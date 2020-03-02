【歐洲疫情分佈圖】確診大增50% 西歐僅葡萄牙守住

▲ 新冠肺炎歐洲疫情分佈圖。意大利重災區，德國法國確診急升，西班牙英國等國亦有雙位數確診

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）歐洲疫情有大爆發之虞。新冠肺炎在歐洲主要經意大利傳向多國，近30歐洲及周邊國家出現病例，確診個案接近2200宗，意大利佔逾17100宗。德國、法國疫情急劇擴大，確診數字突破3位數。西歐國家之中，現時只有葡萄牙，以及微型小國安道爾（位於法國與西班牙之間）、梵蒂岡未有新冠肺炎確診個案。

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

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世界衛生組織（WHO）統計顯示，截至歐洲時間周日（1日）晚，世衛組織歐洲統計區域共有31國出現新冠肺炎確診病例，總數為2156宗，比前一天多707宗，大增50%。區內36名病人死亡，增加5人。

意大利、法國、德國、英國、荷蘭、瑞士、瑞典、挪威、芬蘭、丹麥、克羅地亞、希臘都有本地傳播病例，反映新冠肺炎已在這些國家社區爆發。

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德國確診數字再次暴升。德國日前新增零確診後，周日數字由57宗激增至129宗，增幅為126%。

德國逾半病例都出現在人口最多州份：北萊茵威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia）。北威州有多名學校和託兒所員工確診染病，州內學校和託兒所本周起關閉，以防疫情蔓延。

柏林國際旅遊貿易展覽會（ITB Berlin）宣佈取消，展會原定3月4至8日舉行。ITB Berlin是全球最大同類型展會，去年有超過1萬商家參展。

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法國新冠肺炎個案則維持在100宗，繼意大利、德國後在歐洲排行第三。法國病例早前急劇增加，法國政府公佈緊急抗疫措施，指定全國108間醫院成為新冠肺炎治療設施，並增購2億個口罩。

德國衛生部長施潘（Jens Spahn）上周已經坦言，德國近日新增確診病例，病人感染途徑已經無法再追查，反映德國疫情進入社區爆發階段。他指德國瘟疫（epidemic）已經開始。

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▲ 歐洲新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：

意大利／1689宗／增561宗

德國／129宗／增72宗

法國／100宗／增0宗

西班牙／66宗／增21宗

英國／36宗／增13宗

瑞士／24宗／增6宗

挪威／19宗／增12宗

瑞典／14宗／增1宗

荷蘭／13宗／增7宗

奧地利／10宗／增0宗

希臘／7宗／增3宗

克羅地亞／7宗／增1宗

芬蘭／6宗／增3宗

丹麥／4宗／增1宗

捷克／3宗／首批病例

羅馬尼亞／3宗／增0宗

俄羅斯／2宗／增0宗

白俄羅斯／1宗／增0宗

比利時／1宗／增0宗

愛沙尼亞／1宗／增0宗

冰島／1宗／增0宗

立陶宛／1宗／增0宗

北馬其頓／1宗／增0宗

聖馬力諾／1宗／增0宗

摩納哥／1宗／增0宗

愛爾蘭／1宗／首宗

盧森堡／1宗／首宗

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地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：

以色列／7宗／增0宗

阿塞拜疆／3宗／增0宗

格魯吉亞／3宗／增0宗

亞美尼亞／1宗／首宗

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總計31國／2,156宗／36死

比前一日多4國／707宗／5死

以上數字截至歐洲中央時間3月1日晚上11時（香港時間3月2日早上6時）。

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世衛組織、歐洲疾控中心新冠肺炎病例只會每天更新一次。隨住歐洲疫情迅速擴大，官方統計出爐不用多久，即難以跟上疫情最新實況。

但可以概括說，新冠肺炎歐洲疫情目前大格局，是意大利成為重災區，確診逾1000宗遠遠超前；德國、法國兩大國病例亦突破3位數；西班牙、英國等人口較多國家，瑞士、奧地利等意大利鄰國，以及挪威、瑞典等多人到南歐避寒北歐國家，以雙位數確診隨後；多個小國則出現若干病例。