅陀（英國王室屬地）／3宗
- 根西（英國王室屬地）／1宗
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- 總52國＋4地區／85493宗／4070死
- 比前一天增加22225宗／1315死
以上數字截至歐洲中央時間周三（18日）晚上11時（香港時間周四早上6時）。
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