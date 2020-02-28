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【歐洲疫情分佈圖】確診升不停 官方統計追不上

環球社會熱點 16:27 2020/02/28

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新冠肺炎歐洲疫情分佈圖。意大利重災區，德國西班牙法國英國雙位數確診

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）歐洲疫情有大爆發之虞。新冠肺炎在歐洲主要經意大利傳向多國，至少已有21個歐洲國家出現病例，確診個案超過800宗。德國更直言傳染鏈無法再追查，瘟疫已經開始。歐洲疾控中心、世界衛生組織每日僅更新一次統計下，數字已追不上歐洲疫情實況。

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

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德國宣佈瘟疫開始 傳染鏈無法再查

世界衛生組織（WHO）統計顯示，截至周四（27日）晚，歐洲地區共有21國出現新冠肺炎確診病例，總數為774宗，共19人死亡。

上述數字只會每天更新一次。然而，周五（28日）早上便傳出，德國一下子急增22人感上新冠肺炎，使德國實際確診人數由世衛最新數字的26人，急增逾80%至48人。

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德國瘟疫開始確診幾翻倍 急增22人

德國衛生部長施潘（Jens Spahn）日前已經坦言，德國近日新增確診病例，病人感染途徑已經無法再追查，反映德國疫情進入社區爆發階段。他指德國瘟疫（epidemic）已經開始。

歐洲其他國家亦有類似情況，使得世衛、歐洲疾控中心每天官方統計出爐不用多久，即會變得過時。

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新西蘭首宗確診「假陰性」喉鼻陰性肺陽性

但可以概括說，新冠肺炎歐洲疫情目前大格局，是意大利成為重災區，確診約700宗遠遠超前；德國、西班牙、法國及英國等人口大國以雙位數確診隨後；多個小國則出現若干病例。

歐洲新冠肺炎疫情分佈圖。紅色地區確診至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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世界衛生組織歐洲地區新冠肺炎疫情：

  • 意大利／650宗
  • 德國／26宗
  • 西班牙／25宗
  • 法國／18宗
  • 英國／16宗
  • 瑞典／7宗
  • 瑞士／6宗
  • 挪威／4宗
  • 克羅地亞／3宗
  • 希臘／3宗
  • 奧地利／2宗
  • 芬蘭／2宗
  • 俄羅斯／2宗
  • 比利時／1宗
  • 丹麥／1宗
  • 愛沙尼亞／1宗
  • 荷蘭／1宗
  • 北馬其頓／1宗
  • 羅馬尼亞／1宗
  • ————————
  • 地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：
  • 以色列／3宗
  • 格魯吉亞／1宗
  • ————————
  • 總計：
  • 21國／774宗／19死

以上數字截至歐洲中央時間2月27日晚上11時（香港時間28日早上6時）。

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