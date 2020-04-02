【歐洲疫情分佈圖】法國死亡超中國 英國西班牙破10萬確診

▲ 【新冠肺炎歐洲疫情地圖分佈圖】意大利「日失一村人」死亡人數突破1萬全球最多

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）歐洲疫情持續爆發，死亡人數再度攀升。法國累計增至超過4,000人死亡，超越中國成為全球新冠肺炎死亡病例第四高的國家。另外，重災區意大利及西班牙累計確診人數突破10萬，西班牙單日確診超過8,000。

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（歐洲疫情分佈圖、各國確診數字請往下看）

意大利、西班牙最近5天疫情趨勢 相對中國 日期 意大利 西班牙 中國 4月1日 星期三 確診11.06萬

（全球第二）

增0.48萬

死亡13,155 確診10.41萬

（全球第三）

增0.82萬

死亡9,387 確診8.24萬

（全球第四）

增~0.01萬

死亡3,316 3月31日

星期二 確診10.58萬

增0.4萬 確診9.59萬

增0.79萬 確診8.23萬

增~0.01萬 3月30日

星期一 確診10.17萬

增0.4萬 確診8.80萬

增0.79萬 確診8.22萬

增~0.01萬 3月29日

星期日 確診9.77萬

增0.52萬 確診8.01萬

增0.69萬 確診8.21萬

增~0.01萬 3月28日

星期六 確診9.25萬

增0.60萬 確診7.32萬

增0.75萬 確診8.20萬

增~0.01萬 確診數字未反映周四最新變化 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至歐洲時間周三（1日），意大利共有11.06萬人確診新冠肺炎，13,155人死亡，比前一天多逾700人。

西班牙疫情同樣嚴重，確診人數增至10.41萬宗，超越中國。西班牙一日新增近3,000人死亡，死者總數升至9,387人。

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意大利、西班牙兩地疫情仍然嚴峻。日增約4,000至8,000人染病，對意大利人口只有約6,000萬、西班牙人口約4,700萬來說可謂十分嚴重。

意大利政府周一（30日）表示，原定本周五完結的全國封鎖措施，會延長至4月12日，即復活節假期的星期日。

意大利衛生部長斯佩蘭薩（Roberto Speranza）在科學委員會會議後的聲明中稱：「評估是將所有遏制措施至少延長到復活節，政府將朝這方向前進。」

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▲ 新冠肺炎歐洲疫情地圖。啡色地區確診至少1萬宗；深紅色至少1000宗；鮮紅色至少100宗；橙色至少10宗；黃色至少1宗

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歐洲新冠肺炎疫情分佈：

意大利／110,574宗／13,155死

西班牙／104,118宗／9,387死

德國／77,981宗／931死

法國／57,763宗／4,043死

英國／29,865宗／2,357死

瑞士／17,768宗／488死

土耳其（橫跨歐亞）／15,679宗／277死

比利時／13,964宗／828死

荷蘭／13,696宗／1,175死

奧地利／10,711宗／146死

葡萄牙／8,251宗／187死

瑞典／4,947宗／239死

挪威／4,877宗／44死

捷克／3,589宗／39死

愛爾蘭／3,447宗／85死

丹麥／3,290宗／104死

俄羅斯／2,777宗／24死

波蘭／2,554宗／43死

羅馬尼亞／2,460宗／92死

盧森堡／2,319宗／29死

芬蘭／1,446宗／17死

希臘／1,415宗／51死

冰島／1,220宗／2死

塞爾維亞／1,060宗／28死

克羅地亞／963宗/6死

斯洛文尼亞／841宗／15死

烏克蘭／794宗／20死

愛沙尼亞／779宗/5死

立陶宛／581宗／8死

匈牙利／525宗／20死

波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）／459宗／13死

拉脫維亞／446宗

摩爾多瓦／423宗／5死

保加利亞／422宗／10死

斯洛伐克／400宗/1死

安道爾／390宗／14死

北馬其頓／354宗／11死

塞浦路斯（歐盟亞洲成員）／320宗／9死

阿爾巴尼亞／259宗／15死

聖馬力諾／236宗／28死

馬耳他／188宗

白俄羅斯／163宗/2死

黑山／123宗／2死

列支敦士登／72宗

摩納哥／55宗／1死

梵蒂岡／6宗

以上數字截至香港時間周四（4月2日）下午，資料來自美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據。

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