【歐洲疫情分佈圖】確診增至近4.5萬 西班牙封鎖全國

新型冠狀病毒肺炎歐洲疫情大爆發，意大利疫情繼續惡化，死亡人數快破千五關，確診人數突破2萬，西班牙疫情愈來愈嚴重，甚至首相夫人也確診，當局宣布全國封城。法國確診人數亦急增，法國政府下令關閉非必要的公共場所。
（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）
意大利全國商店停業抗疫 僅糧店藥房例外
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西班牙宣佈緊急狀態，首相桑切斯（Pedro Sanchez）禁止西班牙公民離開家園，但購買必需品、藥品或工作除外。所有博物館、文化中心和運動場館將關閉，飯店和咖啡館只能進行外賣生意。而銀行和加油站等基本服務將保持開放。全國各地的學校已經關閉。
而在法國，政府下令關閉非必要的公共場所，包括餐廳、酒吧、電影院、夜店等都將停止營業。
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世界衛生組織統計顯示，截至香港時間周日（15日）下午，世衛組織歐洲統計區域內，共有50國出現新冠肺炎確診個案，病例達到逾4.4萬宗，比前一天激增逾6204宗。歐洲死亡人數增加272人，至近1800人。
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▲ 歐洲新冠肺炎疫情分佈圖。深紅色地區確診至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗
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世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：
- 意大利／21157宗／1441死／增3610宗／增175死
- 西班牙／5753宗／196死／增350宗／增60死
- 法國／4500宗／91死／增833宗／增12死
- 德國／3795宗／9死／增696宗／增1死
- 瑞士／1359宗／14死／增1宗／增2死
- 英國／1140宗／21死／增0宗／增0死
- 瑞典／924宗／2死／增13宗／增2死
- 荷蘭／959宗／12死／增0宗／增2死
- 挪威／907宗／3死／增95宗／增3死
- 丹麥／827宗／1死／增37宗／增1死
- 比利時／689宗／4死／增85宗／增3死
- 奧地利／655宗／1死／增145宗／增1死
- 捷克／214宗／增81宗
- 希臘／190宗／4死／增38宗／增4死
- 芬蘭／155宗／增19宗
- 冰島／138宗／增5宗
- 愛爾蘭／129宗／2死／增39宗／增2死
- 羅馬尼亞／123宗／增21宗
- 葡萄牙／112宗／增0宗
- 愛沙尼亞／79宗／增26宗
- 聖馬力諾／77宗／5死／增0宗／增0死
- 斯洛文尼亞／57宗／1死／增0宗／增1死
- 波蘭／49宗／3死／增18宗／增3死
- 斯洛伐克／44宗／增22宗
- 塞爾維亞／41宗／增5宗
- 阿爾巴尼亞／38宗／增0宗
- 俄羅斯／34宗／增0宗
- 匈牙利／32宗／增7宗
- 克羅地亞／31宗／增9宗
- 拉脫維亞／26宗／增4宗
- 白俄羅斯／21宗／增0宗
- 波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／18宗／增3宗
- 北馬其頓／13宗／增6宗
- 立陶宛／9宗／增1宗
- 馬爾他／9宗／增0宗
- 摩爾多瓦／8宗／增4宗
- 保加利亞／7宗／增12宗
- 盧森堡／5宗／增0宗
- 列支敦士登／4宗／增0宗
- 烏克蘭／3宗／增0宗
- 摩納哥／2宗／增1宗
- 安道爾／2宗／增0宗
- 梵蒂岡／1宗／增0宗
- 土耳其／1宗／增0宗
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- 地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：
- 以色列／178宗／增36宗
- 格魯吉亞／30宗／增0宗
- 阿塞拜疆／19宗／增0宗
- 塞浦路斯／21宗／增5宗
- 亞美尼亞／8宗／增5宗
- 哈薩克／6宗／增2宗
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- 地區：
- 法羅群島／9宗／增2宗
- 澤西島／2宗／增2宗
- 直布羅陀／1宗／增0宗
- 根西／2宗／增0宗
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- 總數國＋4地區／44616宗／1736死
- 比前一天多1國／6204宗／272死
以上數字截至歐洲中央時間周日（15日）早上11時（香港時間周日下午6時）。
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