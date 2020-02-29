【歐洲疫情分佈圖】法國確診急升2倍 意大利近900例

▲ 新冠肺炎歐洲疫情分佈圖。意大利重災區，德國法國確診急升，西班牙英國亦有雙位數確診

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）歐洲疫情有大爆發之虞。新冠肺炎在歐洲主要經意大利傳向多國，近30歐洲及周邊國家出現病例，確診個案超過1100宗，意大利佔近900宗。鄰國法國疫情嚴重擴大，法國新冠肺炎確診個升逾2倍；德國病例亦升1倍，與法國各有約60宗個案。

（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

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德國宣佈瘟疫開始 傳染鏈無法再查

世界衛生組織（WHO）統計顯示，截至歐洲時間周五（28日）晚，世衛組織歐洲統計區域共有27國出現新冠肺炎確診病例，總數為1123宗，比前一天多349宗。區內23名病人死亡，增加4人。

法國新冠肺炎個案一日間由18宗增至57宗，增幅超過200%。法國政府公佈緊急抗疫措施，指定全國108間醫院成為新冠肺炎治療設施，並增購2億個口罩。

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德國確診病例亦由26宗增為57宗，增幅逾100%。柏林國際旅遊貿易展覽會（ITB Berlin）宣佈取消，展會原定3月4至8日舉行。ITB Berlin是全球最大同類型展會，去年有超過1萬商家參展。

德國衛生部長施潘（Jens Spahn）日前已經坦言，德國近日新增確診病例，病人感染途徑已經無法再追查，反映德國疫情進入社區爆發階段。他指德國瘟疫（epidemic）已經開始。

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▲ 歐洲新冠肺炎疫情分佈圖。紅色地區確診至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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世界衛生組織歐洲統計區域新冠肺炎疫情：

意大利／650宗／增238宗

法國／57宗／增39宗

德國／57宗／增31宗

西班牙／32宗／增7宗

英國／19宗／增3宗

瑞典／11宗／增4宗

瑞士／10宗／增4宗

挪威／6宗／增2宗

奧地利／5宗／增3宗

克羅地亞／5宗／增2宗

希臘／4宗／增1宗

羅馬尼亞／3宗／增2宗

丹麥／2宗／增1宗

荷蘭／2宗／增1宗

芬蘭／2宗／增0宗

俄羅斯／2宗／增0宗

白俄羅斯／1宗／首宗

冰島／1宗／首宗

立陶宛／1宗／首宗

聖馬力諾／1宗／首宗

比利時／1宗／增0宗

愛沙尼亞／1宗／增0宗

北馬其頓／1宗／增0宗

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地理屬亞洲，世衛統計區城屬歐洲國家：

以色列／5宗／增2宗

格魯吉亞／3宗／增2宗

阿塞拜疆／1宗／首宗

土庫曼／1宗／首宗

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總計27國／1123宗／23死

比前一日多6國／349宗／4死

以上數字截至歐洲中央時間2月28日晚上10時30分（香港時間29日早上5時30分）。

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世衛組織、歐洲疾控中心新冠肺炎病例只會每天更新一次。隨住歐洲疫情迅速擴大，官方統計出爐不用多久，即難以跟上疫情最新實況。

但可以概括說，新冠肺炎歐洲疫情目前大格局，是意大利成為重災區，確診約700宗遠遠超前；德國、西班牙、法國及英國等人口大國以雙位數確診隨後；多個小國則出現若干病例。