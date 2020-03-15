【歐洲疫情分佈圖】確診增至近4.5萬 西班牙封鎖全國

▲ 【新冠肺炎歐洲疫情分佈圖地圖】意大利疫情確診破萬，西班牙疫情也急劇惡化

新型冠狀病毒肺炎歐洲疫情大爆發，意大利疫情繼續惡化，死亡人數快破千五關，確診人數突破2萬，西班牙疫情愈來愈嚴重，甚至首相夫人也確診，當局宣布全國封城。法國確診人數亦急增，法國政府下令關閉非必要的公共場所。

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

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西班牙宣佈緊急狀態，首相桑切斯（Pedro Sanchez）禁止西班牙公民離開家園，但購買必需品、藥品或工作除外。所有博物館、文化中心和運動場館將關閉，飯店和咖啡館只能進行外賣生意。而銀行和加油站等基本服務將保持開放。全國各地的學校已經關閉。

而在法國，政府下令關閉非必要的公共場所，包括餐廳、酒吧、電影院、夜店等都將停止營業。

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世界衛生組織統計顯示，截至香港時間周日（15日）下午，世衛組織歐洲統計區域內，共有50國出現新冠肺炎確診個案，病例達到逾4.4萬宗，比前一天激增逾6204宗。歐洲死亡人數增加272人，至近1800人。

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▲ 歐洲新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：

意大利／21157宗／1441死／增3610宗／增175死

西班牙／5753宗／196死／增350宗／增60死

法國／4500宗／91死／增833宗／增12死

德國／3795宗／9死／增696宗／增1死

瑞士／1359宗／14死／增1宗／增2死

英國／1140宗／21死／增0宗／增0死

瑞典／924宗／2死／增13宗／增2死

荷蘭／959宗／12死／增0宗／增2死

挪威／907宗／3死／增95宗／增3死

丹麥／827宗／1死／增37宗／增1死

比利時／689宗／4死／增85宗／增3死

奧地利／655宗／1死／增145宗／增1死

捷克／214宗／增81宗

希臘／190宗／4死／增38宗／增4死

芬蘭／155宗／增19宗

冰島／138宗／增5宗

愛爾蘭／129宗／2死／增39宗／增2死

羅馬尼亞／123宗／增21宗

葡萄牙／112宗／增0宗

愛沙尼亞／79宗／增26宗

聖馬力諾／77宗／5死／增0宗／增0死

斯洛文尼亞／57宗／1死／增0宗／增1死

波蘭／49宗／3死／增18宗／增3死

斯洛伐克／44宗／增22宗

塞爾維亞／41宗／增5宗

阿爾巴尼亞／38宗／增0宗

俄羅斯／34宗／增0宗

匈牙利／32宗／增7宗

克羅地亞／31宗／增9宗

拉脫維亞／26宗／增4宗

白俄羅斯／21宗／增0宗

波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／18宗／增3宗

北馬其頓／13宗／增6宗

立陶宛／9宗／增1宗

馬爾他／9宗／增0宗

摩爾多瓦／8宗／增4宗

保加利亞／7宗／增12宗

盧森堡／5宗／增0宗

列支敦士登／4宗／增0宗

烏克蘭／3宗／增0宗

摩納哥／2宗／增1宗

安道爾／2宗／增0宗

梵蒂岡／1宗／增0宗

土耳其／1宗／增0宗

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地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：

以色列／178宗／增36宗

格魯吉亞／30宗／增0宗

阿塞拜疆／19宗／增0宗

塞浦路斯／21宗／增5宗

亞美尼亞／8宗／增5宗

哈薩克／6宗／增2宗

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地區：

法羅群島／9宗／增2宗

澤西島／2宗／增2宗

直布羅陀／1宗／增0宗

根西／2宗／增0宗

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總數國＋4地區／44616宗／1736死

比前一天多1國／6204宗／272死

以上數字截至歐洲中央時間周日（15日）早上11時（香港時間周日下午6時）。

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