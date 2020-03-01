【歐洲疫情分佈圖】法國確診突破100 意大利1100例

▲ 新冠肺炎歐洲疫情分佈圖。意大利重災區，法國確診急升，德國西班牙英國亦有雙位數確診

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）歐洲疫情有大爆發之虞。新冠肺炎在歐洲主要經意大利傳向多國，近30歐洲及周邊國家出現病例，確診個案接近1500宗，意大利佔逾1100宗。鄰國法國疫情急劇擴大，法國新冠肺炎確診個突破100宗，是為意大利以外歐洲疫情最重國家。

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

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世界衛生組織（WHO）統計顯示，截至歐洲時間周六（29日）晚，世衛組織歐洲統計區域共有27國出現新冠肺炎確診病例，總數為1449宗，比前一天多326宗。區內231名病人死亡，增加7人。數字還未計及愛蘭爾、盧森堡首宗出現首宗確診。

意大利、法國、德國、英國、荷蘭、瑞典、克羅地亞、希臘都有本地傳播病例，反映新冠肺炎已在這些國家社區爆發。

法國新冠肺炎個案增加43宗，升至100宗。法國此前一日確診病例已由18宗增至57宗，增幅超過200%。法國政府公佈緊急抗疫措施，指定全國108間醫院成為新冠肺炎治療設施，並增購2億個口罩。

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德國確診病例周六維持57宗，但數字日前亦迅速上升。柏林國際旅遊貿易展覽會（ITB Berlin）宣佈取消，展會原定3月4至8日舉行。ITB Berlin是全球最大同類型展會，去年有超過1萬商家參展。

德國衛生部長施潘（Jens Spahn）上周已經坦言，德國近日新增確診病例，病人感染途徑已經無法再追查，反映德國疫情進入社區爆發階段。他指德國瘟疫（epidemic）已經開始。

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▲ 歐洲新冠肺炎疫情分佈圖。紅色地區確診至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：

意大利／1128宗／增229宗

法國／100宗／增43宗

德國／57宗／增0宗

西班牙／45宗／增13宗

英國／23宗／增4宗

瑞士／18宗／增8宗

瑞典／13宗／增2宗

奧地利／10宗／增5宗

挪威／7宗／增1宗

克羅地亞／6宗／增1宗

荷蘭／6宗／增4宗

希臘／4宗／增0宗

丹麥／3宗／增1宗

芬蘭／3宗／增1宗

羅馬尼亞／3宗／增0宗

俄羅斯／2宗／增0宗

白俄羅斯／1宗／增0宗

比利時／1宗／增0宗

愛沙尼亞／1宗／增0宗

冰島／1宗／增0宗

立陶宛／1宗／增0宗

北馬其頓／1宗／增0宗

聖馬力諾／1宗／增0宗

摩納哥／1宗／首宗

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地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：

以色列／7宗／增2宗

阿塞拜疆／3宗／增2宗

格魯吉亞／3宗／增0宗

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總計27國／1449宗／31死

比前一日多1國／326宗／8死

以上數字截至歐洲中央時間2月29日晚上11時（香港時間3月1日早上6時）。

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世衛組織、歐洲疾控中心新冠肺炎病例只會每天更新一次。隨住歐洲疫情迅速擴大，官方統計出爐不用多久，即難以跟上疫情最新實況。

但可以概括說，新冠肺炎歐洲疫情目前大格局，是意大利成為重災區，確診逾1000宗遠遠超前；法國病例亦突破3位數；德國、西班牙、英國等人口大國，以及瑞士、奧地利等意大利鄰國以雙位數確診隨後；多個小國則出現若干病例。